Fenerbahçe'ye Brezilya'dan stoper! Oosterwolde'nin yerine gelecek
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler savunma hattına çevrildi. Sarı-lacivertliler, hücum hattına yaptığı Vedat Muriqi takviyesinin ardından stoper bölgesi için çalışmalarını hızlandırdı. Hedefte Bahia forması giyen Santiago Ramos Mingo bulunuyor.
Hızlı Özet Göster
- Fenerbahçe, Başkan Aziz Yıldırım'ın göreve dönüşüyle transfer çalışmalarına başladı.
- Sarı-lacivertliler, savunma hattı için Kim Min-jae ve Malang Sarr isimleri üzerinde duruyor.
- Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin olası ayrılığına karşı Santiago Ramos Mingo'yu transfer listesine aldı.
- Santiago Ramos Mingo'ya Celta Vigo ve Udinese gibi Avrupa kulüplerinin de ilgi gösterdiği belirtiliyor.
- Arjantinli savunmacı Santiago Ramos Mingo'nun piyasa değeri yaklaşık 12 milyon euro olarak değerlendiriliyor.
Başkan Aziz Yıldırım'ın göreve dönüşüyle birlikte transfer operasyonuna başlayan Fenerbahçe, teknik direktör Ismail Kartal yönetiminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
SAVUNMADA HEDEF TAKVİYE
Sarı-lacivertlilerde savunma hattı için uzun süredir Kim Min-jae ve Malang Sarr isimleri gündemde yer alırken, yönetim alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Milan Skriniar'ın yanında görev yapabilecek bir stoper arayan Fenerbahçe'nin, Malang Sarr transferinde önemli mesafe kat ettiği ifade edildi.
OOSTERWOLDE'NİN YERİNE SANTIAGO RAMOS
İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Fenerbahçe, olası bir Jayden Oosterwolde ayrılığına karşı alternatifini belirledi. Sarı-lacivertliler, Brezilya ekibi EC Bahia forması giyen Arjantinli savunmacı Santiago Ramos Mingo'yu transfer listesine aldı. Haberde, Oosterwolde'nin takımdan ayrılması halinde Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncu için resmi girişimlere başlayabileceği belirtildi.
AVRUPA'DAN RAKİPLER VAR
Fenerbahçe'nin radarındaki Santiago Ramos Mingo'ya Avrupa'dan da ilgi olduğu öne sürülüyor. İspanya'dan Celta Vigo ve İtalya'dan Udinese'nin de Arjantinli savunmacıyı yakından takip ettiği belirtiliyor.
PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO
Kulübü Bahia ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Santiago Ramos Mingo'nun güncel piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon Brezilya ekibiyle 22 resmi karşılaşmada görev yapan 24 yaşındaki savunmacı, sol ayağını etkili kullanabilmesi ve birden fazla savunma pozisyonunda oynayabilmesiyle dikkat çekiyor.