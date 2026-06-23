2026 Dünya Kupası: Panama - Hırvatistan | CANLI



GRUP L'DE SON DURUM

İlk hafta sonunda İngiltere ve Gana 3'er puan toplarken, Hırvatistan ile Panama henüz puanla tanışamadı. Averaj farkıyla Hırvatistan üçüncü sırada yer alırken, Panama son sırada bulunuyor.

Bu nedenle iki ekip arasındaki mücadele, üst tur yarışında kalabilmek adına büyük önem taşıyor. Kazanan taraf son hafta öncesinde umutlarını korurken, mağlup olan ekip için işler oldukça zorlaşabilir.