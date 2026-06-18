Filenin Sultanları'ndan Ankara'da 2'de 2! Türkiye Fransa'yı 3-0 yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara etabındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 mağlup ederek organizasyondaki 4. galibiyetini elde etti.
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- Türkiye, Fransa'yı 3-0 yenerek VNL'de 4. galibiyetini aldı.
- Melissa Vargas, 22 sayıyla maçın yıldızı oldu.
- İlk seti 25-17 kazanan Türkiye, ikinci seti 25-23 alarak durumu 2-0 yaptı.
- Üçüncü sette geriden gelen Türkiye, seti 25-20 kazanarak maçı noktaladı.
- Türkiye'nin sıradaki rakipleri Almanya ve Çin olacak.
Karşılaşmaya etkili başlayan Filenin Sultanları, bloklar ve Melissa Vargas'ın skorer oyunuyla kısa sürede üstünlüğü ele geçirdi. Fransa'nın farkı eritme çabalarına rağmen ay-yıldızlılar hata yapmadı ve ilk seti 25-17 kazandı.
NEFES KESEN İKİNCİ SET
İkinci sette iki takım uzun süre başa baş mücadele etti. Fransa, son bölümde 21-20 öne geçerek sürpriz yapmaya yaklaşsa da Elif Şahin'in servis turunda yeniden ritmini bulan Türkiye, kritik seti 25-23 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.
GERİDEN GELİP BİTİRDİLER
Üçüncü sete Fransa daha iyi başladı ve 5-1'lik üstünlük yakaladı. Ancak mola sonrası toparlanan milliler, Melissa Vargas ve Jack-Kısal'ın sayılarıyla oyuna ortak oldu. Son bölümde üstünlüğü tamamen ele geçiren Türkiye, seti 25-20 kazanarak mücadeleyi 3-0 noktaladı.
VARGAS ŞOV YAPTI
Karşılaşmanın yıldızı olan Melissa Vargas, ürettiği 22 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.
GALİBİYET SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Bu sonucun ardından Türkiye, VNL'de 4 galibiyet ve 2 mağlubiyete ulaştı. Fransa ise turnuvadaki 5. yenilgisini aldı.
SIRADAKİ RAKİPLER ALMANYA VE ÇİN
Ankara'daki ikinci hafta maçlarına devam edecek Filenin Sultanları'nın programı şöyle:
20 Haziran: Türkiye - Almanya
21 Haziran: Türkiye - Çin
Ay-yıldızlı ekip, Ankara etabını iki galibiyetle daha tamamlayarak finaller yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.
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