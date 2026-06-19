Abdullah Ercan analiz etti: A Milli Takım 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay karşısında
A Milli Takımımız Dünya Kupası D Gurubu ikinci maçında yarın sabah 06.00’da Kalifornia’da Paraguay’la karşılaşacak. Tüm Türkiye ekrana kilitlenecek. Bay Area ise Kırmızı-Beyaz’a bürünecek
Hızlı Özet Göster
- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında yarın saat 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak.
- Maç, ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentindeki San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak.
- Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan hakem Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek.
- Türkiye, turnuvaya yenilgiyle başladıktan sonra Paraguay karşısında ilk galibiyetini almak istiyor.
A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında yarın sabah saat 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak.
Mücadele ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentindeki San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek.
Turnuvaya yenilgiyle başlayan Bizim Çocuklar, Paraguay'ı mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.
Miller zorlu maça taraftarının büyük desteğiyle çıkacak. Tüm Türkiye geçen hafta olduğu gibi yine erkenden kalkıp Bizim Çocuklar'a desteğini sürdürecek. California'da ise Bay Area Stadı Kırmızı-Beyaz'a bürünecek. A Milli Takımımız da müthiş bir destekle çıkacağı maçta Paraguay'ı devirip 86 milyonu mutlu edecek.
Icardi'nin yeni takımını duyurdular!
Meksika doludizgin! Güney Kore'yi de yendiler