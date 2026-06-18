ABD hata yapmadı: Avustralya'yı 2-0 mağlup etti

ABD ilk maçında Paraguay'ı 4-1, Avustralya ise Türkiye'yi 2-0 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı.

ABD ile Avustralya, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta maçında grup liderliği için karşı karşıya geldi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun ikinci hafta karşılaşmasında ABD ile Avustralya kozlarını paylaştı. İlk maçlarında rakiplerini mağlup ederek turnuvaya moralli başlayan iki ekip, bu kez grup liderliği için sahaya çıktı.

İlk hafta sonunda ABD averajla liderlik koltuğunda otururken, Avustralya da aynı puanla ikinci sırada yer alıyor. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf, son maçlar öncesinde son 32 turu için önemli bir avantaj elde edecek.