Güney Kore'de Heung Min Son tartışması! Gazetecilere boykot

Güney Koreli bir yayın kuruluşunun iki muhabiri arasındaki özel konuşma teknik hata nedeniyle kayda alındı ve ham görüntüler ülkede yayınlandı.

Olay, Dünya Kupası öncesinde gerçekleştirilen bir antrenman sırasında yaşandı. Güney Koreli bir yayın kuruluşunun iki muhabiri arasında geçen özel konuşma, teknik bir hata nedeniyle kayda alındı. Ham görüntülerin daha sonra ülkede yayınlanmasıyla birlikte, Son Heung-min hakkında kullanılan ifadeler kamuoyu tarafından açık şekilde duyuldu.

2026 Dünya Kupası 'nda mücadele eden Güney Kore Milli Takımı'nda dikkat çeken bir kriz yaşandı. Takım kaptanı Son Heung-min'in zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmasıyla ilgili gazeteciler arasında geçen ve aşağılayıcı ifadeler içeren bir konuşmanın kamuoyuna yansımasının ardından milli oyuncular medya faaliyetlerine katılmama kararı aldı.

Son, Çekya maçının ardından soruları yanıtlamadı

FEDERASYONDAN SERT MESAJ

Güney Kore Futbol Federasyonu da olayın ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, medyanın görevine ve habercilik faaliyetlerine saygı duyulduğu vurgulanırken, milli takım oyuncularına yönelik benzer yaklaşımların tekrarlanmaması gerektiği ifade edildi.

Federasyon açıklamasında, medya kuruluşları ve muhabirlerden milli takım ile futbolculara karşı daha sorumlu ve anlayışlı bir tutum sergilemelerinin beklendiği kaydedildi. Öte yandan federasyon, oyuncuların yerel basına yönelik boykot kararının sona erip ermediğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı. Bu nedenle Güney Koreli futbolcuların medya faaliyetlerine ne zaman yeniden katılacağı henüz netlik kazanmadı.

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