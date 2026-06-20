Almanya - Fildişi Sahili | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya ile Fildişi Sahili karşı karşıya geliyor. Grubun liderliği için kapışan iki ülkenin mücadelesinden çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Almanya - Fildişi Sahili maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Almanya ile Fildişi Sahili, gruptaki ikinci maçlarında karşı karşıya geliyor.
- Almanya +6 averajla grupta birinci sırada yer alırken, Fildişi Sahili +1 averajla ikinci sırada bulunuyor.
- Maç, takvim.com.tr'den canlı olarak takip edilebiliyor.
- Almanya ve Fildişi Sahili'nin 2026 Dünya Kupası kadroları açıklandı.
- Her iki takım da 25 Haziran'da başka birer maç daha oynayacak.
Almanya ile Fildişi Sahili gruptaki ikinci maçlarında kozlarını paylaşıyor. Christ Inao Oulai, Emmanuel Agbadou, Wilfried Singo, Yahia Fofana, Christopher Operi ve Leroy Sane'nin formasını giydiği iki ülkenin tek hedefi galibiyetle sahadan ayrılabilmek.
Almanya +6 averajla ilk sırada. Afrika ekibi ise +1 averajla ikinci basamakta bulunuyor.
CANLI TAKİP
Almanya - Fildişi Sahili maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Almanya: Neuer; Tah, Kimmich, Schlotterbeck, Brown, Pavlovic, Musiala, Wirtz, Sane, Nmecha, Havertz
Fildişi Sahili: Fofana, Konan, Agbadou, Koussounou, Singo, Inao-Ounai, Sangare, Kessie, Diomande, Amad Diallo, Bonny
7-1 İLE İLK SIRAYA OTURDULAR
Turnuvaya etkileyici bir başlangıç yapan Hollanda, açılış maçında Curaçao'yu 7-1 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı. Almanlar, bu sonuçla averaj avantajını da ele geçirerek grupta zirveye yerleşti.
Rakibi Fildişi ise Ekvador karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle turnuvaya moralli başladı. Afrika temsilcisi, Almanya karşısında da puan alarak son 16 turu yolunda önemli bir avantaj yakalamayı hedefliyor.
ALMANYA YENİDEN ZİRVE PEŞİNDE
Dünya futbolunun en köklü ve başarılı ülkelerinden biri olan Almanya, dört Dünya Kupası şampiyonluğuyla organizasyon tarihinin en başarılı ekipleri arasında yer alıyor. Disiplinli oyun anlayışı, yüksek tempolu futbolu ve geniş kadro kalitesiyle dikkat çeken Almanlar, E Grubu'nda liderliğini korumak istiyor.
Curaçao karşısında hücum gücünü gösteren Almanya, Fildişi Sahili karşısında da kazanarak son hafta öncesinde üst tur biletini büyük ölçüde garantilemenin hesaplarını yapıyor.
FİLDİŞİ SAHİLİ SÜRPRİZİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Afrika futbolunun önemli temsilcilerinden Fildişi Sahili ise fiziksel gücü, atletik yapısı ve hızlı hücumlarıyla rakiplerine zor anlar yaşatıyor. Ekvador karşısında aldığı galibiyetle dikkat çeken ekip, Almanya karşısında da sürpriz peşinde olacak.
Özellikle geçiş hücumlarındaki etkinliğiyle öne çıkan Fildişi Sahili, güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.
İlk maçlarını kazanan iki takımın karşılaşması, E Grubu'nda liderlik yarışının yanı sıra son hafta senaryolarını da doğrudan etkileyecek. Kazanan ekip, son 16 turuna yükselme yolunda büyük avantaj elde edecek.
ALMANYA 2026 DÜNYA KUPASI KADROSU
Kaleci: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Münih), Alexander Nubel (Monaco)
Defans: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Münih), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Münih), Malick Thiaw (Newcastle United)
Orta saha: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Münih), Pascal Gross (Brighton), Jamie Leweling (Stuttgart), Lennart Karl (Bayern Münih), Jamal Musiala (Bayern Münih), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Alexander Pavlovic (Bayern Münih), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool)
Forvet: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Leroy Sane
ALMANYA'NIN KALAN MAÇI
25 Haziran Perşembe: 23.00 Ekvador-Almanya (New York New Jersek Stadı-New York)
FİLDİŞİ SAHİLİ 2026 DÜNYA KUPASI KADROSU
Kaleci: Yahia Fofana, Alban Lafont, Mohamed Kone
Defans: Emmanuel Agbadou, Wilfried Singo, Clement Akpa, Ousmane Diomande, Guela Doue, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka
Orta saha: Christ Inao Oulaï, Seko Fofana, Parfait Guiagon, Franck Kessie, Ibrahim Sangare, Jean-Mickael Seri
Forvet: Yan Diomande, Bazoumana Toure, Amad Diallo, Simon Adingra, Nicolas Pepe, Evan Guessand, Ange-Yoan Bonny, Elye Wahi, Oumar Diakite
FİLDİŞİ SAHİLİ'NİN KALAN MAÇI
25 Haziran Perşembe: 23.00 Curaçao-Fildişi Sahili (Philadelphia Stadı-Philadelphia)
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