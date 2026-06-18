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Filenin Sultanları'ndan Ankara'da 2'de 2! Türkiye Fransa'yı 3-0 yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara etabındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 mağlup ederek organizasyondaki 4. galibiyetini elde etti.

Giriş Tarihi:
Filenin Sultanları'ndan Ankara'da 2'de 2! Türkiye Fransa'yı 3-0 yendi
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  • Türkiye, Fransa'yı 3-0 yenerek VNL'de 4. galibiyetini aldı.
  • Melissa Vargas, 22 sayıyla maçın yıldızı oldu.
  • İlk seti 25-17 kazanan Türkiye, ikinci seti 25-23 alarak durumu 2-0 yaptı.
  • Üçüncü sette geriden gelen Türkiye, seti 25-20 kazanarak maçı noktaladı.
  • Türkiye'nin sıradaki rakipleri Almanya ve Çin olacak.

Karşılaşmaya etkili başlayan Filenin Sultanları, bloklar ve Melissa Vargas'ın skorer oyunuyla kısa sürede üstünlüğü ele geçirdi. Fransa'nın farkı eritme çabalarına rağmen ay-yıldızlılar hata yapmadı ve ilk seti 25-17 kazandı.

NEFES KESEN İKİNCİ SET

İkinci sette iki takım uzun süre başa baş mücadele etti. Fransa, son bölümde 21-20 öne geçerek sürpriz yapmaya yaklaşsa da Elif Şahin'in servis turunda yeniden ritmini bulan Türkiye, kritik seti 25-23 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

Türkiye, Fransa'ya set vermediTürkiye, Fransa'ya set vermedi

GERİDEN GELİP BİTİRDİLER

Üçüncü sete Fransa daha iyi başladı ve 5-1'lik üstünlük yakaladı. Ancak mola sonrası toparlanan milliler, Melissa Vargas ve Jack-Kısal'ın sayılarıyla oyuna ortak oldu. Son bölümde üstünlüğü tamamen ele geçiren Türkiye, seti 25-20 kazanarak mücadeleyi 3-0 noktaladı.

VARGAS ŞOV YAPTI

Karşılaşmanın yıldızı olan Melissa Vargas, ürettiği 22 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.

GALİBİYET SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Türkiye, VNL'de 4 galibiyet ve 2 mağlubiyete ulaştı. Fransa ise turnuvadaki 5. yenilgisini aldı.

Filenin Sultanları Ankara'daki 2. maçında da parkeden galibiyetle ayrıldıFilenin Sultanları Ankara'daki 2. maçında da parkeden galibiyetle ayrıldı

SIRADAKİ RAKİPLER ALMANYA VE ÇİN

Ankara'daki ikinci hafta maçlarına devam edecek Filenin Sultanları'nın programı şöyle:

20 Haziran: Türkiye - Almanya
21 Haziran: Türkiye - Çin

Ay-yıldızlı ekip, Ankara etabını iki galibiyetle daha tamamlayarak finaller yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

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Filenin Sultanları'ndan Ankara'da 2'de 2! Türkiye Fransa'yı 3-0 yendi-4 Filenin Sultanları'ndan Ankara'da 2'de 2! Türkiye Fransa'yı 3-0 yendi-5 Filenin Sultanları'ndan Ankara'da 2'de 2! Türkiye Fransa'yı 3-0 yendi-6
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