Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda favorilerden Portekiz, turnuvanın sürpriz ekiplerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor. Cristiano Ronaldo liderliğindeki Portekiz, ABD'nin Houston kentinde oynanan mücadelede üç puanla başlamak isterken, 52 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine dönen Demokratik Kongo Cumhuriyeti tarih yazmayı hedefliyor. Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında karşı karşıya geliyor.
- Portekiz, Roberto Martinez yönetiminde Avrupa elemelerinde istikrarlı bir performans sergileyerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
- Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sebastien Desabre yönetiminde 1974'ten sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
- Portekiz'in kadrosunda Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ve João Neves gibi önemli isimler yer alıyor.
- Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kadrosunda Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka ve Yoane Wissa dikkat çekiyor.
Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhruiyeti karşı karşıya geliyor.
CANLI TAKİP
Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Portekiz: Costa, Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes, Vitinha, Neves, Bruno Fernandes, Bernardo, Neto, Ronaldo
Demokratik Kongo: Mpasi, Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku, Mukau, Moutoussamy, Kayembe, Bakambu, Wissa
PORTEKİZ'İN 2026 DÜNYA KUPASI'NA GELME HİKAYESİ
Portekiz, Roberto Martinez yönetiminde Avrupa elemelerinde istikrarlı bir performans sergileyerek Dünya Kupası biletini aldı. Tarihinde 10. kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun altıncı Dünya Kupası deneyimiyle de tarihe geçiyor. Takımın toplam piyasa değeri 1 milyar Euro seviyesini aşarken turnuvanın en değerli kadrolarından biri konumunda bulunuyor.
PORTEKİZ'DE ÖNE ÇIKABİLECEK YILDIZLAR
Bruno Fernandes: Takımın hücum organizasyonlarının merkezi.
João Neves: Avrupa futbolunun en değerli genç orta sahalarından biri.
Vitinha: Oyun temposunu belirleyen isim.
Rafael Leão: Bire birlerde fark yaratabilecek kanat oyuncusu.
Cristiano Ronaldo: 41 yaşında olmasına rağmen Dünya Kupası'nın en büyük hikâyelerinden biri olmaya devam ediyor.
PORTEKİZ'İN KADROSU
Kaleci: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Farense)
Savunma: Joao Cancelo (Barcelona), Matheus Nunes (Manchester City), Nuno Mendes (PSG), Ruben Dias (Manchester City), Gonçalo Inacio (Sporting), Diogo Dalot (Manchester United), Tomas Araujo (Benfica), Renato Veiga (Villarreal), Nelson Semedo (Fenerbahçe)
Orta saha: Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Ruben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca)
Forvet: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Gonçalo Ramos (PSG), Rafael Leao (Milan), Francisco Trincao (Sporting), Joao Felix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Francisco Conceiçao (Juventus), Gonçalo Guedes (Real Sociedad).
Portekiz'in 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki maçları:
23 Haziran 2026: Portekiz - Özbekistan
27 Haziran 2026: Kolombiya - Portekiz
DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NİN 2026 DÜNYA KUPASI'NA GELME HİKAYESİ
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afrika futbolunun son yıllardaki yükselen ekiplerinden biri olarak dikkat çekti. Sebastien Desabre yönetimindeki ekip, kıtadaki başarılı performansının ardından 1974'ten sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Ülke, o dönem Zaire adıyla turnuvada yer almıştı. Böylece tam 52 yıl sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine döndü.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Öne Çıkabilecek Yıldızlar
Yoane Wissa: Takımın en önemli gol silahı olarak gösteriliyor.
Chancel Mbemba: Savunmanın lideri ve kaptanı konumunda.
Aaron Wan-Bissaka: Savunma güvenliği ve hücuma katkısıyla dikkat çekiyor.
Axel Tuanzebe: Premier Lig tecrübesiyle takımın önemli isimlerinden biri.
DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ KADROSU
Kaleci: Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre), Mathieu Espolo (Standard).
Defans: Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Gédéon Kalulu (Aris), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Dylan Batubinsika (Larissa), Rocky Bushiri (Hibernian), Arthur Masuaku (Lens), Joris Kayembe (Genk).
Orta Saha: Samuel Moutoussami (Atromitos), Ngalay Mukau (Lille), Gael Kakuta (Larissa), Noah Sadiki (Sunderland), Edo Kayembe (Watford).
Forvet: Theo Bongonda (Spartak M), Nathaniel Mbuku (Montpellier), Cedric Bakambu (Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle), Brian Chipenga (Castellón), Meschack Elia (Alanyaspor).
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki maçları:
23 Haziran 2026: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
27 Haziran 2026: Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan