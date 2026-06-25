Almanya'da Ekvador yenilgisi sonrası Nagelsmann'dan sert tepki

Rakiplerinin maçın öneminin farkında olduğunu vurgulayan Nagelsmann, "Maça harika başladık. Ancak golden sonra pozisyon alışlarımızda gereksiz riskler almaya başladık. Bu yüzden işler bizim adımıza zorlaştı. Ekvador için her şey bu maça bağlıydı ve bunu sahaya yansıttılar." ifadelerini kullandı.



"LÜTFEN BU SAÇMALIĞI BIRAKIN"

Grup liderliğini daha önce garantilediği için Almanya'nın sahaya yeterli motivasyonla çıkmadığı yönündeki yorumlara da sert tepki gösteren Nagelsmann, bu değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Oyuncularının isteksiz değil, aksine zaman zaman gereğinden fazla cesur davrandığını belirten Alman teknik adam, "Hayır, lütfen bu saçmalığı bırakın. Oyuncularım mücadele etmek istemedi diye bir şey yok. Tam tersine birçok pozisyonda daha fazla risk aldılar. Hiçbir futbolcum için yeterince mücadele etmediğini söyleyemem. Bu yorumları fazla yüzeysel buluyorum. Geçiş hücumlarını daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Nagelsmann, Ekvador yenilgisinden çıkarılması gereken en önemli dersin savunma geçişleri ve top kayıpları olduğunu vurgularken, Almanya'nın eleme turu öncesinde bu eksikleri gidermesi gerektiğini ifade etti.

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