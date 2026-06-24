Trabzonspor kararını verdi! Andre Onana olmazsa hedef Jose Sa
Trabzonspor, Andre Onana’nın ayrılma ihtimaline karşı Wolverhampton forması giyen 33 yaşındaki Portekizli kaleci Jose Sa ile temasa geçti. İlk görüşmesi olumlu geçen tecrübeli eldivenin İngiliz kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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- Trabzonspor, Andre Onana'nın ayrılması durumunda Wolverhampton kalecisi Jose Sa ile temasa geçti.
- Bordo-Mavililer, Portekizli kaleci Jose Sa ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi ve temasın olumlu seyrettiği öğrenildi.
- Jose Sa'nın Wolverhampton ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösteriliyor.
- Nijeryalı stoper Nwaiwu için West Ham ve Fulham'ın 20 milyon euro'yu aşan teklif sunduğu belirtildi.
- Nwaiwu'nun sözleşmesinin 2030'a kadar devam ettiği ve piyasa değerinin 10 milyon euro olduğu ifade edildi.
Trabzonspor'da Andre Onana'nın takımda kalmaması halinde gidilecek file bekçisi belli oldu. Fırtına'nın Wolverhampton'da oynayan Jose Sa ile temasa geçtiği öğrenildi. Bordo-Mavililer, Portekizli eldiven ile ilk görüşmeyi yaptı. Taraflar arasında kurulan ilk temasın olumlu seyrettiği öğrenildi. 33 yaşındaki Portekizli kalecinin, İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösterilen Jose Sa, şu sıralarda Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda oynuyor.
NWAIWU İNGİLİZLER'İN KISKACINDA
Nijeryalı stoper Nwaiwu için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İngiliz ekipleri West Ham ve Fulham'ın oyuncu için 20 milyon euro'yu aşan 3. bir teklif sunduğu öğrenildi. Yönetimin gelen bu teklifi değerlendirmeye aldığı belirtilirken, Nwaiwu'nun sözleşmesinin 2030'a kadar devam ettiği ifade edildi. Genç futbolcunun değeri 10 milyon euro.
Dilek Demir Takvim.com.tr Spor