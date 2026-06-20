Fenerbahçe'ye Brezilya'dan stoper! Oosterwolde'nin yerine gelecek

Santiago Ramos Mingo'nun adı Udinese ve Lyon ile de anılıyor

AVRUPA'DAN RAKİPLER VAR

Fenerbahçe'nin radarındaki Santiago Ramos Mingo'ya Avrupa'dan da ilgi olduğu öne sürülüyor. İspanya'dan Celta Vigo ve İtalya'dan Udinese'nin de Arjantinli savunmacıyı yakından takip ettiği belirtiliyor.