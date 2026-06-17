Uğurcan Çakır: "Biz bitti demeden bitmez"

Uğurcan Çakır, kendi performansının Avustralya karşısında standartlarının altında kaldığını kabul ederek takımına daha fazla katkı vermek istediğini belirtti.

Milli kaleci, Avustralya maçının ardından detaylı analiz yapıldığını ve dikkat çektiği pozisyonlardan gol yemelerinin kendilerini üzdüğünü ifade etti.

İlk maçta ülkeyi mutlu etmek için sahaya çıktıklarını ancak bunu başaramadıklarını dile getiren Uğurcan, Dünya Kupası'nda bulunmanın kendileri için büyük bir hayal olduğunu ifade etti. Turnuvaya 24 yıl sonra katılan Türkiye'nin üzerinde oluşan beklentilerin de oyuncular üzerinde ekstra baskı yarattığını belirten deneyimli eldiven, önlerinde halen kazanılabilecek 6 puan bulunduğunu ve gruptan çıkma hedeflerinin sürdüğünü vurguladı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile kritik bir mücadeleye çıkacak A Milli Futbol Takımı'nda kaleci Uğurcan Çakır, Arizona'daki kamp merkezinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avustralya karşısında alınan mağlubiyetin beklentilerinin uzağında kaldığını belirten milli kaleci, takımın moralini yeniden toparladığını ve Paraguay karşılaşmasına tamamen odaklandığını söyledi.

Kendi performansına da değinen Uğurcan, Avustralya karşısında standartlarının altında kaldığını kabul ederek, takımına daha fazla katkı vermeyi istediğini söyledi. Su molalarının oyun temposunu düşürdüğünü de ifade eden milli kaleci, bu durumun maçın ritmini ve konsantrasyonu olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Eleştirilerin futbolun bir parçası olduğunu söyleyen Uğurcan, başarılı dönemlerde övgü alan futbolcuların kötü sonuçlarda da eleştirilmesi gerektiğini belirtti. Takım içerisindeki arkadaşlık ortamının güçlü olduğunun altını çizen tecrübeli isim, Avusturya ve UEFA Uluslar Ligi süreçlerinde yakalanan birlikteliğin halen korunduğunu kaydetti.

Avustralya yenilgisinin ardından detaylı analiz yaptıklarını aktaran Uğurcan Çakır, teknik heyetin özellikle dikkat çektiği pozisyonlardan gol yemelerinin kendilerini üzdüğünü söyledi. Takım olarak eksiklerini gördüklerini belirten milli kaleci, Paraguay karşılaşmasına daha iyi hazırlanmak için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Avustralya'nın bulduğu ilk gol anı

"BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"

Paraguay karşılaşmasının kolay geçmeyeceğini belirten Uğurcan Çakır, Dünya Kupası seviyesinde hiçbir rakibin küçümsenemeyeceğini söyledi. Kağıt üzerinde yapılan değerlendirmelerin sahadaki gerçeklerle her zaman örtüşmediğini ifade eden milli kaleci, dünyanın en güçlü ekiplerinin bile sürpriz sonuçlar alabildiğini hatırlattı.

Takımın hedefinin öncelikle Paraguay engelini aşmak olduğunu vurgulayan Uğurcan, daha sonra ABD maçına odaklanacaklarını belirtti. Türkiye'nin turnuvada daha ileri turlara ulaşabilecek kaliteye ve karaktere sahip olduğunu söyleyen deneyimli file bekçisi, "Biz bitti demeden bitmez" sözleriyle kalan maçlar için iddialı mesaj verdi.

A Milli Takım, Paraguay karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde gruptan çıkma umutlarını son maça taşıyacak ve D Grubu'ndaki kaderini ABD karşılaşmasında belirleyecek.

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