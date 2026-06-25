A Milli Futbol Takımı'nın ABD'deki son idmanını sadece 17 kişi izledi

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Türkiye Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay'a yenilerek gruptan çıkma şansını kaybetti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Los Angeles'ta taraftarlardan özür diledi ve Avrupa Şampiyonası'nda telafi edeceklerini söyledi.

Milli Takım, son grup maçında yarın sabah TSİ 05.00'te Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile karşılaşacak.

Türkiye'nin ABD'deki son idmanını Los Angeles'ta yalnızca 17 taraftar izledi.

Milli Takım, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmış ve turnuvaya çeyrek final hedefleriyle gitmişti.

FİFA Dünya Kupası'nın heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Biz ise Milli Takım'ın yaşattığı büyük şokun etkisinden çıkmayı henüz başaramadık. ÇOK İDDİALIYDIK AMA... Tam 24 yıl sonra, hem de çok iddialı bir şekilde dev turnuvaya giden ayyıldızlılar için çeyrek final, yarı final hatta final hedefleri konuşuluyordu.

Ama önce Avustralya, sonra Paraguay önünde aldığımız yenilgilerle tur şansımızı son maça dahi taşıyamadık. Hem büyük üzüntü hem büyük hayal kırıklığı yaşadık.

"4. EV SAHİBİ" DEMİŞLERDİ Aslında 2 Haziran'da Milli Takımımız'ın ABD yolculuğu mükemmel şekilde başlamıştı. TOGG araçların oluşturduğu konvoy ve büyük sevgi seli uzun süre dünyada konuşulmuştu.

Ardından Arizona'da yapılan ilk idmanı 4 bine yakın taraftarımız izlemiş, ay-yıldızlılar için "Turnuvanın 4. ev sahibi" ifadeleri kullanılmıştı.