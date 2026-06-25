Japonya - İsveç | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI

Japonya, Hollanda ile 2-2 berabere kalıp Tunus'u 4-0 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Japonya - İsveç maçı heyecanı yaşanıyor. Grupta üst tur hesaplarını doğrudan etkileyecek mücadelede iki ülkenin alacağı skor üç takımın kaderini belirleyecek.

İsveç Hollanda'ya 5-1 yenildi

F GRUBU'NNDA SON DURUM

2026 Dünya Kupası F Grubu'nda Japonya, son maçlar öncesi 4 puanla üst tur yarışında avantajlı konumda bulunuyor. İsveç ise 3 puanla Japonya'nın arkasında yer alıyor ve bu nedenle mücadele, özellikle İsveç açısından hayati önem taşıyor.

Japonya, turnuvadaki ilk maçında Hollanda ile 2-2 berabere kalırken, ikinci maçında Tunus'u 4-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. İsveç ise Tunus karşısında 5-1'lik farklı galibiyet aldı ancak Hollanda'ya aynı skorla mağlup oldu.