Uruguay - Yeşil Burun Adaları | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geliyor. İlk maçlarından birer puan çıkaran iki ülke de kazanarak yoluna devam etmek ve son 32 turu için avantaj yakalamak amacında. Uruguay - Yeşil Burun Adaları maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Uruguay ile Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası'nda karşı karşıya geliyor.
- Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Uruguay, ikinci maçını kazanmayı hedefliyor.
- Yeşil Burun Adaları'nın teknik direktörü Bubista, sürpriz bir sonuç elde etmek istiyor.
- Maçın canlı takibi takvim.com.tr üzerinden yapılabiliyor.
- Uruguay ve Yeşil Burun Adaları'nın kadroları açıklandı.
Uruguay ile Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası'nda kozlarını paylaşıyor. Marcelo Bielsa'nın öğrencileri, ikinci maçından zaferle ayrılmak, Bubista'nın talebeleri ise sürprizini sürdürmek arzusunda.
CANLI TAKİP
Uruguay - Yeşil Burun Adaları maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Uruguay XI: Muslera, Valera, Caceres, Olivera, Sanabria, Ugarte, Bentancur, Canobbio, Valverde, Maxi Araujo, Vinas
Yeşil Burun Adaları XI: Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, Sidny Cabral, Kevin Pina, Monteiro, Arcanjo, Mendes, Rodrigues, Benchimol
URUGUAY KADROSU
Kaleci: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Estudiantes), Santiago Mele (Monterrey)
Defans: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), Jose Maria Giménez (Atletico Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastian Caceres (CF America), Mathías Olivera (Napoli), Joaquin Piquerez (Palmeiras), Matias Vina (River Plate)
Orta saha: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martinez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustin Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake City), Giorgan de Arrascaeta (Flamengo), Nicolas de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araujo (Sporting), Brian Rodriguez (CF America)
Forvet: Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Vinas (Real Oviedo), Darwin Nunez (Al-Hilal)
YEŞİL BURUN ADALARI KADROSU
Kaleci: Carlos dos Santos (San Diego), Marcio Rosa (Montana 1921), Vozinha (Chaves)
Savunma: Sidny Cabral (Benfica), Diney Borges (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Kelvin Pires (SJK Seinajoki), Stopira (Torreense)
Orta saha: Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Deroy Duarte (Ludogorets), Laros Duarte (Puskas Akademia), Joao Paulo Fernandes (Otelul Galati), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (FK Krasnodar), Yannick Semedo (Farense)
Forvet: Gilson Benchimol (Akron Tolyatti), Jovane Cabral (Estrela da Amadora), Dailon Livramento (Casa Pia), Ryan Mendes (Iğdır FK), Nuno da Costa (Başakşehir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia Nicosia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv)
GRUPTA KALAN MAÇLAR
27 Haziran (TSİ 03.00): Uruguay-İspanya (Guadalajara Stadı)
27 Haziran (TSİ 03.00): Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan (Houston Stadı)