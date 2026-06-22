2026 Dünya Kupası: Fransa - Irak | CANLI



GRUP I'DA SON DURUM İlk hafta sonunda Fransa 3 puanla lider durumda bulunuyor. Norveç de Irak karşısında aldığı galibiyet sayesinde 3 puana ulaşırken averaj farkıyla ikinci sırada yer alıyor. Senegal henüz puanla tanışamazken, Irak da puansız olarak haftaya giriyor. Bu nedenle Fransa'nın alacağı olası bir galibiyet, Avrupa temsilcisini son hafta öncesinde büyük ölçüde rahatlatacak. Irak ise puan ya da puanlar alarak yeniden yarışın içine girmeyi amaçlıyor.

MBAPPE VE DEMBELE SAHNEDE Fransa'da gözler takımın yıldız isimlerinde olacak. Kylian Mbappe, hızı ve bitiriciliğiyle rakip savunmalar için en büyük tehdit konumunda bulunuyor. Hücum hattındaki Ousmane Dembele ve orta sahadaki Eduardo Camavinga da Fransız ekibinin önemli kozları arasında yer alıyor. Fransa'nın yüksek tempolu oyunu ve geniş kadro kalitesi, karşılaşma öncesinde ekibi favori konumuna getiriyor.