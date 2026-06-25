A Milli Futbol Takımı'nın ABD'deki son idmanını sadece 17 kişi izledi
Biz TAKVİM Gazetesi olarak “Bizim Çocuklar liderlik maçına çıkıyor” manşetini atmanın hayalini kuruyorduk. Ancak ay-yıldızlılar iki şok yenilgi aldı, şansını son maça bile taşıyamadı 2 Haziran’da ABD’ye çok büyük bir sevgi seli ile giden, Arizona’daki ilk idmanını 4 bin taraftarın önünde yapan Milli Takım’ın son çalışması için statta yalnızca 17 (on yeni) kişi yer aldı.
Hızlı Özet Göster
- Türkiye Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay'a yenilerek gruptan çıkma şansını kaybetti.
- TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Los Angeles'ta taraftarlardan özür diledi ve Avrupa Şampiyonası'nda telafi edeceklerini söyledi.
- Milli Takım, son grup maçında yarın sabah TSİ 05.00'te Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile karşılaşacak.
- Türkiye'nin ABD'deki son idmanını Los Angeles'ta yalnızca 17 taraftar izledi.
- Milli Takım, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmış ve turnuvaya çeyrek final hedefleriyle gitmişti.
FİFA Dünya Kupası'nın heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Biz ise Milli Takım'ın yaşattığı büyük şokun etkisinden çıkmayı henüz başaramadık.
ÇOK İDDİALIYDIK AMA...
Tam 24 yıl sonra, hem de çok iddialı bir şekilde dev turnuvaya giden ayyıldızlılar için çeyrek final, yarı final hatta final hedefleri konuşuluyordu.
Ama önce Avustralya, sonra Paraguay önünde aldığımız yenilgilerle tur şansımızı son maça dahi taşıyamadık. Hem büyük üzüntü hem büyük hayal kırıklığı yaşadık.
"4. EV SAHİBİ" DEMİŞLERDİ
Aslında 2 Haziran'da Milli Takımımız'ın ABD yolculuğu mükemmel şekilde başlamıştı. TOGG araçların oluşturduğu konvoy ve büyük sevgi seli uzun süre dünyada konuşulmuştu.
Ardından Arizona'da yapılan ilk idmanı 4 bine yakın taraftarımız izlemiş, ay-yıldızlılar için "Turnuvanın 4. ev sahibi" ifadeleri kullanılmıştı.
HER ŞEY BERBAT OLDU
Ancak üst üste gelen iki yenilgiyle her şey berbat oldu. Önceki gün ABD maçı için Los Angeles'ta yapılan son idmanda Milli Takım'ı tribünle yalnızca 17 (on yedi) taraftar takip etti.
Futbolcularımız ve teknik direktörümüz Montella'nın yüzündeki ifade de büyük hüsranı net şekilde özetliyordu.
İÇİMİZ ACIYOR ÖZÜR DİLİYORUZ
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Los Angeles'a Türkiye'den gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Hacıosmanoğlu, "Tek üzüntümüz bu insanlara hayal kırıklığı yaşatmak. Hala içimiz acıyor. Bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda özür diliyoruz. Yine telafi edecek olan da bizim çocuklardır. Allah nasip etmedi. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası olacak ve inşallah vatandaşlarımızı orada güldürürüz." dedi.
VEDA MAÇINDA ABD ÖNÜNDEYİZ
Gruptan çıkma şansını kaybeden Milli Takımımız son maçında yarın sabah ABD ile karşılaşacak. Los Angeles Stadyumu'nda TSİ 05.00'te başlayacak müsabakayı, Cezayirli hakem Ghorbal yönetecek.
Grupta aynı saatte Paraguay ve Avustralya da mücadele edecek.
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