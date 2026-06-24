Trabzonspor kararını verdi! Andre Onana olmazsa hedef Jose Sa

Trabzonspor, Andre Onana'nın ayrılması durumunda Wolverhampton kalecisi Jose Sa ile temasa geçti.

Bordo-Mavililer, Portekizli kaleci Jose Sa ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi ve temasın olumlu seyrettiği öğrenildi.

Jose Sa'nın Wolverhampton ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Nijeryalı stoper Nwaiwu için West Ham ve Fulham'ın 20 milyon euro'yu aşan teklif sunduğu belirtildi.