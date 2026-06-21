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İspanya - Suudi Arabistan | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda ikinci maçlar başlıyor. İlk sınavında Yeşil Burun Adaları ile berabere kalan İspanya, Uruguay'dan puan koparan Suudi Arabistan ile kozlarını paylaşıyor. İki ülke de sahadan galibiyetle ayrılarak son 32 için avantaj yakalamak amacında. İspanya - Suudi Araistan maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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İspanya - Suudi Arabistan | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI
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  • İspanya, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalarak beklenmedik bir puan kaybı yaşadı.
  • Suudi Arabistan, turnuvadaki ilk maçında Uruguay ile 1-1 berabere kalarak moralli bir başlangıç yaptı.
  • İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Suudi Arabistan maçı öncesinde oyuncularını sert sözlerle uyardı.
  • Suudi Arabistan Teknik Direktörü Giorgos Donis'in Uruguay maçındaki bazı taktik tercihleri ülke basınında tartışma konusu oldu.
  • İspanya ve Suudi Arabistan, Dünya Kupası'nda bir sonraki maçlarını sırasıyla Uruguay ve Yeşil Burun Adaları'na karşı oynayacak.

İspanya ile Suudi Arabistan, Dünya Kupası'nda zafer için sahada yer alıyor. Luis de la Fuente'nin öğrencileri yaşadıkları sürprizin ardından bu kez 3 puanın sahibi olmak amacında. Giorgos Donis ve ekibi de üst turlara yükselmek adına alabilecekleri en iyi skoru elde etmeyi hedefliyor.

İspanya - Suudi Arabistan | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI-1

CANLI TAKİP

İspanya - Suudi Araistan maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal.

Suudi Arabistan: Al Owais, Lajami, Al Amri, Al Tambakti, Abdulhamid, Al Harbi, Nasser Al Dawsari, Al Juwayr, Al Khaibari, Al Brikan, Salem Al Dawsari.

Salem Al Dawsari rakip fileleri havalandırmak istiyorSalem Al Dawsari rakip fileleri havalandırmak istiyor

DE LA FUENTE ÇILDIRDI

Grubun mutlak favorisi olan İspanya, ilk maçında turnuvanın yeni ekiplerinden Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalarak beklenmedik bir puan kaybı yaşadı.

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Suudi Arabistan maçı öncesinde oyuncularını sert sözlerle uyardı. Deneyimli teknik adam, "En iyimizi vermezsek tren kaçar. İyi olmadığınız tek bir günde Suudi Arabistan gelir, sizi ezip geçer" ifadelerini kullanarak rehavete yer olmadığını vurguladı.

SUUDİ ARABİSTAN MORALLİ

Turnuvadaki ilk maçında Uruguay ile 1-1 berabere kalan Suudi Arabistan, Dünya Kupası'na moralli başladı.

Uruguay karşısında alınan puan ülkede memnuniyet yaratırken, teknik direktör Georgios Donis'in bazı taktik tercihleri ve oyuncu değişiklikleri ülke basınında tartışma konusu oldu. Taraftarlar arasında da özellikle ikinci yarıdaki hamleler üzerine farklı görüşler dile getirildi.

Marc Cucurella Dünya Kupası devam ederken Real Madrid'e transfer olduMarc Cucurella Dünya Kupası devam ederken Real Madrid'e transfer oldu

İSPANYA 2026 DÜNYA KUPASI KADROSU

Kaleci: Unai Simon (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona)

Savunma: Marc Cucurella (Chelsea), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pau Cubarsi (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club), Marc Pubill (Atletico Madrid), Eric Garcia (Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham)

Orta saha: Pedri (Barcelona), Fabian Ruiz (PSG), Martin Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Alex Baena (Atletico Madrid), Mikel Merino (Arsenal)

Forvet: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta Vigo), Victor Munoz (Osasuna), Lamine Yamal (Barcelona)

Mohammed Al Owais Suudi Arabistan'ın kalesini koruyorMohammed Al Owais Suudi Arabistan'ın kalesini koruyor

SUUDİ ARABİSTAN 2026 DÜNYA KUPASI KADROSU

Kaleci: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah)

Defans: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr)

Orta saha: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr)

Forvet: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr)

Lamine Yamal ilk maça yedek başlamıştıLamine Yamal ilk maça yedek başlamıştı

GRUPTA KALAN MAÇLAR

27 Haziran (TSİ 03.00): Uruguay - İspanya (Guadalajara Stadı)

27 Haziran (TSİ 03.00): Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan (Houston Stadı)

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