Jhon Duran'ın gözü Galatasaray'da! Haber bekliyor
Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için yürüttüğü transfer çalışmalarında Jhon Duran dosyasında önemli mesafe kat etti. Kolombiyalı golcüyle prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, son kararı yönetimin vereceği aşamaya geldi.
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- Galatasaray, forvet transferinde Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran ile menajerler aracılığıyla anlaşmaya vardı.
- Al-Nassr'de forma giyen 22 yaşındaki Duran'ın kiralık olarak transfer edilmesi planlanıyor.
- Teknik direktör Okan Buruk, Jhon Duran transferi için olumlu rapor verdi.
- Anlaşma sağlanması durumunda Duran yıllık 5 milyon euro kazanacak.
- Galatasaray yönetiminin son onayının ardından transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, forvet transferinde rotasını Jhon Duran'a çevirdi.
Sarı-kırmızılı ekip bir yandan Mauro Icardi'nin durumunu yakından takip ederken, diğer yandan alternatif isimlerle temaslarını sürdürüyor. Bu süreçte listenin üst sıralarında yer alan Duran konusunda önemli gelişmeler yaşandı.
JHON DURAN İÇİN TAM MUTABAKAT
Galatasaray'ın gündeminde yer alan birçok isim arasında öne çıkan Jhon Duran ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı öğrenildi. Menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılı kulübe transfer olmak istediği mesajını ileten Kolombiyalı futbolcunun, Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı belirtildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un da oyuncu için olumlu rapor verdiği ifade edilirken, yönetimin transfer sürecini detaylı şekilde değerlendirdiği aktarıldı. Ancak futbolcunun son dönemde yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle kulüp içinde farklı alternatiflerin de masada tutulduğu kaydedildi.
AL-NASSR İLE KİRALIK FORMÜLÜ
22 yaşındaki golcünün bonservisini elinde bulunduran Al-Nassr ile kiralık transfer modeli üzerinden anlaşma sağlandığı öne sürüldü. Taraflar arasında resmi sözleşmenin imzalanması halinde Duran'ın yıllık 5 milyon euro kazanacağı ifade edildi.
Galatasaray yönetiminin son onayı vermesi durumunda transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Kararın çıkması halinde sarı-kırmızılılar, hücum hattına önemli bir takviye yapmış olacak ve Jhon Duran da İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak.