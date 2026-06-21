Lamine Yamal Suudi Arabistan'a attığı golle tarihe geçti

Bu istatistik, genç yıldızın uluslararası arenadaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

Genç futbolcu attığı golle Dünya Kupası tarihine de geçti. Lamine Yamal, Pele'nin ardından 19 yaşını doldurmadan önce bir Dünya Kupası maçının açılış golünü atan ikinci futbolcu olmayı başardı.

İspanya'nın hücum hattındaki en etkili isimlerden biri olan Yamal, takımının erken üstünlük kurmasında başrolü üstlendi.

Lamine Yamal attığı golle tarihe geçti

'OKULDA İZLİYORDUM, ŞİMDİ BURADAYIM'

Karşılaşmanın ardından duygularını paylaşan Lamine Yamal, Dünya Kupası sahnesinde yer almanın kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Genç yıldız, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son Dünya Kupası'nda maçları okulda izliyordum. Şimdi ise buradayım. Burada olmak gerçekten inanılmaz bir şey. Gurur duyuyorum."

Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen önemli başarılara imza atan Yamal, Dünya Kupası'ndaki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Burak Zihni Takvim.com.tr Spor