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Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon Fenerbahçe

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi’nin dördüncü maçında Beşiktaş’ı 77-75 mağlup eden Fenerbahçe, seriyi 3-1’e getirerek şampiyonluğunu ilan etti.

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Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon Fenerbahçe

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi dördüncü maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırladı. Maçı 77-75 kazanan Fenerbahçe seriyi 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu.

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