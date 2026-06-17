Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI

Cristiano Ronaldo attığı gollerle kupayı getirmek istiyor

PORTEKİZ'İN 2026 DÜNYA KUPASI'NA GELME HİKAYESİ

Portekiz, Roberto Martinez yönetiminde Avrupa elemelerinde istikrarlı bir performans sergileyerek Dünya Kupası biletini aldı. Tarihinde 10. kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun altıncı Dünya Kupası deneyimiyle de tarihe geçiyor. Takımın toplam piyasa değeri 1 milyar Euro seviyesini aşarken turnuvanın en değerli kadrolarından biri konumunda bulunuyor.