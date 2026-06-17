Özbekistan ile Kolombiya Dünya Kupası'nda kapışacak!

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Portekiz, 2026 Dünya Kupası'nda liderlik için en güçlü aday olarak görülüyor.

Kolombiya, ikinci tur için önemli avantajlara sahip ve güçlü bir geri dönüş yapmayı hedefliyor.

Özbekistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılarak sürpriz ekiplerden biri olmayı amaçlıyor.

Özbekistan, eleme grubunda gösterdiği başarılı performansla Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde etti.

Kolombiya, Nestor Lorenzo yönetiminde genç yeteneklerle deneyimli oyuncuları harmanlayarak dikkat çekiyor.

Portekiz'in liderlik için en güçlü aday olduğu grupta Kolombiya ikinci tur için önemli avantajlardan birine sahip görünürken, tarihinde ilk kez Dünya Kupası sahnesinde boy gösteren Özbekistan ise turnuvanın sürpriz ekiplerinden biri olmayı hedefliyor. İlk maçta alınacak puan ya da puanlar, gruptaki dengeleri doğrudan etkileyebilir.

Khusanov geleceğin önemli stoperleri arasında yer alıyor ÖZBEKİSTAN'IN 2026 DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU Özbekistan futbolu uzun yıllardır beklediği Dünya Kupası hayaline sonunda ulaştı. Asya futbolunun yükselen güçlerinden biri olan Beyaz Kurtlar, eleme grubunda gösterdiği başarılı performansla tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde etti. Son yıllarda genç oyuncu yatırımlarının meyvelerini toplamaya başlayan Özbekistan, özellikle U23 ve genç milli takım seviyesinde elde ettiği başarıları A Milli Takım düzeyine taşımayı başardı. Böylece ülke futbol tarihinin en önemli başarısına imza attı. Özbekistan Kadrosu Kaleciler: Utkir Yusupov, Abduvohid Nematov, Rustamjon Ashurmatov Defans: Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Farrukh Sayfiev, Zafarmurod Abdirakhmatov, Khojiakbar Alijonov, Husniddin Aliqulov Orta Saha: Odiljon Hamrobekov, Otabek Shukurov, Abbosbek Fayzullaev, Jaloliddin Masharipov, Dostonbek Khamdamov Hücum: Eldor Shomurodov, Igor Sergeev, Bobur Abdikholikov, Azizbek Turgunboev ÖZBEKİSTAN'IN YILDIZLARI Eldor Shomurodov Takım kaptanı ve hücum hattının lideri olan Shomurodov, Avrupa'da edindiği tecrübeyle Özbekistan'ın en önemli kozu konumunda. Gol yollarındaki etkinliği ve liderliğiyle dikkat çekiyor. Abdukodir Khusanov Avrupa futbolunun yükselen savunmacılarından biri olarak gösterilen genç stoper, güçlü fiziği ve oyun kurulumundaki başarısıyla şimdiden birçok dev kulübün radarına girmiş durumda. Abbosbek Fayzullaev Yaratıcı orta saha oyuncusu, teknik kapasitesi ve duran toplardaki etkinliğiyle Özbekistan'ın hücum organizasyonlarında kilit rol üstleniyor. Jaloliddin Masharipov Takımın en tecrübeli hücum oyuncularından biri olan Masharipov, bireysel becerileriyle fark yaratabilecek isimler arasında yer alıyor.