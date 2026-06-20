Filenin Sultanları doludizgin! Türkiye Almanya'yı 3-2 yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) Ankara etabındaki üçüncü maçında Almanya'yı nefes kesen mücadele sonunda 3-2 mağlup etti.
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- Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçta Türkiye, Almanya'yı 3-2 mağlup etti.
- Milli takım, Almanya karşısında ilk iki seti kaybettikten sonra geri dönerek maçı kazandı.
- Türkiye, Ankara etabında Belçika ve Fransa'yı da mağlup ederek üçte üç yaptı.
- A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'nin ikinci haftasında Çin ile karşılaşacak.
- Türkiye, Çin maçını 21 Haziran Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda oynayacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Almanya, ilk iki seti 25-18 ve 26-24 kazanarak maçta 2-0 öne geçti. Ancak Filenin Sultanları pes etmedi.
Milli takım, üçüncü sette oyunun kontrolünü ele alarak 25-19'luk skorla farkı bire indirdi. Dördüncü sette de etkili performansını sürdüren ay-yıldızlılar, 25-22'lik galibiyetle skoru 2-2'ye getirdi ve maçı karar setine taşıdı.
Büyük çekişmeye sahne olan tie-break setinde de üstünlüğünü koruyan Türkiye, seti 15-13 kazanarak mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
ANKARA ETABINDA 3'TE 3
Başantrenör Giulio Bregoli yönetimindeki Filenin Sultanları, Ankara etabındaki ilk maçında Belçika'yı 3-0, ikinci maçında ise Fransa'yı 3-0 mağlup etmişti.
Almanya karşısında alınan bu kritik galibiyetle birlikte milliler, Ankara etabında üçte üç yaparak yoluna kayıpsız devam etti.
SIRADAKİ RAKİP ÇİN
A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin ile karşı karşıya gelecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 21 Haziran Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Filenin Sultanları, taraftarı önünde etabı namağlup tamamlamayı hedefliyor.
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