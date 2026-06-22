Dünya Kupası tarihinin en golcü 10 futbolcusu: Zirve değişti!

Dünya Kupası tarihinde yalnızca gol rekorları değil, farklı kategorilerde dikkat çeken başarılar da bulunuyor.

Messi, Dünya Kupası kariyerinde kullandığı 7 penaltının 3'ünü kaçırdı. Bu rakamla birlikte turnuva tarihinde en fazla penaltı kaçıran oyuncu oldu.

Arjantinli yıldız, aynı maçta kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Karşılaşmanın 9. dakikasında kaçırdığı penaltıyla farklı bir istatistikte de zirveye çıktı.

MESSI BİR REKORUN DAHA SAHİBİ OLDU

Buna rağmen attığı gollerle Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu unvanını elinde bulunduran Messi, 2026 turnuvasında da rekorlarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor.

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