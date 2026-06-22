Messi rekoru kırdı: Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu | Google, Messi için özel animasyon ekledi

DÜNYA KUPASI GOL KRALLIĞINDA SON DURUM Messi'nin Avusturya maçındaki golü sonrası Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncuları sıralaması değişti. Oyuncu Gol Sayısı Lionel Messi 17 Miroslav Klose 16 Ronaldo 15 ALTINCI DÜNYA KUPASI'NDA BİR İLKE İMZA ATTI 38 yaşındaki yıldız futbolcu, Avusturya karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak kariyerindeki altıncı Dünya Kupası turnuvasında forma giydi. Böylece Messi, Dünya Kupası tarihinde altı farklı turnuvada oynayan ilk futbolcu unvanını elde etti. Bu rekoru turnuva boyunca Cristiano Ronaldo'nun da paylaşma ihtimali bulunuyor. Messi ayrıca Dünya Kupaları tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu olarak da kayıtlara geçti.

ARJANTİN UNVANINI KORUMANIN PEŞİNDE 2022 yılında Katar'da dünya şampiyonu olan Arjantin, 2026 Dünya Kupası'nda da kupayı korumayı hedefliyor. Lionel Scaloni'nin çalıştırdığı kadroda Emiliano Martinez, Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez ve Lautaro Martinez gibi 2022 şampiyonluğunda önemli rol oynayan isimler yer alıyor. Messi'nin rekor kırdığı turnuvada Arjantin, güçlü kadrosuyla bir kez daha şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösteriliyor.