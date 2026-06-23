2026 Dünya Kupası: Panama - Hırvatistan | CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası Grup L ikinci hafta maçında Panama ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. İlk hafta sahadan puansız ayrılan iki takım, son 32 turu umutlarını sürdürmek için kritik mücadelede kozlarını paylaşıyor. Panam - Hırvatistan maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
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- Panama ile Hırvatistan, 2026 FIFA Dünya Kupası Grup L'deki ikinci maçlarında karşı karşıya geliyor.
- Her iki takım da ilk maçlarını kaybetti; Panama Gana'ya 1-0, Hırvatistan İngiltere'ye 4-2 yenildi.
- Grupta İngiltere ve Gana 3'er puanla ilk iki sırada yer alırken, Hırvatistan ve Panama henüz puan alamadı.
- Hırvatistan'da Andrej Kramaric, Josko Gvardiol, Luka Modric ve Mateo Kovacic öne çıkan isimler olarak gösteriliyor.
- Panama'da Ismael Diaz ve Adalberto Carrasquilla takımın kilit oyuncuları olarak dikkat çekiyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Grup L'de ikinci hafta heyecanı Panama ile Hırvatistan arasında oynanan mücadeleyle devam ediyor.
İlk maçlarında istedikleri sonuçları alamayan iki ekip, son hafta öncesinde avantaj yakalamak için sahaya çıkıyor.
KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
Bu geceki mücadele iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11'ler netleşti. Panama, güçlü savunma hattı ve hızlı hücum oyuncularıyla sürpriz arayacak. Hırvatistan ise Modric ve Kovacic gibi tecrübeli yıldızlarının önderliğinde orta saha üstünlüğünü elinde tutmaya çalışacak.
Panama: Mosquera, Blackman, Cordoba, Ramos, Harvey, Andrade, Murillo, Martinez, Rodriguez, Barcenas, Fajardo.
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol, Kovavic, Modric, Baturina, Perisic, Pasalic, Musa.
İKİ TAKIM DA MAĞLUBİYETLE BAŞLADI
Panama, grup aşamasındaki ilk maçında Gana'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadele boyunca dirençli bir performans ortaya koyan Orta Amerika temsilcisi, yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince turnuvaya puansız başladı.
Hırvatistan ise grubun favorilerinden İngiltere karşısında 4-2 mağlup oldu. Hücumda etkili anlar yaşamasına rağmen savunmada yaşadığı problemler nedeniyle sahadan puansız ayrılan Avrupa temsilcisi, ikinci maçta çıkış arıyor.
GRUP L'DE SON DURUM
İlk hafta sonunda İngiltere ve Gana 3'er puan toplarken, Hırvatistan ile Panama henüz puanla tanışamadı. Averaj farkıyla Hırvatistan üçüncü sırada yer alırken, Panama son sırada bulunuyor.
Bu nedenle iki ekip arasındaki mücadele, üst tur yarışında kalabilmek adına büyük önem taşıyor. Kazanan taraf son hafta öncesinde umutlarını korurken, mağlup olan ekip için işler oldukça zorlaşabilir.
HIRVATİSTAN'DA GÖZLER GVARDIOL VE KRAMARIC'TE
Hırvatistan cephesinde dikkatler tecrübeli isimlerin üzerinde olacak. Andrej Kramaric'in gol yollarındaki etkinliği ve Josko Gvardiol'un savunmadaki liderliği takımın en önemli kozları arasında yer alıyor.
Orta sahada Luka Modric'in oyun aklı ve Mateo Kovacic'in dinamizmi de Hırvatistan'ın maçtaki belirleyici silahları olarak öne çıkıyor.
PANAMA'NIN EN BÜYÜK KOZU DIAZ
Panama'da ise gözler Ismael Diaz'ın üzerinde olacak. Hücum hattındaki en önemli isimlerden biri olan tecrübeli futbolcu, takımının skor yükünü taşımaya çalışacak.
Orta sahada Adalberto Carrasquilla'nın üretkenliği ve hızlı hücum organizasyonları, Panama'nın güçlü rakibi karşısındaki en önemli planları arasında bulunuyor.
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