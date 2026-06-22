Galatasaray'da Singo şoku: 3 ay daha yok! Transfer iptal
Galatasaray'ın sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Wilfried Singo'dan kötü haber geldi. Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili formasıyla Almanya karşısında sakatlanan deneyimli savunmacının yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtilirken, sarı-kırmızılıların oyuncuyla ilgili transfer planları da sekteye uğradı.
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- Galatasaray'ın Monaco'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Wilfried Singo, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Almanya ile oynadığı Dünya Kupası maçında sol arka adalesinden sakatlık yaşadı.
- İlk tespitlere göre 25 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 3 ay boyunca forma giyemeyeceği belirtildi.
- Galatasaray yönetiminin Singo'nun Dünya Kupası performansı sonrası Avrupa'dan ciddi teklifler almasını ve sözleşmesindeki 55 milyon euroluk çıkış maddesinin devreye girmesini beklediği öğrenildi.
- Singo bu sezon üçüncü kez sakatlık yaşadı ve daha önce toplam 94 gün sahalardan uzak kalarak 23 maçı kaçırmıştı.
- Yaşanan sakatlığın olası transfer görüşmelerini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.
Galatasaray'da Wilfried Singo'nun Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlık endişe yarattı. Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Ekvador maçının ardından Almanya ile oynadığı karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, mücadele sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Sahadaki performansıyla dikkat çeken Singo'nun sakatlığın ardından kendisini yere bırakması ve büyük üzüntü yaşaması, durumun ciddiyetine ilişkin ilk işaretlerden biri oldu.
SAKATLIK CİDDİ GÖRÜNÜYOR
Karşılaşma sırasında sol arka adalesini tuttuğu görülen Fildişi Sahilli oyuncunun sağlık durumuyla ilgili ilk değerlendirmelerin olumlu olmadığı öğrenildi. İlk tespitlere göre Singo'nun yaklaşık 3 ay boyunca forma giyemeyeceği ifade edildi.
Galatasaray, sezon başında Monaco'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği deneyimli savunmacıyı uzun vadeli planlarının önemli parçalarından biri olarak görüyordu. Ancak yaşanan sakatlık, hem teknik heyetin hem de yönetimin hesaplarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.
TRANSFER PLANI DARBE ALDI
Sarı-kırmızılı yönetimin, Dünya Kupası'ndaki performansının ardından Singo'ya Avrupa'dan ciddi teklifler gelmesini beklediği belirtildi. Galatasaray cephesinin özellikle oyuncunun sözleşmesinde yer alan 55 milyon euroluk çıkış maddesinin devreye girmesi ihtimalini değerlendirdiği ancak yaşanan sakatlığın bu senaryoyu zora soktuğu aktarıldı.
Singo'nun uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle olası transfer görüşmelerinin de olumsuz etkilenebileceği ifade edildi. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin detaylı kontrollerin ardından kesin tedavi programının netleşmesi beklenirken, tecrübeli futbolcu bu sezon üçüncü kez sakatlık yaşamış oldu. Daha önceki sakatlıklarında toplam 94 gün sahalardan uzak kalan Singo, bu süreçte 23 maçta takımını yalnız bırakmıştı.