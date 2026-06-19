Abdullah Ercan analiz etti: A Milli Takım 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay karşısında

Abdullah Ercan'ın muhtemel 11'i.

Miller zorlu maça taraftarının büyük desteğiyle çıkacak. Tüm Türkiye geçen hafta olduğu gibi yine erkenden kalkıp Bizim Çocuklar'a desteğini sürdürecek. California'da ise Bay Area Stadı Kırmızı-Beyaz'a bürünecek. A Milli Takımımız da müthiş bir destekle çıkacağı maçta Paraguay'ı devirip 86 milyonu mutlu edecek.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Spor