İran Milli Takımı için ABD'den geri adım! Ülkeye girişe izin verilecek
ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden İran Milli Futbol Takımı'na uygulanan seyahat kısıtlamalarında değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle İran kafilesi, Mısır karşılaşmasından iki gün önce Seattle'a giriş yapabilecek.
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- ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İran Milli Futbol Takımı'nın 26 Haziran'da Seattle'da oynanacak grup maçı öncesinde ülkeye daha erken giriş yapmasına izin verdi.
- İran Milli Takımı, Mısır maçından iki gün önce Seattle'a geçebilecek ve turnuvadaki ilk iki maçına kıyasla ABD'de bir gün daha fazla kalabilecek.
- Karar, İran Futbol Federasyonu'nun turnuva sürecindeki uygulamalarla ilgili FIFA'ya resmi şikayette bulunmayı değerlendirdiği dönemde geldi.
- ABD yönetimi daha önce İran'ın turnuva öncesi kampını Arizona'da yapmasına izin vermemişti.
- İran Milli Takımı mayıs ayı sonunda kamp merkezini ABD sınırındaki Meksika kenti Tijuana'ya taşımıştı.
2026 FIFA Dünya Kupası sırasında İran Milli Futbol Takımı'na uygulanan seyahat kurallarında değişiklik yapıldı.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı, İran ekibinin grup aşamasındaki son maç öncesinde ülkeye daha erken giriş yapmasına izin verileceğini açıkladı.
Karar, İran Futbol Federasyonu'nun turnuva sürecindeki uygulamalarla ilgili FIFA'ya resmi şikayette bulunmayı değerlendirdiği bir dönemde geldi.
SEATTLE'A ERKEN GİDİŞ İZNİ
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre İran Milli Takımı, 26 Haziran'da Seattle'da oynanacak grup aşamasının son karşılaşması öncesinde seyahat programında esneklik elde edecek. Buna göre ekip, cuma günü oynayacağı Mısır maçından iki gün önce Seattle'a geçebilecek.
Bu değişiklik sayesinde İran kafilesi, turnuvadaki ilk iki maçına kıyasla ABD'de bir gün daha fazla kalma imkanına sahip olacak. Ancak yeni düzenleme takımın tüm seyahat yükümlülüklerini ortadan kaldırmıyor. İran Milli Takımı'nın karşılaşmanın ardından yeniden Meksika'nın Tijuana kentindeki ana kampına dönmesi gerekecek.
FIFA ŞİKAYETİ SONRASI GELDİ
Kararın alınmasında son günlerde yaşanan diplomatik ve sportif temasların etkili olduğu değerlendiriliyor. İran Futbol Federasyonu, takımın turnuva boyunca karşılaştığı uygulamalar nedeniyle FIFA'ya resmi başvuruda bulunmayı planladığını açıklamıştı. Beyaz Saray'ın FIFA Dünya Kupası görev gücünün başında bulunan Andrew Giuliani de kısa süre önce seyahat politikasının gözden geçirilmesine yönelik görüşmeler yürütüldüğünü ifade etmişti.
ABD yönetimi, Washington ile Tahran arasındaki diplomatik temasların belirsizliğini sürdürdüğü süreçte İran'ın turnuva öncesi kampını Arizona'da yapmasına izin vermemişti. Bunun üzerine İran Milli Takımı, mayıs ayı sonunda kamp merkezini ABD sınırındaki Meksika kenti Tijuana'ya taşımıştı. Son kararla birlikte takım, Seattle'daki kritik grup maçı öncesinde daha uzun hazırlık yapma fırsatı elde edecek.