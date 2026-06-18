ABD hata yapmadı: Avustralya'yı 2-0 mağlup etti
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta mücadelesinde ev sahibi ABD, Seattle Stadı’nda karşı karşıya geldiği Avustralya’yı 11. dakikada Cameron Burgess (kendi kalesine) ve 43. dakikada Alexander Freeman’ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bizim Çocuklar’ın (A Milli Futbol Takımı) da yer aldığı grupta bu sonuçla puanını 6’ya yükselten ABD averajla liderliğini koruyarak son 32 turuna kalma yolunda dev bir avantaj elde ederken, Avustralya 3 puanda kaldı.
Hızlı Özet Göster
- ABD ile Avustralya, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta maçında grup liderliği için karşı karşıya geldi.
- ABD ilk maçında Paraguay'ı 4-1, Avustralya ise Türkiye'yi 2-0 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı.
- ABD averajla (+3) grup liderliğinde bulunurken, Avustralya (+2) ikinci sırada yer alıyor.
- ABD hücum hattındaki etkili performansıyla öne çıkarken, Avustralya disiplinli savunması ve geçiş hücumlarıyla dikkat çekti.
- Avustralya'dan Nestory Irankunda ve Connor Metcalfe, ABD savunmasının önlem alması gereken oyuncular arasında gösteriliyor.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun ikinci hafta karşılaşmasında ABD ile Avustralya kozlarını paylaştı. İlk maçlarında rakiplerini mağlup ederek turnuvaya moralli başlayan iki ekip, bu kez grup liderliği için sahaya çıktı.
İlk hafta sonunda ABD averajla liderlik koltuğunda otururken, Avustralya da aynı puanla ikinci sırada yer alıyor. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf, son maçlar öncesinde son 32 turu için önemli bir avantaj elde edecek.
ABD KAZANDI
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, A Milli Futbol Takımı'nın da bulunduğu D Grubu'nda ABD ile Avustralya, Seattle Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi ABD 2-0 kazandı.
Karşılaşmada ABD'nin gollerini:
- 11. dakikada Cameron Burgess (K.K)
- 43. dakikada Alexander Freeman attı.
ABD'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ
Ev sahibi ABD, Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında Paraguay'ı 4-1 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Hücum hattında etkili bir performans sergileyen Amerikan ekibi, turnuvanın ilk haftasında en farklı galibiyetlerden birine imza attı.
Teknik heyetin en büyük kozu, rakip yarı alanda uygulanan yoğun baskı ve hızlı hücum organizasyonları olacak. ABD, taraftar desteğini de arkasına alarak grup liderliğini korudu.
AVUSTRALYA'DAN SÜRPRİZ BAŞLANGIÇ
D Grubu'nun ilk haftasında en büyük sürprizi Avustralya gerçekleştirdi. Socceroos, grubun favorileri arasında gösterilen Türkiye'yi 2-0 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı.
Disiplinli savunması ve etkili geçiş hücumlarıyla öne çıkan Avustralya, ABD karşısında da benzer bir oyun planıyla sahada olacak. Teknik ekip, ilk maçta olduğu gibi rakibin hatalarını değerlendirmeyi hedefliyor.
GÖZLER YILDIZ İSİMLERDE
ABD cephesinde hücum hattının ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor. Paraguay karşısında dört gol bulan ev sahibi ekip, yine üretken futboluyla sonuca gitmeye çalışacak.
Avustralya'da ise Nestory Irankunda ve Connor Metcalfe dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Türkiye karşısında skora katkı veren ikili, ABD savunmasının en çok önlem alması gereken oyuncular olarak gösteriliyor.
PUAN DURUMUNDA SON DURUM
D Grubu'nda ilk maçların ardından ABD ve Avustralya 3'er puan topladı. ABD, +3 averajla liderlik koltuğunda bulunurken Avustralya +2 averajla ikinci sırada yer alıyor.
Türkiye ve Paraguay ise henüz puanla tanışamadı.