Filenin Sultanları'ndan Ankara'da 2'de 2! Türkiye Fransa'yı 3-0 yendi

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Türkiye, Fransa'yı 3-0 yenerek VNL'de 4. galibiyetini aldı.

Melissa Vargas, 22 sayıyla maçın yıldızı oldu.

İlk seti 25-17 kazanan Türkiye, ikinci seti 25-23 alarak durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sette geriden gelen Türkiye, seti 25-20 kazanarak maçı noktaladı.

Türkiye'nin sıradaki rakipleri Almanya ve Çin olacak.

Karşılaşmaya etkili başlayan Filenin Sultanları, bloklar ve Melissa Vargas'ın skorer oyunuyla kısa sürede üstünlüğü ele geçirdi. Fransa'nın farkı eritme çabalarına rağmen ay-yıldızlılar hata yapmadı ve ilk seti 25-17 kazandı. NEFES KESEN İKİNCİ SET İkinci sette iki takım uzun süre başa baş mücadele etti. Fransa, son bölümde 21-20 öne geçerek sürpriz yapmaya yaklaşsa da Elif Şahin'in servis turunda yeniden ritmini bulan Türkiye, kritik seti 25-23 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.