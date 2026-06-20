Hollanda - İsveç | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Hollanda ile İsveç karşı karşıya geliyor. İlk maçında Japonya ile 2-2 berbaere kalan Portakallar, grubun tek 3 puanına sahip Viking temsilcisini yenerek sürpriz yaşamamak amacında. Graham Potter'ın öğrencileri ise kazanıp adını son 32 turuna yazdırmayı hedefliyor. Hollanda - İsveç maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Hollanda, Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında İsveç ile karşılaşıyor.
- İsveç, ilk maçında Tunus'u 5-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.
- Hollanda, ilk maçında Japonya ile 2-2 berabere kalarak liderlik fırsatını kaçırdı.
- İsveç, 3 puanla grubun lideri konumundayken Hollanda 1 puanla mücadeleye devam ediyor.
- Hollanda ve İsveç'in kadroları açıklandı ve her iki takım da güçlü isimlerle sahada olacak.
Hollanda, Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında İsveç ile kozlarını paylaşıyor. Avrupa'nın iki güçlü ekibinin karşılaşmasından çıkacak sonuç, grubun da seyri açısından büyük önem taşıyor.
Portakallar 1, İsveç ise 3 puanla mücadelede yer alıyor.
CANLI TAKİP
Hollanda - İsveç maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van De Ven, Gravenberch, De Jong, Reijnders, Brobbey, Gakpo, Malen.
İsveç: Nordfeldt, Lagerbielke, Lindelöf, Hien, Gudmundsson, Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Isak, Gyökeres
İSVEÇ TUNUS'A PATLADI HOLLANDA TAKILDI
Turnuvaya fırtına gibi giren İsveç, ilk maçında Tunus karşısında 5-1'lik farklı bir galibiyet alarak liderlik koltuğuna oturdu.
İsveç'in yıldızları Alexander Isak, Viktor Gyokeres ve Yasin Ayari etkili performanslarıyla dikkat çekerken, takım hem hücum gücü hem de oyun kalitesiyle grubun en formda ekibi görüntüsü verdi.
Öte yandan grubun favorilerinden Hollanda, Japonya karşısında iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Portakallar, liderlik fırsatını kaçırırken İsveç ilk hafta sonunda avantajı eline geçirdi.
HOLLANDA'NIN DÜNYA KUPASI KADROSU
Kaleci: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton)
Defans: Nathan Ake (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter), Jorrel Hato (Chelsea), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton)
Orta saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olimpik Marsilya), Mats Wieffer (Brighton)
Forvet: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray/Napoli), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax)
HOLLANDA'NIN MAÇ TAKVİMİ
26 Haziran (TSİ 02.00) Tunus-Hollanda (Kansas City Stadı)
İSVEÇ'İN KADROSU
Kaleciler: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt, Jacob Widell Zetterström
Savunma: Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Eric Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud, Daniel Svensson
Orta Sahalar: Taha Ali, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Jesper Karlström, Benjamin Nygren, Ken Sema, Mattias Svanberg, Besfort Zeneli
Forvetler: Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Gustaf Nilsson
İSVEÇ'İN KALAN MAÇI
26 Haziran (TSİ 02.00) Japonya - İsveç (Dallas Stadyumu)