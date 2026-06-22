2026 Dünya Kupası: Norveç - Senegal | CANLI



GRUP I'DE SON DURUM İlk hafta maçlarının ardından Fransa ve Norveç 3'er puan topladı. Averaj üstünlüğü sayesinde Fransa liderlik koltuğunda yer alırken Norveç ikinci sırada bulunuyor. Senegal ve Irak ise henüz puanla tanışamadı. Bu nedenle Norveç'in alacağı bir galibiyet, son hafta öncesinde üst tur yolunda önemli bir avantaj sağlayacak. Senegal ise puan ya da puanlarla yeniden yarışın içine girmeyi hedefliyor.



HAALAND EN BÜYÜK TEHDİT Norveç cephesinde gözler takımın süper yıldızı Erling Haaland'ın üzerinde olacak. Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve bitiriciliğiyle dünyanın en tehlikeli golcüleri arasında gösterilen Haaland, Senegal savunmasının en çok dikkat edeceği isimlerin başında geliyor. Hücum hattındaki Alexander Sørloth ve orta sahadaki Martin Ødegaard da Norveç'in skor üretme konusunda en önemli kozları arasında yer alıyor.