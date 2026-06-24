İran Milli Takımı için ABD'den geri adım! Ülkeye girişe izin verilecek

İran Milli Takımı, Mısır maçından iki gün önce Seattle'a geçebilecek ve turnuvadaki ilk iki maçına kıyasla ABD'de bir gün daha fazla kalabilecek.

Karar, İran Futbol Federasyonu'nun turnuva sürecindeki uygulamalarla ilgili FIFA'ya resmi şikayette bulunmayı değerlendirdiği bir dönemde geldi.



SEATTLE'A ERKEN GİDİŞ İZNİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre İran Milli Takımı, 26 Haziran'da Seattle'da oynanacak grup aşamasının son karşılaşması öncesinde seyahat programında esneklik elde edecek. Buna göre ekip, cuma günü oynayacağı Mısır maçından iki gün önce Seattle'a geçebilecek.

Bu değişiklik sayesinde İran kafilesi, turnuvadaki ilk iki maçına kıyasla ABD'de bir gün daha fazla kalma imkanına sahip olacak. Ancak yeni düzenleme takımın tüm seyahat yükümlülüklerini ortadan kaldırmıyor. İran Milli Takımı'nın karşılaşmanın ardından yeniden Meksika'nın Tijuana kentindeki ana kampına dönmesi gerekecek.