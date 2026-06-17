Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tam destek: "Başlarını öne eğmesinler"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'na mesaj gönderdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı arayarak gönderdiği mesajla oyunculara moral veren Başkan Erdoğan'ın "Başlarını öne eğmesinler" dediği öğrenildi.
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- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'na moral vermek için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak aracılığıyla mesaj gönderdi.
- TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Erdoğan'ın mesajını takıma ileterek futbolcuların moralini yükseltmeye çalıştı.
- Samet Akaydin, Avustralya maçındaki yenilginin takımı yıldırmadığını ve Paraguay maçında farkı hissettireceklerini söyledi.
- Kaleci Uğurcan Çakır, takım içinde yazılanların aksine arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu belirtti.
- A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay ile yapacağı maçta moral ve motivasyonla mücadele edecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026 FIFA Dünya Kupası ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'na mesaj göndererek moral verdiği bildirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BİZİM ÇOCUKLAR"A MESAJ
İlk maçta Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle başlayan A Milli Takım'da futbolculardan teknik heyete, yönetimden kampı takip eden basın mensuplarına kadar bu yenilgi herkesin yüzüne bir hüzün çökmesine neden oldu. Ancak kara bulutları dağıtacak mesaj, Türkiye'den ulaştı. Başkan Erdoğan'ın, organizasyonu yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı arayarak gönderdiği mesaj TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından takıma iletildi.
"BAŞLARINI ÖNE EĞMESİNLER"
Avustralya yenilgisinin ardından teknik direktör Montella ve oyuncularla bir araya gelen Hacıosmanoğlu, sözlerine Başkan Erdoğan'ın, Spor Bakanı Bak aracılığıyla gönderdiği mesajla başladı. Sabah'tan Fatih Doğan'ın haberine göre, Hacıosmanoğlu, "Sayın bakanımız Osman Aşkın Bak iletti. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere selamı var. Hepinizin gözlerinden öpüyor. 'Başlarını öne eğmesinler, moralleri bozulmasın. İyi mücadele ettiler. İnşallah sonraki maçları kazanarak yolumuza devam ederiz' demiş" deyince takımdaki futbolcular büyük moral buldu. Kasvetli hava az da olsa dağıldı.
SONRAKİ MAÇTA TELAFİ EDECEĞİZ
A Milli Takımımızın kalecisi Uğurcan Çakır ve stoper Samet Akaydin, dün gece basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımdaki arkadaşlık ortamının iyi olmadığı şeklindeki dedikodulara tepki gösteren Samet, "Bazı şeyler yazılıyor, çiziliyor. Böyle şeylerin yazılması gerçekten üzücü. Bu takım Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana hep beraber oynadı. Birbirini çok iyi tanıyan ve seven bir takım. Avustralya maçı bizi yıldırmadı, daha çok güçlendirdi. Bunun farkını Paraguay maçında hissettireceğiz" dedi.
"TAKIM İÇİNDE DIŞARIDA YAZILDIĞI GİBİ BİR DURUM YOK"
Uğurcan ise "Avustralya maçını çok kazanmak istedik, belki sahaya yansımadı. Ama takımın şu an morali iyi. İlk maçı unuttuk. Önümüzde final diyebileceğimiz iki maç kaldı. Bunları kazanıp ülkemizi gururlandırmak, mutlu etmek istiyoruz. Paraguay maçında bu hatayı telafi etme şansımız var. Takım içinde dışarıda yazıldığı gibi bir durum yok. Arkadaşlık zaten çok iyi. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor" ifadelerini kullandı.