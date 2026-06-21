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Filenin Sultanları'ndan 4'te 4! Türkiye Çin'i de devirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları rakibini 3-2 yendi.

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Filenin Sultanları'ndan 4'te 4! Türkiye Çin'i de devirdi
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  • A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Çin'i yenerek 4'te 4 yaptı.
  • Ankara'da oynanan maçta Türkiye, Çin'i 3-2 mağlup etti.
  • Maçın set sonuçları sırasıyla 25-21, 26-28, 23-25, 25-21 ve 15-12 olarak gerçekleşti.
  • Türkiye, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.
  • Üçüncü hafta maçları Hollanda'da 9-13 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci haftasında mücadele veren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara etabında Çin ile karşılaştı. Başkentte oynadığı 3 maçtan da galip ayrılan Filenin Sultanları, rakibini devirip 4'te 4 yapmayı başardı.

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SETLERE GÖRE SKORLAR

1. SET | TÜRKİYE - ÇİN: 25-21 (1-0)
2. SET | TÜRKİYE - ÇİN: 26-28 (1-1)
3. SET | TÜRKİYE - ÇİN: 23-25 (1-2)
4. SET | TÜRKİYE - ÇİN: 25-21 (2-2)
KARAR SETİ | TÜRKİYE - ÇİN: 15-12

Filenin Sultanları bir sonraki hafta maçlarına Hollanda'da çıkacakFilenin Sultanları bir sonraki hafta maçlarına Hollanda'da çıkacak

VNL 3. HAFTA PROGRAMI (HOLLANDA ETABI)

9 Temmuz | 21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz | 21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz | 20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz | 21.00 Sırbistan-Türkiye

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Filenin Sultanları'ndan 4'te 4! Türkiye Çin'i de devirdi-4 Filenin Sultanları'ndan 4'te 4! Türkiye Çin'i de devirdi-5 Filenin Sultanları'ndan 4'te 4! Türkiye Çin'i de devirdi-6
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