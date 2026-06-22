Galatasaray'da Singo şoku: 3 ay daha yok! Transfer iptal

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Galatasaray'ın Monaco'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Wilfried Singo, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Almanya ile oynadığı Dünya Kupası maçında sol arka adalesinden sakatlık yaşadı.

İlk tespitlere göre 25 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 3 ay boyunca forma giyemeyeceği belirtildi.

Galatasaray yönetiminin Singo'nun Dünya Kupası performansı sonrası Avrupa'dan ciddi teklifler almasını ve sözleşmesindeki 55 milyon euroluk çıkış maddesinin devreye girmesini beklediği öğrenildi.

Singo bu sezon üçüncü kez sakatlık yaşadı ve daha önce toplam 94 gün sahalardan uzak kalarak 23 maçı kaçırmıştı.

Yaşanan sakatlığın olası transfer görüşmelerini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Galatasaray'da Wilfried Singo'nun Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlık endişe yarattı. Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Ekvador maçının ardından Almanya ile oynadığı karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, mücadele sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Sahadaki performansıyla dikkat çeken Singo'nun sakatlığın ardından kendisini yere bırakması ve büyük üzüntü yaşaması, durumun ciddiyetine ilişkin ilk işaretlerden biri oldu.

Singo yine sakatlandı

SAKATLIK CİDDİ GÖRÜNÜYOR Karşılaşma sırasında sol arka adalesini tuttuğu görülen Fildişi Sahilli oyuncunun sağlık durumuyla ilgili ilk değerlendirmelerin olumlu olmadığı öğrenildi. İlk tespitlere göre Singo'nun yaklaşık 3 ay boyunca forma giyemeyeceği ifade edildi. Galatasaray, sezon başında Monaco'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği deneyimli savunmacıyı uzun vadeli planlarının önemli parçalarından biri olarak görüyordu. Ancak yaşanan sakatlık, hem teknik heyetin hem de yönetimin hesaplarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.