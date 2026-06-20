Almanya - Fildişi Sahili | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI

Curaçao karşısında hücum gücünü gösteren Almanya, Fildişi Sahili karşısında da kazanarak son hafta öncesinde üst tur biletini büyük ölçüde garantilemenin hesaplarını yapıyor.

Dünya futbolunun en köklü ve başarılı ülkelerinden biri olan Almanya, dört Dünya Kupası şampiyonluğuyla organizasyon tarihinin en başarılı ekipleri arasında yer alıyor. Disiplinli oyun anlayışı, yüksek tempolu futbolu ve geniş kadro kalitesiyle dikkat çeken Almanlar, E Grubu'nda liderliğini korumak istiyor.

Almanya son maçında Ekvador ile karşılaşacak

FİLDİŞİ SAHİLİ SÜRPRİZİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Afrika futbolunun önemli temsilcilerinden Fildişi Sahili ise fiziksel gücü, atletik yapısı ve hızlı hücumlarıyla rakiplerine zor anlar yaşatıyor. Ekvador karşısında aldığı galibiyetle dikkat çeken ekip, Almanya karşısında da sürpriz peşinde olacak.

Özellikle geçiş hücumlarındaki etkinliğiyle öne çıkan Fildişi Sahili, güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.

İlk maçlarını kazanan iki takımın karşılaşması, E Grubu'nda liderlik yarışının yanı sıra son hafta senaryolarını da doğrudan etkileyecek. Kazanan ekip, son 16 turuna yükselme yolunda büyük avantaj elde edecek.