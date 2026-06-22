Dünya Kupası tarihinin en golcü 10 futbolcusu: Zirve değişti!
2026 FIFA Dünya Kupası'nda fileleri havalandıran Lionel Messi, gol sayısını 18'e çıkararak Miroslav Klose'nin rekorunu kırdı. Turnuva tarihinin en golcü futbolcusu unvanını alan Arjantinli efsane, aynı maçta kaçırdığı penaltıyla ilginç bir istatistiğe de imza attı.
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- Lionel Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avusturya maçında attığı golle toplam 18 gole ulaşarak Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu.
- Messi, Almanya'nın efsane golcüsü Miroslav Klose'nin 16 gollük rekorunu geride bıraktı.
- Arjantinli yıldız aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu unvanını da 26 maçla elinde bulunduruyor.
- Messi, Avusturya maçında kaçırdığı penaltıyla Dünya Kupası kariyerinde toplam 3 penaltı kaçırarak bu kategoride de zirveye çıktı.
- Dünya Kupası gol krallığı sıralamasında Messi'yi Miroslav Klose 16, Ronaldo 15, Kylian Mbappe ve Gerd Müller 14'er golle takip ediyor.
2026 FIFA Dünya Kupası sürerken turnuva tarihinin en golcü futbolcuları yeniden gündeme geldi. Arjantinli yıldız Lionel Messi, attığı gollerle Miroslav Klose'yi geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en fazla gol atan oyuncusu unvanını aldı.
DÜNYA KUPASI'NIN YENİ GOL KRALI
Arjantin'in 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Avusturya ile oynadığı maçta fileleri havalandıran Lionel Messi, turnuva tarihine geçti.
Messi, Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 18'e çıkararak Almanya'nın efsane golcüsü Miroslav Klose'yi geride bıraktı. Böylece Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu.
DÜNYA KUPASI TARİHİNİN EN GOLCÜ FUTBOLCULARI
Dünya Kupası finallerinde en fazla gol atan oyuncular listesi şöyle:
|Futbolcu
|Ülke
|Gol
|Lionel Messi
|Arjantin
|18
|Miroslav Klose
|Almanya
|16
|Ronaldo
|Brezilya
|15
|Kylian Mbappe
|Fransa
|14
|Gerd Müller
|Almanya
|14
|Just Fontaine
|Fransa
|13
|Pele
|Brezilya
|12
|Jürgen Klinsmann
|Almanya
|11
|Sándor Kocsis
|Macaristan
|11
|Grzegorz Lato
|Polonya
|10
DÜNYA KUPASI TARİHİNDEKİ DİĞER REKORLAR
Dünya Kupası tarihinde yalnızca gol rekorları değil, farklı kategorilerde dikkat çeken başarılar da bulunuyor.
- En fazla maça çıkan oyuncu: Lionel Messi - 26 maç
- En fazla gol atan oyuncu: Lionel Messi - 18 gol
- En genç oyuncu: Norman Whiteside - 17 yaş 41 gün
- En yaşlı oyuncu: Essam El-Hadary - 45 yaş 161 gün
MESSI BİR REKORUN DAHA SAHİBİ OLDU
Arjantinli yıldız, aynı maçta kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Karşılaşmanın 9. dakikasında kaçırdığı penaltıyla farklı bir istatistikte de zirveye çıktı.
Messi, Dünya Kupası kariyerinde kullandığı 7 penaltının 3'ünü kaçırdı. Bu rakamla birlikte turnuva tarihinde en fazla penaltı kaçıran oyuncu oldu.
Buna rağmen attığı gollerle Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu unvanını elinde bulunduran Messi, 2026 turnuvasında da rekorlarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor.
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