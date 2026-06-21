İspanya - Suudi Arabistan | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI

İspanya ve Suudi Arabistan, Dünya Kupası'nda bir sonraki maçlarını sırasıyla Uruguay ve Yeşil Burun Adaları'na karşı oynayacak.

Suudi Arabistan Teknik Direktörü Giorgos Donis'in Uruguay maçındaki bazı taktik tercihleri ülke basınında tartışma konusu oldu.

Suudi Arabistan, turnuvadaki ilk maçında Uruguay ile 1-1 berabere kalarak moralli bir başlangıç yaptı.

İspanya, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalarak beklenmedik bir puan kaybı yaşadı.

İspanya ile Suudi Arabistan, Dünya Kupası 'nda zafer için sahada yer alıyor. Luis de la Fuente'nin öğrencileri yaşadıkları sürprizin ardından bu kez 3 puanın sahibi olmak amacında. Giorgos Donis ve ekibi de üst turlara yükselmek adına alabilecekleri en iyi skoru elde etmeyi hedefliyor.

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DE LA FUENTE ÇILDIRDI

Grubun mutlak favorisi olan İspanya, ilk maçında turnuvanın yeni ekiplerinden Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalarak beklenmedik bir puan kaybı yaşadı.

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Suudi Arabistan maçı öncesinde oyuncularını sert sözlerle uyardı. Deneyimli teknik adam, "En iyimizi vermezsek tren kaçar. İyi olmadığınız tek bir günde Suudi Arabistan gelir, sizi ezip geçer" ifadelerini kullanarak rehavete yer olmadığını vurguladı.

SUUDİ ARABİSTAN MORALLİ

Turnuvadaki ilk maçında Uruguay ile 1-1 berabere kalan Suudi Arabistan, Dünya Kupası'na moralli başladı.

Uruguay karşısında alınan puan ülkede memnuniyet yaratırken, teknik direktör Georgios Donis'in bazı taktik tercihleri ve oyuncu değişiklikleri ülke basınında tartışma konusu oldu. Taraftarlar arasında da özellikle ikinci yarıdaki hamleler üzerine farklı görüşler dile getirildi.