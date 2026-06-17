Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tam destek: "Başlarını öne eğmesinler"

Samet Akaydin ve Uğurcan Çakır basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SONRAKİ MAÇTA TELAFİ EDECEĞİZ



A Milli Takımımızın kalecisi Uğurcan Çakır ve stoper Samet Akaydin, dün gece basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımdaki arkadaşlık ortamının iyi olmadığı şeklindeki dedikodulara tepki gösteren Samet, "Bazı şeyler yazılıyor, çiziliyor. Böyle şeylerin yazılması gerçekten üzücü. Bu takım Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana hep beraber oynadı. Birbirini çok iyi tanıyan ve seven bir takım. Avustralya maçı bizi yıldırmadı, daha çok güçlendirdi. Bunun farkını Paraguay maçında hissettireceğiz" dedi.