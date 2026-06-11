2026 Dünya Kupası'nın ilk golü Julian Quinones'ten! 9 dakikada tarihe geçti

Futbol dünyasının merakla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası , Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan karşılaşmayla başladı. Mexico City'de oynanan mücadele öncesinde düzenlenen açılış seremonisi ve konser organizasyonları büyük ilgi gördü.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Meksika, rakip yarı alanda yaptığı baskının karşılığını aldı. Topun ceza sahası içerisinde Julian Quinones'in önünde kalmasının ardından Meksikalı futbolcu bekletmeden şutunu çıkardı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Böylece 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk golü Julian Quinones'in ayağından geldi.

Julian Quinones Meksika'ya galibiyeti getiren isimlerden biri oldu

Julian Quinones Dünya Kupası'nın ilk golünü attı

SERT VURUŞLA AĞLARI BULDU

Pozisyonun gelişiminde Erik Lira'dan seken topu ceza sahasının sol çaprazında kontrol eden Quinones, sağ ayağının üstüyle sert bir vuruş yaptı. Kaleci Ronwen Williams'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu ve tribünlerde büyük sevinç yaşandı.