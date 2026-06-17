Özbekistan ile Kolombiya Dünya Kupası'nda kapışacak!
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nun açılış maçlarından birinde Özbekistan ile Kolombiya kozlarını paylaşacak. Portekiz'in grup favorisi olarak gösterildiği K Grubu'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin de yer alması nedeniyle iki ekip açısından da ilk maç büyük önem taşıyor. Özellikle son 32 turu yarışında avantaj elde etmek isteyen taraflar için karşılaşma kritik önem taşıyor.
Hızlı Özet Göster
- Portekiz, 2026 Dünya Kupası'nda liderlik için en güçlü aday olarak görülüyor.
- Kolombiya, ikinci tur için önemli avantajlara sahip ve güçlü bir geri dönüş yapmayı hedefliyor.
- Özbekistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılarak sürpriz ekiplerden biri olmayı amaçlıyor.
- Özbekistan, eleme grubunda gösterdiği başarılı performansla Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde etti.
- Kolombiya, Nestor Lorenzo yönetiminde genç yeteneklerle deneyimli oyuncuları harmanlayarak dikkat çekiyor.
Portekiz'in liderlik için en güçlü aday olduğu grupta Kolombiya ikinci tur için önemli avantajlardan birine sahip görünürken, tarihinde ilk kez Dünya Kupası sahnesinde boy gösteren Özbekistan ise turnuvanın sürpriz ekiplerinden biri olmayı hedefliyor. İlk maçta alınacak puan ya da puanlar, gruptaki dengeleri doğrudan etkileyebilir.
ÖZBEKİSTAN'IN 2026 DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU
Özbekistan futbolu uzun yıllardır beklediği Dünya Kupası hayaline sonunda ulaştı. Asya futbolunun yükselen güçlerinden biri olan Beyaz Kurtlar, eleme grubunda gösterdiği başarılı performansla tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde etti.
Son yıllarda genç oyuncu yatırımlarının meyvelerini toplamaya başlayan Özbekistan, özellikle U23 ve genç milli takım seviyesinde elde ettiği başarıları A Milli Takım düzeyine taşımayı başardı. Böylece ülke futbol tarihinin en önemli başarısına imza attı.
Özbekistan Kadrosu
Kaleciler: Utkir Yusupov, Abduvohid Nematov, Rustamjon Ashurmatov
Defans: Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Farrukh Sayfiev, Zafarmurod Abdirakhmatov, Khojiakbar Alijonov, Husniddin Aliqulov
Orta Saha: Odiljon Hamrobekov, Otabek Shukurov, Abbosbek Fayzullaev, Jaloliddin Masharipov, Dostonbek Khamdamov
Hücum: Eldor Shomurodov, Igor Sergeev, Bobur Abdikholikov, Azizbek Turgunboev
ÖZBEKİSTAN'IN YILDIZLARI
Eldor Shomurodov
Takım kaptanı ve hücum hattının lideri olan Shomurodov, Avrupa'da edindiği tecrübeyle Özbekistan'ın en önemli kozu konumunda. Gol yollarındaki etkinliği ve liderliğiyle dikkat çekiyor.
Abdukodir Khusanov
Avrupa futbolunun yükselen savunmacılarından biri olarak gösterilen genç stoper, güçlü fiziği ve oyun kurulumundaki başarısıyla şimdiden birçok dev kulübün radarına girmiş durumda.
Abbosbek Fayzullaev
Yaratıcı orta saha oyuncusu, teknik kapasitesi ve duran toplardaki etkinliğiyle Özbekistan'ın hücum organizasyonlarında kilit rol üstleniyor.
Jaloliddin Masharipov
Takımın en tecrübeli hücum oyuncularından biri olan Masharipov, bireysel becerileriyle fark yaratabilecek isimler arasında yer alıyor.
KOLOMBİYA'NIN 2026 DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU
2022 Dünya Kupası'nı kaçıran Kolombiya, bu kez güçlü bir geri dönüş yaptı. Güney Amerika Elemeleri'nde istikrarlı bir performans ortaya koyan Kahve Ülkesi, yeniden Dünya Kupası sahnesine dönerek taraftarlarını sevindirdi.
Nestor Lorenzo yönetiminde yeniden yapılanan ekip, deneyimli isimlerle genç yetenekleri harmanlayan yapısıyla turnuvanın dikkat çeken takımları arasında gösteriliyor.
KOLOMBİYA KADROSU
Kaleciler: Camilo Vargas, Kevin Mier, Alvaro Montero
Defans: Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Yerry Mina, Daniel Munoz, Deiver Machado, Carlos Cuesta, Yerson Mosquera
Orta Saha: Jefferson Lerma, Richard Rios, Kevin Castano, Jorge Carrascal, Jhon Arias, Juan Fernando Quintero
Hücum: Luis Diaz, Jhon Duran, Rafael Santos Borre, Jhon Cordoba, Marino Hinestroza, Luis Sinisterra
KOLOMBİYA'NIN YILDIZLARI
Luis Diaz
Liverpool'un yıldız kanat oyuncusu, sürati ve bire birdeki etkinliğiyle Kolombiya'nın en önemli hücum silahı olarak gösteriliyor. Turnuvanın en çok izlenecek oyuncularından biri olmaya aday.
Jhon Duran
Genç yaşına rağmen Avrupa futbolunda dikkatleri üzerine çeken golcü oyuncu, fizik gücü ve bitiriciliğiyle rakip savunmaların korkulu rüyası konumunda.
Richard Rios
Orta sahadaki dinamizmi ve top kazanma becerisiyle Kolombiya'nın oyun dengesini sağlayan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
Davinson Sanchez
Savunmanın lideri olan tecrübeli stoper, Dünya Kupası tecrübesiyle takımın en kritik oyuncularından biri olacak.
ÖZBEKİSTAN'IN DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ
23 Haziran 2026
Portekiz - Özbekistan
27 Haziran 2026
Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan
KOLOMBİYA'NIN DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ
23 Haziran 2026
Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
27 Haziran 2026
Kolombiya - Portekiz