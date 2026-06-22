2026 Dünya Kupası: Norveç - Senegal | CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası Grup I ikinci hafta maçında Norveç ile Senegal karşı karşıya geliyor. İlk hafta farklı sonuçlar alan iki takımın mücadelesinde Norveç liderlik yarışında avantajını korumayı, Senegal ise turnuvadaki ilk puanlarını alarak üst tur umutlarını canlı tutmayı hedefliyor. Norveç - Senegal maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
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- Norveç ile Senegal, 2026 FIFA Dünya Kupası Grup I'de son 32 turu yolunda kritik bir maçta karşılaşıyor.
- Norveç ilk maçında Irak'ı 4-1 yenerek 3 puan topladı ve grup ikinciliğine yükseldi.
- Senegal ilk maçta Fransa'ya 3-1 mağlup oldu ve henüz puanla tanışamadı.
- Grup I'de Fransa ve Norveç 3'er puanla lider konumda, Senegal ve Irak ise puansız durumda.
- Norveç'te Erling Haaland, Senegal'de ise takım kaptanı Sadio Mane dikkat çeken isimler olarak öne çıkıyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Grup I heyecanı Norveç ile Senegal arasında oynanan kritik mücadeleyle devam ediyor.
İlk hafta sonunda farklı duygular yaşayan iki ekip, son 32 turu yolunda büyük önem taşıyan karşılaşmada kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Norveç: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Odegaard, Berge, Aursnes, Nusa, Sörloth, Haaland
Senegal: Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Camara, Ismaila Sarr, Mane, Jackson
NORVEÇ FARKLI KAZANDI
Grubun ilk maçında Irak ile karşılaşan Norveç, rakibini 4-1 mağlup ederek Dünya Kupası'na etkileyici bir başlangıç yaptı. Hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken İskandinav temsilcisi, aldığı galibiyetle puanını 3'e yükseltti ve grup ikinciliğine yerleşti.
Teknik direktör Ståle Solbakken'in öğrencileri, Senegal karşısında da kazanarak son hafta öncesinde üst tur kapısını aralamak istiyor.
SENEGAL TELAFİ PEŞİNDE
Afrika temsilcisi Senegal ise ilk hafta mücadelesinde Fransa'ya 3-1 mağlup oldu. Zaman zaman etkili bir oyun ortaya koymasına rağmen güçlü rakibine direnemeyen Senegal, gruptaki ilk puanlarını almak için sahaya çıkıyor.
Son hafta öncesinde iddiasını sürdürmek isteyen Senegal için bu mücadele büyük önem taşıyor. Olası bir yenilgi, Afrika temsilcisini zor bir konuma sokabilir.
GRUP I'DE SON DURUM
İlk hafta maçlarının ardından Fransa ve Norveç 3'er puan topladı. Averaj üstünlüğü sayesinde Fransa liderlik koltuğunda yer alırken Norveç ikinci sırada bulunuyor. Senegal ve Irak ise henüz puanla tanışamadı.
Bu nedenle Norveç'in alacağı bir galibiyet, son hafta öncesinde üst tur yolunda önemli bir avantaj sağlayacak. Senegal ise puan ya da puanlarla yeniden yarışın içine girmeyi hedefliyor.
HAALAND EN BÜYÜK TEHDİT
Norveç cephesinde gözler takımın süper yıldızı Erling Haaland'ın üzerinde olacak. Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve bitiriciliğiyle dünyanın en tehlikeli golcüleri arasında gösterilen Haaland, Senegal savunmasının en çok dikkat edeceği isimlerin başında geliyor.
Hücum hattındaki Alexander Sørloth ve orta sahadaki Martin Ødegaard da Norveç'in skor üretme konusunda en önemli kozları arasında yer alıyor.
SENEGAL'DE GÖZLER MANE'DE
Senegal'de ise tüm dikkatler takım kaptanı Sadio Mane'ye çevrilmiş durumda. Tecrübeli yıldızın bireysel becerileri ve hücumdaki liderliği, Afrika temsilcisinin en büyük silahı olarak öne çıkıyor.
Orta sahada Pape Matar Sarr'ın dinamizmi ve savunmada Kalidou Koulibaly'nin liderliği de Senegal'in maçtaki kaderini belirleyebilecek unsurlar arasında bulunuyor.
ÜST TUR YOLUNDA KRİTİK SINAV
Grup I'de dengeleri değiştirebilecek mücadelede Norveç, galibiyet serisini sürdürerek son 32 turuna bir adım daha yaklaşmak isterken, Senegal ise turnuvadaki ilk puanlarını alarak umutlarını korumanın hesaplarını yapıyor.
Dünya Kupası'nın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak gösterilen mücadele, hem grup sıralamasını hem de üst tura yükselme yarışını doğrudan etkileyebilecek öneme sahip.