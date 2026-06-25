Almanya'da Ekvador yenilgisi sonrası Nagelsmann'dan sert tepki
2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki son maçta Ekvador'a mağlup olan Almanya'da Teknik Direktör Julian Nagelsmann, oyuncularının mücadele etmediği yönündeki eleştirilere sert çıktı. Alman çalıştırıcı, takımının gereksiz riskler aldığını belirtirken, grup liderliğinin performansı etkilemediğini vurguladı.
2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki son karşılaşmada Ekvador'a yenilen Almanya'da maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Julian Nagelsmann, hem karşılaşmanın oyun planını hem de oyuncularına yönelik eleştirileri değerlendirdi. Alman teknik adam, takımının mücadele isteğinin sorgulanmasını kabul etmediğini ifade ederken, oyunun kırılma anlarının yanlış tercihlerden kaynaklandığını söyledi.
NAGELSMANN'DAN MÜCADELE ELEŞTİRİLERİNE YANIT
Karşılaşmaya istedikleri şekilde başladıklarını belirten Nagelsmann, ilk bölümde oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını ancak golün ardından dengeyi kaybettiklerini dile getirdi. Deneyimli teknik adam, oyuncularının pozisyon alışlarında gereğinden fazla risk aldığını ve bunun Ekvador'un istediği oyun ortamını oluşturduğunu belirtti.
Rakiplerinin maçın öneminin farkında olduğunu vurgulayan Nagelsmann, "Maça harika başladık. Ancak golden sonra pozisyon alışlarımızda gereksiz riskler almaya başladık. Bu yüzden işler bizim adımıza zorlaştı. Ekvador için her şey bu maça bağlıydı ve bunu sahaya yansıttılar." ifadelerini kullandı.
"LÜTFEN BU SAÇMALIĞI BIRAKIN"
Grup liderliğini daha önce garantilediği için Almanya'nın sahaya yeterli motivasyonla çıkmadığı yönündeki yorumlara da sert tepki gösteren Nagelsmann, bu değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Oyuncularının isteksiz değil, aksine zaman zaman gereğinden fazla cesur davrandığını belirten Alman teknik adam, "Hayır, lütfen bu saçmalığı bırakın. Oyuncularım mücadele etmek istemedi diye bir şey yok. Tam tersine birçok pozisyonda daha fazla risk aldılar. Hiçbir futbolcum için yeterince mücadele etmediğini söyleyemem. Bu yorumları fazla yüzeysel buluyorum. Geçiş hücumlarını daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.
Nagelsmann, Ekvador yenilgisinden çıkarılması gereken en önemli dersin savunma geçişleri ve top kayıpları olduğunu vurgularken, Almanya'nın eleme turu öncesinde bu eksikleri gidermesi gerektiğini ifade etti.