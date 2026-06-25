Japonya - İsveç | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda heyecan sona eriyor. Japonya ile İsveç gruptan çıkabilmek adına mücadele veriyor. İki ülkenin de hedefi adını son 32 turuna yazdırabilmek. Japonya - İsveç maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Japonya, 2026 Dünya Kupası F Grubu'nda 4 puanla avantajlı konumda bulunuyor.
- İsveç, 3 puanla Japonya'nın arkasında yer alıyor ve galibiyete ihtiyaç duyuyor.
- Japonya, Hollanda ile 2-2 berabere kalıp Tunus'u 4-0 mağlup etti.
- İsveç, Tunus'u 5-1 yendi ancak Hollanda'ya 5-1 kaybetti.
- Japonya ve İsveç arasındaki maç, F Grubu'nda üst tura çıkacak takımı belirleyecek.
2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Japonya - İsveç maçı heyecanı yaşanıyor. Grupta üst tur hesaplarını doğrudan etkileyecek mücadelede iki ülkenin alacağı skor üç takımın kaderini belirleyecek.
AT&T Stadyumu'nda oynanan zorlu randevuyu Honduraslı Ivan Barton yönetiyor.
CANLI TAKİP
Japonya - İsveç maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Japonya: Suzuki, Seko, Itakura, Ito, Sugawara, Kamada, Tanaka, Nakamura, Doan, Maeda, Ueda
İsveç: Zetterstrom, Lagerbielke, Hien, Lindelöf, Bernhardsson, Gudmundsson, Ayari, Stroud, Elanga, Gyokeres, Isak
F GRUBU'NNDA SON DURUM
2026 Dünya Kupası F Grubu'nda Japonya, son maçlar öncesi 4 puanla üst tur yarışında avantajlı konumda bulunuyor. İsveç ise 3 puanla Japonya'nın arkasında yer alıyor ve bu nedenle mücadele, özellikle İsveç açısından hayati önem taşıyor.
Japonya, turnuvadaki ilk maçında Hollanda ile 2-2 berabere kalırken, ikinci maçında Tunus'u 4-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. İsveç ise Tunus karşısında 5-1'lik farklı galibiyet aldı ancak Hollanda'ya aynı skorla mağlup oldu.
JAPONLARA BERABERLİK YETİYOR
Japonya - İsveç maçı, F Grubu'nda üst tur yolunu belirleyecek karşılaşmalardan biri olacak. Japonya'nın beraberlik halinde puanını 5'e çıkararak son 32 takım arasına kalacak. İsveç ise galibiyet alması durumunda 6 puana ulaşarak üst turdan yoluna devam edecek.
İSVEÇ ÖNDE
Japonya ile İsveç daha önce uluslararası futbolda 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda İsveç 2 galibiyet alırken, Japonya 1 kez kazandı; 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
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