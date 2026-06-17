Gana - Panama | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda ilk hafta maçları kapsamında Gana ile Panama karşı karşıya geliyor. İngiltere ve Hırvatistan'ın da yer aldığı grupta iki takım için de mücadele büyük önem taşıyor. Son 32 turuna yükselme hedefiyle turnuvaya başlayan ekipler, ilk maçlarından puan veya puanlarla ayrılarak avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Gana - Panama maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- 2026 Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama yer alıyor.
- Gana, Afrika futbolunun köklü ülkelerinden biri olarak beşinci kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
- Gana, genç ve Avrupa'da forma giyen oyuncularıyla dikkat çekiyor ve sürpriz yapmayı hedefliyor.
- Panama, CONCACAF Elemeleri'nde başarılı sonuçlar alarak üst üste ikinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
- Panama, disiplinli savunma organizasyonu ve takım oyunuyla Dünya Kupası'nda mücadele etmeyi planlıyor.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda L Grubu, turnuvanın en dengeli gruplarından biri olarak gösteriliyor. İngiltere'nin favori olarak öne çıktığı grupta Hırvatistan, Gana ve Panama ise üst tur mücadelesi verecek. Bu nedenle Gana ile Panama arasında oynanacak mücadele, gruptaki dengeleri doğrudan etkileyebilecek kritik karşılaşmalar arasında yer alıyor.
CANLI TAKİP
Gana - Panama maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Gana: Ati Zigi, Adjetey, Mensah, Opoku, Senaya, Yirenkyi, Semenyo, Owusu, Jordan Ayew, Sulemana, Nuamah.
Panama: Mosquera, Blackman, Cordoba, Ramos, Harvey, Andrade, Murillo, Martinez, Rodriguez, Barcenas, Waterman.
GANA'NIN 5. TURNUVASI
Afrika futbolunun köklü ülkelerinden biri olan Gana, eleme aşamasında gösterdiği başarılı performansla 2026 Dünya Kupası bileti aldı. Daha önce dört kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Siyah Yıldızlar, yeniden küresel futbol sahnesine dönmenin heyecanını yaşıyor.
Özellikle genç ve Avrupa'da forma giyen oyuncuların performansıyla dikkat çeken Gana, son yıllarda kadrosunu önemli ölçüde yeniledi. Teknik heyet, deneyimli isimlerle genç yetenekleri harmanlayarak Dünya Kupası'nda sürpriz yapmayı hedefliyor.
GANA'NIN DÜNYA KUPASI KADROSU
Kaleci: Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St Gallen), Joseph Anang (St Patrick's Athletic)
Defans: Abdul Rahman Baba (PAOK), Gideon Mensah, Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (RAMS Başakşehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice), Derrick Luckassen (Pafos)
Orta saha: Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Etienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland), Abdul Fatawu (Leicester City), Elisha Owusu (Auxerre)
Forvet: Kamaldeen Sulemana (Atalanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Olimpik Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City)
GANA'NIN KALAN MAÇLARI
23 Haziran 2026: İngiltere - Gana
27 Haziran 2026: Hırvatistan - Gana
SAVUNMASIYLA DÜNYA KUPASI'NA GELDİ
CONCACAF Elemeleri'nde başarılı sonuçlar alan Panama, üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı. Son yıllarda bölgesinin istikrarlı ekiplerinden biri haline gelen Panama, disiplinli oyun yapısıyla dikkat çekiyor.
Özellikle savunma organizasyonu ve takım oyunu sayesinde elemelerde önemli galibiyetler elde eden Panama, Dünya Kupası'nda da aynı anlayışla mücadele etmeyi planlıyor.
PANAMA'NIN KADROSU
Kaleciler: Orlando Mosquera (Al-Fayha), Luis Mejía (Nacional), César Samudio (Marathón)
Savunma: Amir Murillo (Beşiktaş), César Blackman (Slovan Bratislava), José Córdoba (Norwich City), Andrés Andrade (LASK), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa), Edgardo Farina (Municipal), Jiovany Ramos (CA Independiente), Roderick Miller (Turan Tovuz), Eric Davis (Vila Nova), Jorge Gutiérrez (Tauro FC)
Orta Saha: Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM), Aníbal Godoy (San Diego FC), Cristian Martínez (Hapoel Ironi Kiryat Shmona), Carlos Harvey (Minnesota United), Azarías Londoño (Alianza FC)
Forvet: Ismael Díaz (Universidad Católica), José Luis Rodríguez (Juárez), Yoel Bárcenas (Mazatlán), César Yanis (Cobresal), Alberto Quintero (Universitario), Cecilio Waterman (Coquimbo Unido), Eduardo Guerrero (Dynamo Kyiv), José Fajardo (Universidad Católica)
PANAMA'NIN KALAN MAÇLARI
23 Haziran 2026: Panama - Hırvatistan
27 Haziran 2026: Panama - İngiltere