Kylian Mbappe'den transfer açıklaması: MLS'te oynayabilirim!
Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı'nın Irak ile oynayacağı karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli futbolcu, hem kariyer planlaması hem de Dünya Kupası hedefleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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- Kylian Mbappe, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde forma giyebileceğini belirtti.
- Fransız yıldız, MLS'e transfer seçeneğini tamamen dışlamadığını ifade etti.
- Mbappe, Dünya Kupası kariyerinde 14 gole ulaşarak Miroslav Klose ve Lionel Messi'yi geride bırakmak için mücadele edeceğini söyledi.
- Fransız futbolcu, bireysel rekorlardan önce takım başarısına odaklandığını vurguladı.
- Mbappe, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gördüğünü belirtti.
Geleceğine ilişkin konuşan Kylian Mbappe, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde forma giyebileceğini söyledi.
Fransız yıldız, emeklilik öncesinde MLS'e transfer ihtimaline değinerek, bu seçeneği tamamen dışlamadığını ifade etti. Mbappe, David Beckham'ın da zaman zaman bu konuyu gündeme getirdiğini belirterek geleceğe yönelik açık kapı bıraktı.
GÖZÜ DÜNYA KUPASI TARİHİNDE
Irak karşılaşmasıyla birlikte milli formayla 100. maçına çıkmaya hazırlanan 27 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncuları arasındaki yarış hakkında da konuştu.
Dünya Kupası kariyerinde 14 gole ulaşan Mbappe, listenin zirvesinde yer alan 16 gollü Miroslav Klose ve Lionel Messi'yi geride bırakmak için mücadele edecek.
Ancak Fransız yıldız, bireysel rekorlardan önce takım başarısına odaklandığını vurguladı.
MESSI VE RONALDO VURGUSU
Kylian Mbappe, futbol tarihinin en iyi oyuncularına ilişkin değerlendirmesinde ise Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu işaret etti.
Kariyerleri boyunca sayısız başarıya imza atan iki süper yıldızın futbol tarihindeki yerinin tartışılmaz olduğunu belirten Mbappe, onları tüm zamanların en büyük futbolcuları arasında gördüğünü ifade etti.
Fransa Milli Takımı'nın en önemli kozlarından biri olan yıldız futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda hem ülkesini zafere taşımayı hem de turnuva tarihindeki yerini daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.