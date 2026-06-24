Vincenzo Montella'dan eleştirilere yanıt: İstifa etmeyeceğim

Vincenzo Montella istifa etmeyeceğini söyledi

VINCENZO MONTELLA'NIN SÖZLERİ

"FUTBOLCULAR ÇOK AĞIR ELEŞTİRİLERE MARUZ KALDI"

"Aslında çok üzüntülüyüz. Hissettiğimiz acı cidden fiziksel bir ağrıydı bizim için. Bunu biraz geride bıraktık bugün itibariyle. Çünkü biliyorsunuz çok önemli bir maçımız var. Son maçımız Dünya Kupası'nda. Belki de bu süreçleri analiz ettiğimizde futbolcularımızın da çok fazla ağır eleştirilere de maruz kaldıklarını gördük ve etkilendiler. Onun da psikolojik kısmına bakmamız gerekecektir. Çünkü ben bizim futbolcularımızın bugüne kadar yaptıkları bütün performanslara baktığınızda daha fazla saygıyı ve sevgiyi hak ettiklerini düşünüyorum. Açıkçası baktığınızda bu iki maçtaki istatistikler, aslında başka bir şeyi de anlatıyor bize. Aslında her şeyi yapmışsınız ama maalesef bir şekilde olmuyor. Sonuçlar istediğimiz gibi olmasa da belki de geldiğimizden beri en yüksek istatistikleri yakaladık oynatmak istediğimiz futbolla alakalı."

"HALKIMIZIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

"Halkımızdan her zaman desteklerini isteyeceğiz. Cuma günü önemli bir maç bizim için ne olursa olsun. Cuma günü maçta desteklerini istiyoruz. Sadece cuma için değil biliyorsunuz eylül ayı itibariyle Uluslar Ligi A'da maçlarımıza çıkacağız. Futbolcularımızın o süreçte de desteğe çok ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Bu kadar ağır eleştiriler, haksız eleştiriler de olduğu dönemde biraz daha fazla destek görebilirlerdi. Çünkü son yıllara baktığınızda çok güzel işlere imza attılar. Onların sayesinde buralara kadar geldik. O yüzden halkımızdan her koşulda destek istiyorum futbolcularımıza karşı. Cuma günü çok önemli bir maç ve istediğimiz sonucu alabilmek için her şeyi yapacağız."

"BAŞKANIMIZ FUTBOLDA NADİR GÖRÜLEN KİŞİLİKLERDEN BİR TANESİ"

"Başkanımız her gün bizimle ve desteğini her seferinde hissettiriyor. Futbolda nadir görülen kişiliklerden bir tanesi. Çünkü futbolda işler kötü gittiğinde yıkıcı olmak en kolay seçimdir ama kendisi son derece yapıcı bir görüşle ne kadar büyük bir vizyona da sahip olduğunu herkese gösteriyor. Çünkü bu tarz dönemlerde en kolayı aslında birilerini bahane edebilmektir ama kendisi hiçbir zaman desteğini çekmiyor. Bunu görmek futbolda gerçekten nadirdir. O yüzden sizlerin huzurunda da kendisini teşekkür ediyorum."

"KİŞİSEL SALDIRILARI KABUL EDEMİYORUM"

"Biraz uzun bir giriş yapacağım. Futbolcularımıza saygı göstermemiz lazım. Belki de turnuvadaki en zor maçımıza çıkacağız. Halkımızdan destek istiyorum. 2023 Eylül ayında çalışmaya başladım ve EURO'ya girmek için çalışmalara başladık ve bunu da başardık. Birçok şey söyleyebilirim ama şunu söylemeye çalışıyorum, geçmişte başarıları elde eden çocuklar, bu çocuklar. Gelecekte de başarılar elde edecek oyuncular bunlar. Kişisel saldırılar gördüm ve bunu kabul edemiyorum. Bu kendi çocuğunuza yapılan bir saldırı. Bunu kabul edemem. Oyuncularım kayıtsız şartsız desteği hak ediyorlar."

"ONLAR BENİM ÇOCUKLARIM"

"Biz 62 kere şut attık ve penaltı bölgesinde çok fazla aksiyonda bulunduk. Rakip yarı sahaya girişte 1. sıradayız, hücum bölgesinin son çeyreğine girişte 1'inciyiz, dikine oyun paslarında İspanya'nın arkasından 2. sıradayız, yarattığımız şanslar ve kornerde 3. sıradayız. Futbolun gol atma işi olduğunu biliyorum ama takımım buna çok yaklaştı. Tabii ki insanları mahvetmek, kötü duruma sokmak çok kolay. Biz burada ulusal bir takımız. Destekçilerimiz de Türk halkı. Bize sürekli desteklerini gösterdiler. İkinci yenilgiden sonra da söyledim, futbolcuların etki altında kalmalarını istemiyordum. Onlar benim çocuklarım ve yüzlerinin halini görüyorum. Biz tüm kalbimizle başarmaya çalıştık. Futbol böyle bir oyun. Bazen karşılık alırsınız ama bazen alamazsınız."

"BEN VAZGEÇMEYECEĞİM"

"Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Lütfen onlara saygı gösterin. Bu futbolcular benim tercihlerim. Biliyorum ki, bu oyuncular yüzde yüz olmasalar bile iyi işler çıkarabilirlerdi. Ben vazgeçmeyeceğim. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum çünkü başkanımız takımı yok etmeye değil, geliştirmeye yönelik hareket etmek istiyor. Bugüne kadar olduğu gibi takımı geliştirmek için çalışmaya devam edeceğim. Gol atma çabası içindeyiz. Verileri söylemek istedim çünkü oyuncuları desteklemek çok önemli."

"İSTİFA ETMEYECEĞİM"

"İstifa etmeyeceğim. Daha da güçlendim. Futbolcular beni destekliyor. Başkan beni destekliyor. Türkiye'yi üst üste turnuvalara götürdüm. Kalbimi koydum ortaya. İstifa etmemi bekleyen varsa, bunu kabullenmeli. Çünkü istifa etmeyeceğim. Ben hiçbir zaman mükemmel olmadım. Medya beni mükemmel bir teknik direktör olarak tanıttığı zaman da, mükemmel değildim. Ben sürekli hata yapıyorum. Takım olarak da hata yapıyoruz. Kaybederken değil, kazanırken de hata yapıyoruz. Herkes hata yapar. Kimse mükemmel değil. Mükemmel teknik direktör yoktur. Eğer varsa onunla tanışmak isterim -ki, bir şeyler öğreneyim." dedi.