Samet Akaydin'den birlik mesajı: Sonuna kadar savaşacağız

Deneyimli savunmacı, grubu lider bitireceğine inandığını belirterek taraftarlardan destek istedi ve Türkiye'nin önünde iki maç daha bulunduğunu vurguladı.

Akaydin, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncularla daha etkili olabileceklerini belirterek topun büyük bölümünde kendilerinde olduğunu ancak üretkenlik konusunda eksik kaldıklarını kaydetti.

Milli futbolcu, Avustralya yenilgisi sonrasında özellikle takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu hakkında yapılan yorumlardan rahatsız olduklarını ve kişisel konular üzerinden yapılan değerlendirmelerin eleştiri sınırlarını aştığını ifade etti.

Akaydin, mağlubiyetin kendilerini üzmesine rağmen moralleri bozmadığını ve Paraguay karşısında ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek için sahaya çıkacaklarını söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nın stoperi Samet Akaydin, Dünya Kupası'nda Avustralya'ya yenilmenin ardından Paraguay maçı öncesinde takım içinde herhangi bir sorun olmadığını ve birlik ruhunun devam ettiğini belirtti.

Milli futbolcu, Türkiye'nin kendilerinden büyük beklentiler içerisinde olduğunu bildiklerini belirterek, Paraguay karşılaşmasında ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek için sahaya çıkacaklarını söyledi. İlk maçlarda sürpriz sonuçların yaşanabileceğini hatırlatan Akaydin, Avustralya yenilgisinin kendilerini yıldırmadığını ve telafi edecek güçte olduklarına inandığını dile getirdi.

A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli stoperi Samet Akaydin, Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında alınan mağlubiyetin ardından Paraguay mücadelesi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk maçta ortaya çıkan sonucun kendilerini üzmesine rağmen morallerini bozmadığını belirten Akaydin, takımın turnuvaya gelene kadar gösterdiği birlik ruhunun devam ettiğini ifade etti.

Samet Akaydin, Paraguay maçı öncesi konuştu

TAKIM İÇİNDE SORUN İDDİALARINA YANIT

Son günlerde ortaya atılan bazı yorumların kendilerini üzdüğünü söyleyen Samet Akaydin, takım içerisinde herhangi bir problem bulunmadığının altını çizdi. Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana birlikte oynayan ve birbirini çok iyi tanıyan bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirten milli futbolcu, geçmişte de benzer süreçlerden geçtiklerini hatırlattı.

Hazırlık döneminde Avusturya'ya farklı mağlup olduklarını ancak Avrupa Şampiyonası'nda aynı rakibi elemeyi başardıklarını anımsatan Akaydin, bu tür yenilgilerin zaman zaman takımı kendine getirdiğini ifade etti. Paraguay karşılaşmasının bir an önce başlamasını istediklerini belirten deneyimli savunmacı, eleştirilerin futbolun doğal bir parçası olduğunu ancak takımın odağını kaybetmek istemediğini söyledi.