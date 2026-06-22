2026 Dünya Kupası: Fransa - Irak | CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası Grup I ikinci hafta maçında Fransa ile Irak karşı karşıya geliyor. İlk hafta farklı sonuçlar alan iki takımın mücadelesinde Fransa liderliğini korumayı, Irak ise turnuvadaki ilk puanlarını almayı hedefliyor. Fransa - Irak maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
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- Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası Grup I'de Irak ile karşılaşıyor.
- Fransa ilk maçta Senegal'i 3-1 yenerek 3 puanla grup lideri konumunda bulunuyor.
- Irak ilk maçta Norveç'e 4-1 mağlup olarak grupta puansız durumda.
- Fransa'da Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ve Eduardo Camavinga öne çıkan isimler arasında yer alıyor.
- Irak'ta Aymen Hussein ve Zidane Iqbal takımın önemli oyuncuları olarak gösteriliyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Grup I heyecanı Fransa ile Irak arasında oynanan kritik mücadeleyle devam ediyor.
İlk hafta maçlarının ardından farklı hedeflerle sahaya çıkan iki ekip, grup sıralamasını doğrudan etkileyecek 90 dakikada kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fransa: Maignan, Digne, Upamecano, Kounde, Saliba, Kone, Rabiot, Dembele, Mbappe, M. Olise, Barcola.
Irak: Basil, Ali, Tahseen, Hashim, Doski, Bayesh, Iqbal, Alammari, Ismael, Qasem, Hussein.
Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, grup aşamasındaki ilk maçında Senegal'i 3-1 mağlup ederek Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. Hücum hattındaki etkili görüntüsüyle dikkat çeken Fransızlar, aldığı sonuçla 3 puana ulaşarak grup liderliği koltuğuna oturdu.
Didier Deschamps'ın öğrencileri, Irak karşısında da kazanarak son hafta öncesinde son 32 turuna yükselme yolunda önemli bir avantaj elde etmek istiyor.
IRAK İLK PUANLARININ PEŞİNDE
Irak ise ilk hafta mücadelesinde Norveç'e 4-1 mağlup oldu. Savunmada yaşadığı problemler nedeniyle ağır bir yenilgi alan Orta Doğu temsilcisi, Fransa karşısında sürpriz yaparak gruptaki iddiasını sürdürmeye çalışıyor.
Teknik heyet ve futbolcular, güçlü rakipleri karşısında alınacak olumlu bir sonucun gruptaki dengeleri değiştirebileceğinin farkında.
GRUP I'DA SON DURUM
İlk hafta sonunda Fransa 3 puanla lider durumda bulunuyor. Norveç de Irak karşısında aldığı galibiyet sayesinde 3 puana ulaşırken averaj farkıyla ikinci sırada yer alıyor. Senegal henüz puanla tanışamazken, Irak da puansız olarak haftaya giriyor.
Bu nedenle Fransa'nın alacağı olası bir galibiyet, Avrupa temsilcisini son hafta öncesinde büyük ölçüde rahatlatacak. Irak ise puan ya da puanlar alarak yeniden yarışın içine girmeyi amaçlıyor.
MBAPPE VE DEMBELE SAHNEDE
Fransa'da gözler takımın yıldız isimlerinde olacak. Kylian Mbappe, hızı ve bitiriciliğiyle rakip savunmalar için en büyük tehdit konumunda bulunuyor. Hücum hattındaki Ousmane Dembele ve orta sahadaki Eduardo Camavinga da Fransız ekibinin önemli kozları arasında yer alıyor.
Fransa'nın yüksek tempolu oyunu ve geniş kadro kalitesi, karşılaşma öncesinde ekibi favori konumuna getiriyor.
IRAK'IN UMUDU HÜCUM HATTI
Irak cephesinde ise gözler tecrübeli forvet Aymen Hussein'in üzerinde olacak. Takımının hücumdaki en önemli silahlarından biri olan golcü oyuncunun performansı, Irak'ın maçtaki kaderini belirleyebilir.
Orta sahada Zidane Iqbal'ın oyun kurucu rolü ve hızlı geçiş hücumları da Irak'ın en önemli planları arasında yer alıyor.
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