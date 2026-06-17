San Jose'de millilere coşkulu karşılama
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadele öncesi Kaliforniya'nın San Jose kentine ulaştı. Milliler, havalimanında ve konaklayacağı otelde Türk taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.
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- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Arizona'daki kamptan özel uçakla ABD'nin San Jose kentine geldi.
- Milli takım kafilesi San Jose Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra konaklayacağı otele geçti ve otel önünde toplanan Türk vatandaşları tarafından bayraklar ve tezahüratlarla karşılandı.
- Kenan Yıldız otele girişte taraftarlardan en fazla ilgiyi gördü ve otobüsten indikten sonra imza dağıtıp fotoğraf çektirdi.
- A Milli Takım, Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da karşılaşacak.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda yoluna devam eden A Milli Futbol Takımı, Paraguay karşılaşmasının hazırlıkları için ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Jose kentine geldi. Arizona'daki kamp merkezinden özel uçakla hareket eden ay-yıldızlı kafile, San Jose Havalimanı'na iniş yaptı.
Yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılan milli takım kafilesi, konaklayacağı otele geçti. Takımı karşılamak için otel önünde toplanan çok sayıda Türk vatandaşı, bayraklar ve tezahüratlarla millilere destek verdi.
KENAN YILDIZ TARAFTARLARI KIRMADI
Milli takım kafilesinin otele girişinde en fazla ilgiyi genç yıldız Kenan Yıldız gördü. Taraftarların sevgi gösterileriyle karşılaşan milli futbolcu, otobüsten indikten sonra bir süre durarak imza dağıttı ve fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.
Teknik heyet ve futbolcular daha sonra dinlenmek üzere otele geçti. Karşılamada oluşan coşkulu atmosfer, milli takımın Paraguay maçı öncesinde moral bulmasını sağladı.
PARAGUAY MAÇI CUMARTESİ GÜNÜ
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci sınavında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da oynanacak. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki konumunu güçlendirmek adına sahaya kritik bir mücadele için çıkacak.