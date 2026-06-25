2026 Dünya Kupası: Ekvador - Almanya | CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası Grup E'nin son hafta maçında Ekvador ile Almanya karşı karşıya geliyor. Son 16 turunu garantileyen Almanya liderliğini korumayı hedeflerken, Ekvador ise üst tur umutlarını sürdürebilmek için mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Ekvador - Almanya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
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- Almanya ile Ekvador, 2026 FIFA Dünya Kupası Grup E'nin son haftasında karşılaşıyor.
- Almanya 6 puanla grup lideri konumunda bulunuyor ve beraberlikle bile liderliğini büyük ölçüde garanti altına alacak.
- Ekvador 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve son 16 turuna kalma şansını sürdürmek için mutlak galibiyet alması gerekiyor.
- Fildişi Sahili 3 puanla ikinci sırada bulunurken, Curaçao 1 puanla son sırada yer alıyor.
- Almanya'da Jamal Musiala ve Florian Wirtz öne çıkarken, Ekvador'da Enner Valencia takımın gol umudu olarak gösteriliyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Grup E'de son hafta heyecanı yaşanıyor. Ekvador ile Almanya, grubun kaderini belirleyecek kritik mücadelede kozlarını paylaşıyor.
Almanya liderliğini sürdürerek son 16 turuna grup birincisi olarak gitmek isterken, Ekvador ise tur şansını devam ettirebilmek için üç puandan başka bir sonuç düşünmüyor.
İLK 11'LER
Ekvador: Galindez, Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie, Yeboah, Vite, Caicedo, Angulo, Plata, Valencia
Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum, Nmecha, Pavlovic, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz
ALMANYA ZİRVEDE
Turnuvaya Curaçao karşısında aldığı 7-1'lik galibiyetle başlayan Almanya, ikinci hafta mücadelesinde de Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. Julian Nagelsmann'ın öğrencileri, iki maçta topladığı 6 puanla Grup E'nin zirvesinde yer alıyor.
Panzerler, Ekvador karşısında alacağı en az bir puanla grup liderliğini büyük ölçüde garantilemeyi amaçlıyor.
EKVADOR'UN KAZANMAK DIŞINDA ŞANSI YOK
Ekvador ise ilk maçında Fildişi Sahili'ne 1-0 mağlup olduktan sonra ikinci hafta Curaçao ile golsüz berabere kaldı. Güney Amerika temsilcisi, iki maç sonunda topladığı 1 puanla grubun üçüncü sırasında bulunuyor.
Son 16 turu umutlarını sürdürebilmek için Almanya karşısında mutlak galibiyet hedefleyen Ekvador, aynı zamanda Fildişi Sahili-Curaçao maçından gelecek haberi de bekleyecek.
GOLLER
Almanya golle başladı! Leroy Sane düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
⚽ Almanya golle başladı! Leroy Sane düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. pic.twitter.com/lLHJhZZnTM— TRT Spor (@trtspor) June 25, 2026
Ekvador'un cevabı gecikmedi! Nilson Angulo ceza sahasına girmeden vurdu ve Neuer'i avladı!
⚽ Ekvador'un cevabı gecikmedi! Nilson Angulo ceza sahasına girmeden vurdu ve Neuer'i avladı! pic.twitter.com/JIi5DnfkNm— TRT Spor (@trtspor) June 25, 2026
MUSIALA VE WIRTZ YİNE SAHNEDE
Almanya'da gözler Jamal Musiala ve Florian Wirtz'in üzerinde olacak. Turnuvanın ilk iki maçında etkili performans sergileyen iki genç yıldız, Panzerler'in hücumdaki en önemli silahları arasında yer alıyor.
Joshua Kimmich'in oyun kuruculuğu ve Kai Havertz'in hücumdaki hareketliliği de Almanya'nın skor üretmesinde kilit rol oynuyor.
EKVADOR'UN UMUDU VALENCIA
Ekvador'da takımın en büyük gol umudu tecrübeli kaptan Enner Valencia olacak. Hücumdaki liderliğiyle öne çıkan yıldız futbolcuya, Moises Caicedo ve Jeremy Sarmiento'nun destek vermesi bekleniyor.
Teknik heyet, güçlü rakibi karşısında kontrollü bir oyunla sonuca gitmenin planlarını yapıyor.