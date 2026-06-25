2026 Dünya Kupası: Ekvador - Almanya | CANLI

Almanya'da Jamal Musiala ve Florian Wirtz öne çıkarken, Ekvador'da Enner Valencia takımın gol umudu olarak gösteriliyor.

Ekvador 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve son 16 turuna kalma şansını sürdürmek için mutlak galibiyet alması gerekiyor.

Almanya 6 puanla grup lideri konumunda bulunuyor ve beraberlikle bile liderliğini büyük ölçüde garanti altına alacak.

Almanya ile Ekvador, 2026 FIFA Dünya Kupası Grup E'nin son haftasında karşılaşıyor.

Almanya liderliğini sürdürerek son 16 turuna grup birincisi olarak gitmek isterken, Ekvador ise tur şansını devam ettirebilmek için üç puandan başka bir sonuç düşünmüyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Grup E'de son hafta heyecanı yaşanıyor. Ekvador ile Almanya, grubun kaderini belirleyecek kritik mücadelede kozlarını paylaşıyor.

İLK 11'LER

Ekvador: Galindez, Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie, Yeboah, Vite, Caicedo, Angulo, Plata, Valencia

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum, Nmecha, Pavlovic, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz

ALMANYA ZİRVEDE

Turnuvaya Curaçao karşısında aldığı 7-1'lik galibiyetle başlayan Almanya, ikinci hafta mücadelesinde de Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. Julian Nagelsmann'ın öğrencileri, iki maçta topladığı 6 puanla Grup E'nin zirvesinde yer alıyor.

Panzerler, Ekvador karşısında alacağı en az bir puanla grup liderliğini büyük ölçüde garantilemeyi amaçlıyor.

EKVADOR'UN KAZANMAK DIŞINDA ŞANSI YOK

Ekvador ise ilk maçında Fildişi Sahili'ne 1-0 mağlup olduktan sonra ikinci hafta Curaçao ile golsüz berabere kaldı. Güney Amerika temsilcisi, iki maç sonunda topladığı 1 puanla grubun üçüncü sırasında bulunuyor.

Son 16 turu umutlarını sürdürebilmek için Almanya karşısında mutlak galibiyet hedefleyen Ekvador, aynı zamanda Fildişi Sahili-Curaçao maçından gelecek haberi de bekleyecek.