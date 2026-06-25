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Japonya - İsveç | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda heyecan sona eriyor. Japonya ile İsveç gruptan çıkabilmek adına mücadele veriyor. İki ülkenin de hedefi adını son 32 turuna yazdırabilmek. Japonya - İsveç maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
Japonya - İsveç | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI
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  • Japonya, 2026 Dünya Kupası F Grubu'nda 4 puanla avantajlı konumda bulunuyor.
  • İsveç, 3 puanla Japonya'nın arkasında yer alıyor ve galibiyete ihtiyaç duyuyor.
  • Japonya, Hollanda ile 2-2 berabere kalıp Tunus'u 4-0 mağlup etti.
  • İsveç, Tunus'u 5-1 yendi ancak Hollanda'ya 5-1 kaybetti.
  • Japonya ve İsveç arasındaki maç, F Grubu'nda üst tura çıkacak takımı belirleyecek.

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Japonya - İsveç maçı heyecanı yaşanıyor. Grupta üst tur hesaplarını doğrudan etkileyecek mücadelede iki ülkenin alacağı skor üç takımın kaderini belirleyecek.

AT&T Stadyumu'nda oynanan zorlu randevuyu Honduraslı Ivan Barton yönetiyor.

Japonya - İsveç | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI-1

CANLI TAKİP

Japonya - İsveç maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Japonya: Suzuki, Seko, Itakura, Ito, Sugawara, Kamada, Tanaka, Nakamura, Doan, Maeda, Ueda

İsveç: Zetterstrom, Lagerbielke, Hien, Lindelöf, Bernhardsson, Gudmundsson, Ayari, Stroud, Elanga, Gyokeres, Isak

İsveç Hollanda'ya 5-1 yenildiİsveç Hollanda'ya 5-1 yenildi

F GRUBU'NNDA SON DURUM

2026 Dünya Kupası F Grubu'nda Japonya, son maçlar öncesi 4 puanla üst tur yarışında avantajlı konumda bulunuyor. İsveç ise 3 puanla Japonya'nın arkasında yer alıyor ve bu nedenle mücadele, özellikle İsveç açısından hayati önem taşıyor.

Japonya, turnuvadaki ilk maçında Hollanda ile 2-2 berabere kalırken, ikinci maçında Tunus'u 4-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. İsveç ise Tunus karşısında 5-1'lik farklı galibiyet aldı ancak Hollanda'ya aynı skorla mağlup oldu.

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JAPONLARA BERABERLİK YETİYOR

Japonya - İsveç maçı, F Grubu'nda üst tur yolunu belirleyecek karşılaşmalardan biri olacak. Japonya'nın beraberlik halinde puanını 5'e çıkararak son 32 takım arasına kalacak. İsveç ise galibiyet alması durumunda 6 puana ulaşarak üst turdan yoluna devam edecek.

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İSVEÇ ÖNDE

Japonya ile İsveç daha önce uluslararası futbolda 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda İsveç 2 galibiyet alırken, Japonya 1 kez kazandı; 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

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Japonya - İsveç | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI-5 Japonya - İsveç | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI-6 Japonya - İsveç | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI-7
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