Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon Fenerbahçe
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi’nin dördüncü maçında Beşiktaş’ı 77-75 mağlup eden Fenerbahçe, seriyi 3-1’e getirerek şampiyonluğunu ilan etti.
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi dördüncü maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırladı. Maçı 77-75 kazanan Fenerbahçe seriyi 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu.
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Yunus Akseki Takvim.com.tr Spor