Kylian Mbappe'den transfer açıklaması: MLS'te oynayabilirim!

Mbappe, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gördüğünü belirtti.

Mbappe, Dünya Kupası kariyerinde 14 gole ulaşarak Miroslav Klose ve Lionel Messi'yi geride bırakmak için mücadele edeceğini söyledi.

Fransız yıldız, emeklilik öncesinde MLS'e transfer ihtimaline değinerek, bu seçeneği tamamen dışlamadığını ifade etti. Mbappe, David Beckham'ın da zaman zaman bu konuyu gündeme getirdiğini belirterek geleceğe yönelik açık kapı bıraktı.

Dünya Kupası kariyerinde 14 gole ulaşan Mbappe, listenin zirvesinde yer alan 16 gollü Miroslav Klose ve Lionel Messi'yi geride bırakmak için mücadele edecek.

Irak karşılaşmasıyla birlikte milli formayla 100. maçına çıkmaya hazırlanan 27 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncuları arasındaki yarış hakkında da konuştu.

Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin tüm zamanların en büyük futbolcuları arasında olduğunu söyledi

MESSI VE RONALDO VURGUSU

Kylian Mbappe, futbol tarihinin en iyi oyuncularına ilişkin değerlendirmesinde ise Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu işaret etti.

Kariyerleri boyunca sayısız başarıya imza atan iki süper yıldızın futbol tarihindeki yerinin tartışılmaz olduğunu belirten Mbappe, onları tüm zamanların en büyük futbolcuları arasında gördüğünü ifade etti.

Fransa Milli Takımı'nın en önemli kozlarından biri olan yıldız futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda hem ülkesini zafere taşımayı hem de turnuva tarihindeki yerini daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

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Burak Zihni Takvim.com.tr Spor