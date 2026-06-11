2026 Dünya Kupası'nın ilk golü Julian Quinones'ten! 9 dakikada tarihe geçti
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk gol heyecanı Meksika-Güney Afrika karşılaşmasında yaşandı. Türkiye'nin de mücadele ettiği organizasyonun açılış maçında ev sahibi ekiplerden Meksika, ilk yarıda bulduğu golle öne geçerken tarihe geçen isim Julian Quinones oldu.
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- 2026 FIFA Dünya Kupası, Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan maçla başladı.
- Julian Quinones, maçın 9. dakikasında Meksika adına turnuvanın ilk golünü attı.
- Meksika, karşılaşmayı 2-0 kazanarak Dünya Kupası'na galibiyetle başladı.
- Açılış seremonisi ve konser organizasyonları büyük ilgi gördü.
- Julian Quinones, kulüp kariyerinde etkili bir sezon geçirerek dikkat çekti.
Futbol dünyasının merakla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası, Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan karşılaşmayla başladı. Mexico City'de oynanan mücadele öncesinde düzenlenen açılış seremonisi ve konser organizasyonları büyük ilgi gördü.
İLK GOL QUINONES'TEN GELDİ
Karşılaşmanın 9. dakikasında Meksika, rakip yarı alanda yaptığı baskının karşılığını aldı. Topun ceza sahası içerisinde Julian Quinones'in önünde kalmasının ardından Meksikalı futbolcu bekletmeden şutunu çıkardı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Böylece 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk golü Julian Quinones'in ayağından geldi.
SERT VURUŞLA AĞLARI BULDU
Pozisyonun gelişiminde Erik Lira'dan seken topu ceza sahasının sol çaprazında kontrol eden Quinones, sağ ayağının üstüyle sert bir vuruş yaptı. Kaleci Ronwen Williams'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu ve tribünlerde büyük sevinç yaşandı.
SEZONU GOLLERLE TAMAMLADI
Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah forması giyen Julian Quinones, kulüp kariyerinde de etkili bir sezon geçirdi. 29 yaşındaki hücum oyuncusu, geride kalan sezonda çıktığı 31 karşılaşmada 33 gol kaydederek dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Forvet ve kanat pozisyonlarında görev yapabilen deneyimli futbolcu, Güney Afrika karşısında attığı golle Meksika Milli Takımı forması altındaki resmi maçlardaki ikinci gol sevincini yaşadı.
MEKSİKA GALİBİYETLE BAŞLADI
Julian Quinones'in açılış golüyle üstünlüğü ele geçiren Meksika, karşılaşmayı 2-0 kazanarak Dünya Kupası'na üç puanla başladı. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde aldığı galibiyetle turnuvaya moralli bir giriş yaptı.