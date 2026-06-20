Hollanda - İsveç | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI

Hollanda ve İsveç'in kadroları açıklandı ve her iki takım da güçlü isimlerle sahada olacak.

Hollanda, Dünya Kupası 'ndaki ikinci maçında İsveç ile kozlarını paylaşıyor. Avrupa'nın iki güçlü ekibinin karşılaşmasından çıkacak sonuç, grubun da seyri açısından büyük önem taşıyor.

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van De Ven, Gravenberch, De Jong, Reijnders, Brobbey, Gakpo, Malen.

Hollanda ilk maçında Japonya ile 2-2 berabere kaldı

İSVEÇ TUNUS'A PATLADI HOLLANDA TAKILDI

Turnuvaya fırtına gibi giren İsveç, ilk maçında Tunus karşısında 5-1'lik farklı bir galibiyet alarak liderlik koltuğuna oturdu.

İsveç'in yıldızları Alexander Isak, Viktor Gyokeres ve Yasin Ayari etkili performanslarıyla dikkat çekerken, takım hem hücum gücü hem de oyun kalitesiyle grubun en formda ekibi görüntüsü verdi.

Öte yandan grubun favorilerinden Hollanda, Japonya karşısında iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Portakallar, liderlik fırsatını kaçırırken İsveç ilk hafta sonunda avantajı eline geçirdi.