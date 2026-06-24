Jhon Duran'ın gözü Galatasaray'da! Haber bekliyor

Al-Nassr'de forma giyen 22 yaşındaki Duran'ın kiralık olarak transfer edilmesi planlanıyor.

Galatasaray, forvet transferinde Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran ile menajerler aracılığıyla anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı ekip bir yandan Mauro Icardi'nin durumunu yakından takip ederken, diğer yandan alternatif isimlerle temaslarını sürdürüyor. Bu süreçte listenin üst sıralarında yer alan Duran konusunda önemli gelişmeler yaşandı.

Jhon Duran Galatasaray'ı bekliyor

JHON DURAN İÇİN TAM MUTABAKAT

Galatasaray'ın gündeminde yer alan birçok isim arasında öne çıkan Jhon Duran ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı öğrenildi. Menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılı kulübe transfer olmak istediği mesajını ileten Kolombiyalı futbolcunun, Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı belirtildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un da oyuncu için olumlu rapor verdiği ifade edilirken, yönetimin transfer sürecini detaylı şekilde değerlendirdiği aktarıldı. Ancak futbolcunun son dönemde yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle kulüp içinde farklı alternatiflerin de masada tutulduğu kaydedildi.