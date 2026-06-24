FIFA'dan TFF'ye ret! Saat detayı sonucu değiştirmedi

FIFA, Türkiye'nin tespitlerinde haklılık payı olduğunu kabul etti ancak hakemin ikinci bir saate sahip olması nedeniyle maç yönetiminde zafiyet oluşmadığını bildirdi.

Maçın 45. dakikasında Paraguaylı bir futbolcu yere düşen hakem saatini alarak bileğine taktı ve daha sonra hakeme teslim etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Paraguay maçında hakemin saatinin bir Paraguaylı futbolcu tarafından alınması olayı nedeniyle FIFA ile temas kurdu.

Mücadelenin 45. dakikasında Paraguaylı bir futbolcunun, yere düşen hakem saatini alarak bileğine taktığı görüntüler dikkat çekmişti. Daha sonra saati hakeme teslim ettiği öne sürülse de bu anlar yayın görüntülerine net şekilde yansımadı. Söz konusu oyuncunun o sırada sarı kartı bulunurken, hakemin olayın tamamını görememesi nedeniyle ikinci sarı kartın çıkmadığı ve futbolcunun oyunda kaldığı ifade edildi.

Türkiye'nin Paraguay karşısında aldığı mağlubiyetle turnuvaya veda etmesinin ardından, kamuoyuna yansımayan bir diplomasi sürecinin yürütüldüğü öğrenildi. Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan ve hakemin saatiyle ilgili tartışmaları beraberinde getiren pozisyonun ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun FIFA ile temas kurduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre hukuk kurulu, ihtimalin oldukça düşük olduğunu belirtmesine rağmen federasyon yönetimine konuyla ilgili detaylı bir değerlendirme sundu. Bunun üzerine TFF Başkanı'nın da "İhtimal düşük olsa bile hakkımızı arayalım" yaklaşımıyla sürecin sessiz şekilde yürütülmesini istediği belirtildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

FIFA'DAN 'İKİNCİ SAAT' GEREKÇESİ

TFF'nin girişimi sonrasında FIFA ile resmi temas kuruldu. Sürecin, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun bilgisi dahilinde değerlendirildiği ifade edildi.

FIFA tarafından iletilen görüşte, Türkiye'nin ortaya koyduğu tespitlerin belirli ölçüde haklılık payı taşıdığı kabul edilirken, yaşanan olayın hakemin görevini yerine getirmesini engelleyen veya maç yönetiminde zafiyet oluşturan bir durum olarak değerlendirilemeyeceği belirtildi. FIFA'nın değerlendirmesinde, hakemin kullanabileceği ikinci bir saate sahip olmasının kritik unsur olduğu vurgulandı.

Böylece Türkiye'nin maçın tekrarına ilişkin beklentisi karşılık bulmazken, FIFA'nın görüşüne göre ikinci saatin varlığı hakemin görevini sürdürmesine engel teşkil eden bir durumun oluşmasını önledi ve karşılaşmanın yeniden oynanması ihtimali gündemden çıktı.

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