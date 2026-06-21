Lamine Yamal Suudi Arabistan'a attığı golle tarihe geçti
2026 Dünya Kupası H Grubu'nda İspanya'nın Suudi Arabistan karşısında öne geçtiği golü atan Lamine Yamal, turnuva kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı. Genç yıldız, attığı golle Dünya Kupası tarihine geçen bir başarıya da imza attı.
Hızlı Özet Göster
- 2026 Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında İspanya, Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti.
- İspanya, Lamine Yamal'ın 10. dakikada attığı golle öne geçti.
- Lamine Yamal, Dünya Kupası kariyerindeki ilk golünü Suudi Arabistan'a karşı kaydetti.
- Yamal, Pele'den sonra 19 yaşını doldurmadan Dünya Kupası açılış golü atan ikinci futbolcu oldu.
- Yamal, maç sonrası Dünya Kupası'nda yer almanın büyük bir anlam taşıdığını belirtti.
2026 Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında İspanya ile Suudi Arabistan 22karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan İspanya, genç yıldızı Lamine Yamal'ın golüyle erken üstünlüğü yakaladı.
İSPANYA'YI ÖNE GEÇİRDİ
Karşılaşmanın 10. dakikasında gelişen İspanya atağında Mikel Oyarzabal, sol kanattan ceza sahasına yerden etkili bir orta gönderdi. Arka direkte boş pozisyonda bulunan Lamine Yamal, tek vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
İspanya'nın baskılı başladığı karşılaşmada gelen gol, maçın ilk bölümüne damga vurdu.
DÜNYA KUPASI'NDA İLK GOLÜNÜ ATTI
Lamine Yamal, Suudi Arabistan karşısında attığı golle Dünya Kupası kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı. Turnuvada gösterdiği performansla dikkat çeken genç yıldız, ilk golünü kaydederek önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.
İspanya'nın hücum hattındaki en etkili isimlerden biri olan Yamal, takımının erken üstünlük kurmasında başrolü üstlendi.
PELE'DEN SONRA BUNU BAŞARAN İLK İSİM
Genç futbolcu attığı golle Dünya Kupası tarihine de geçti. Lamine Yamal, Pele'nin ardından 19 yaşını doldurmadan önce bir Dünya Kupası maçının açılış golünü atan ikinci futbolcu olmayı başardı.
Bu istatistik, genç yıldızın uluslararası arenadaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.
'OKULDA İZLİYORDUM, ŞİMDİ BURADAYIM'
Karşılaşmanın ardından duygularını paylaşan Lamine Yamal, Dünya Kupası sahnesinde yer almanın kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi.
Genç yıldız, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Son Dünya Kupası'nda maçları okulda izliyordum. Şimdi ise buradayım. Burada olmak gerçekten inanılmaz bir şey. Gurur duyuyorum."
Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen önemli başarılara imza atan Yamal, Dünya Kupası'ndaki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.