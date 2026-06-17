Gana, Afrika futbolunun köklü ülkelerinden biri olarak beşinci kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda L Grubu, turnuvanın en dengeli gruplarından biri olarak gösteriliyor. İngiltere'nin favori olarak öne çıktığı grupta Hırvatistan, Gana ve Panama ise üst tur mücadelesi verecek. Bu nedenle Gana ile Panama arasında oynanacak mücadele, gruptaki dengeleri doğrudan etkileyebilecek kritik karşılaşmalar arasında yer alıyor.

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Gana - Panama maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Gana: Ati Zigi, Adjetey, Mensah, Opoku, Senaya, Yirenkyi, Semenyo, Owusu, Jordan Ayew, Sulemana, Nuamah.

Panama: Mosquera, Blackman, Cordoba, Ramos, Harvey, Andrade, Murillo, Martinez, Rodriguez, Barcenas, Waterman.