Messi rekoru kırdı: Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu | Google, Messi için özel animasyon ekledi
Arjantinli efsane Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda attığı gollerle toplam gol sayısını 17'ye çıkararak turnuva tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Altı farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk isim olarak çifte rekora imza atan Messi, unvan koruma mücadelesinde Arjantin'i sırtlamaya devam ediyor. Google gol kralının bu başarısı için arama motoruna özel bir animasyon ekledi
Hızlı Özet Göster
- Lionel Messi, Avusturya maçında attığı golle Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu ve gol sayısını 17'ye çıkardı.
- Arjantinli yıldız, Cezayir karşısında hat-trick yaparak Miroslav Klose'nin 16 gollük rekoruna ortak olmuştu.
- Messi, Avusturya maçında sahaya çıkarak altı farklı Dünya Kupası turnuvasında oynayan ilk futbolcu unvanını elde etti.
- 2022 Dünya Şampiyonu Arjantin, 2026 Dünya Kupası'nda unvanını korumayı hedefliyor.
- 38 yaşındaki Messi, Cezayir maçındaki hat-trick'iyle Dünya Kupaları tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu.
Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda yazmaya devam ettiği tarihe bir rekor daha ekledi. Cezayir karşısında attığı üç golle Dünya Kupası finallerindeki gol sayısını 16'ya çıkaran Arjantinli yıldız, Avusturya maçında da ağları havalandırarak Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu unvanını tek başına ele geçirdi.
MESSİ ZİRVEDE TEK BAŞINA KALDI
2022 Dünya Şampiyonu Arjantin, 2026 Dünya Kupası'na Cezayir karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle başladı. Karşılaşmanın yıldızı olan Lionel Messi, attığı üç golle Dünya Kupası finallerindeki toplam gol sayısını 16'ya yükseltti ve Miroslav Klose'nin rekoruna ortak oldu.
Arjantin, grup aşamasındaki ikinci maçında Avusturya ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 38. dakikasında gol sevinci yaşayan Messi, toplam gol sayısını 17'ye çıkararak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu.
CEZAYİR MAÇINDA HAT-TRİCK YAPTI
Arjantin formasıyla 200. maçına çıkan Messi, Cezayir karşısında etkileyici bir performans ortaya koydu.
- 17. dakikada ilk golünü attı.
- 60. dakikada farkı artırdı.
- 76. dakikada hat-trick'ini tamamladı.
Bu performansla hem takımına galibiyeti getirdi hem de Dünya Kupası tarihindeki gol krallığı yarışında zirveye ortak oldu.
DÜNYA KUPASI GOL KRALLIĞINDA SON DURUM
Messi'nin Avusturya maçındaki golü sonrası Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncuları sıralaması değişti.
|Oyuncu
|Gol Sayısı
|Lionel Messi
|17
|Miroslav Klose
|16
|Ronaldo
|15
ALTINCI DÜNYA KUPASI'NDA BİR İLKE İMZA ATTI
38 yaşındaki yıldız futbolcu, Avusturya karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak kariyerindeki altıncı Dünya Kupası turnuvasında forma giydi.
Böylece Messi, Dünya Kupası tarihinde altı farklı turnuvada oynayan ilk futbolcu unvanını elde etti. Bu rekoru turnuva boyunca Cristiano Ronaldo'nun da paylaşma ihtimali bulunuyor.
Messi ayrıca Dünya Kupaları tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu olarak da kayıtlara geçti.
ARJANTİN UNVANINI KORUMANIN PEŞİNDE
2022 yılında Katar'da dünya şampiyonu olan Arjantin, 2026 Dünya Kupası'nda da kupayı korumayı hedefliyor.
Lionel Scaloni'nin çalıştırdığı kadroda Emiliano Martinez, Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez ve Lautaro Martinez gibi 2022 şampiyonluğunda önemli rol oynayan isimler yer alıyor.
Messi'nin rekor kırdığı turnuvada Arjantin, güçlü kadrosuyla bir kez daha şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösteriliyor.
GOOGLE'DAN MESSİ'YE ÖZEL KUTLAMA
Lionel Messi'nin Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olmasının ardından Google da yıldız futbolcu için özel bir animasyon hazırladı.
Kullanıcılar Google'da "Messi" veya "Lionel Messi" araması yaptığında ekranda konfeti yağmuru başlıyor. Animasyon sırasında ekranın ortasından yukarı doğru yükselen futbol topunun altında "All-time World Cup goals record holder! (Tüm zamanların Dünya Kupası gol rekortmeni!)" ifadesi yer alıyor.
Özel animasyon, Messi'nin Dünya Kupası gol rekorunu kırmasını kutlamak amacıyla arama sonuçlarında kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu animasyon şimdiden 900 binden fazla kez görüntülendi ve hızla artmaya devam ediyor.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)