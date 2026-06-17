Samet Akaydin'den birlik mesajı: Sonuna kadar savaşacağız
A Milli Takım'ın deneyimli savunmacısı Samet Akaydin, Avustralya yenilgisinin ardından Paraguay maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Takım içinde herhangi bir sorun olmadığını vurgulayan milli futbolcu, eleştirilere açık olduklarını ancak birlik ve beraberliklerini koruyarak mağlubiyeti telafi edeceklerini söyledi.
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- A Milli Futbol Takımı'nın stoperi Samet Akaydin, Dünya Kupası'nda Avustralya'ya yenilmenin ardından Paraguay maçı öncesinde takım içinde herhangi bir sorun olmadığını ve birlik ruhunun devam ettiğini belirtti.
- Akaydin, mağlubiyetin kendilerini üzmesine rağmen moralleri bozmadığını ve Paraguay karşısında ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek için sahaya çıkacaklarını söyledi.
- Milli futbolcu, Avustralya yenilgisi sonrasında özellikle takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu hakkında yapılan yorumlardan rahatsız olduklarını ve kişisel konular üzerinden yapılan değerlendirmelerin eleştiri sınırlarını aştığını ifade etti.
- Akaydin, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncularla daha etkili olabileceklerini belirterek topun büyük bölümünde kendilerinde olduğunu ancak üretkenlik konusunda eksik kaldıklarını kaydetti.
- Deneyimli savunmacı, grubu lider bitireceğine inandığını belirterek taraftarlardan destek istedi ve Türkiye'nin önünde iki maç daha bulunduğunu vurguladı.
A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli stoperi Samet Akaydin, Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında alınan mağlubiyetin ardından Paraguay mücadelesi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk maçta ortaya çıkan sonucun kendilerini üzmesine rağmen morallerini bozmadığını belirten Akaydin, takımın turnuvaya gelene kadar gösterdiği birlik ruhunun devam ettiğini ifade etti.
Milli futbolcu, Türkiye'nin kendilerinden büyük beklentiler içerisinde olduğunu bildiklerini belirterek, Paraguay karşılaşmasında ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek için sahaya çıkacaklarını söyledi. İlk maçlarda sürpriz sonuçların yaşanabileceğini hatırlatan Akaydin, Avustralya yenilgisinin kendilerini yıldırmadığını ve telafi edecek güçte olduklarına inandığını dile getirdi.
TAKIM İÇİNDE SORUN İDDİALARINA YANIT
Son günlerde ortaya atılan bazı yorumların kendilerini üzdüğünü söyleyen Samet Akaydin, takım içerisinde herhangi bir problem bulunmadığının altını çizdi. Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana birlikte oynayan ve birbirini çok iyi tanıyan bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirten milli futbolcu, geçmişte de benzer süreçlerden geçtiklerini hatırlattı.
Hazırlık döneminde Avusturya'ya farklı mağlup olduklarını ancak Avrupa Şampiyonası'nda aynı rakibi elemeyi başardıklarını anımsatan Akaydin, bu tür yenilgilerin zaman zaman takımı kendine getirdiğini ifade etti. Paraguay karşılaşmasının bir an önce başlamasını istediklerini belirten deneyimli savunmacı, eleştirilerin futbolun doğal bir parçası olduğunu ancak takımın odağını kaybetmek istemediğini söyledi.
"BU MAĞLUBİYET BİZİ DAHA DA HIRSLANDIRDI"
Üzerlerinde baskıdan çok sorumluluk hissettiklerini vurgulayan Akaydin, Avustralya yenilgisi sonrasında çalışma tempolarını daha da artırdıklarını dile getirdi. Türkiye'nin her zaman en iyisini hak ettiğini belirten milli futbolcu, beklentileri karşılayamadıklarında en büyük üzüntüyü yine kendilerinin yaşadığını ifade etti.
Teknik ekiple yaptıkları değerlendirmelerde özellikle çalıştıkları bir organizasyondan gol yemelerinin kendilerini rahatsız ettiğini söyleyen Akaydin, Paraguay karşısında daha dikkatli olmak zorunda olduklarını belirtti. Topun büyük bölümünde kendilerinde olduğunu ancak üretkenlik konusunda eksik kaldıklarını kaydeden savunmacı, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz gibi şut tehdidi yüksek oyuncularla daha etkili olabileceklerini söyledi.
KAPTAN HAKAN'A DESTEK ÇAĞRISI
Samet Akaydin, mağlubiyet sonrası özellikle takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu hakkında yapılan bazı yorumlardan duydukları rahatsızlığı da dile getirdi. Eleştirinin futbolun ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ettiklerini belirten milli oyuncu, kişisel konular üzerinden yapılan değerlendirmelerin eleştiri sınırlarını aştığını söyledi.
Takım içerisinde oyuncuların birbirlerini en sert şekilde eleştirebildiğini ifade eden Akaydin, kötü performansın hesabını ilk olarak kendi aralarında verdiklerini vurguladı. Avustralya yenilgisi sonrasında sabaha kadar uyuyamadıklarını belirten milli futbolcu, yenilgilerin kendilerini yıkmadığını, aksine daha fazla motive ettiğini dile getirdi.
"GRUBU LİDER BİTİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"
Grup kura çekimi yapıldığında birçok kişinin Türkiye'yi liderlik için favori gösterdiğini hatırlatan Akaydin, bu görüşünü koruduğunu söyledi. Kalite açısından güçlü bir kadroya sahip olduklarını belirten milli futbolcu, ancak futbolda mücadelenin en az yetenek kadar belirleyici olduğunu ifade etti.
Avrupa Şampiyonası öncesinde de milli takımın şansının düşük görüldüğünü ancak önemli sonuçlar alındığını hatırlatan Akaydin, Hollanda karşılaşmasını turnuvadaki en iyi performanslarından biri olarak değerlendirdi. Paraguay mücadelesi öncesinde taraftarlardan destek isteyen milli savunmacı, Türkiye'nin önünde iki maç daha bulunduğunu ve hedeflerinden vazgeçmeden yollarına devam edeceklerini söyledi.
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