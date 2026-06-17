Güney Kore'de Heung Min Son tartışması! Gazetecilere boykot
Güney Kore Milli Takımı oyuncuları, Son Heung-min hakkında yapılan aşağılayıcı yorumların ortaya çıkmasının ardından 2026 Dünya Kupası sırasında medya görevlerini boykot etti. Takım kaptanı Son'un öncülüğünde başlayan tepkiye, Güney Kore Futbol Federasyonu da sert bir açıklamayla destek verdi.
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- Güney Kore Milli Takımı oyuncuları, takım kaptanı Son Heung-min'in askerlik muafiyeti hakkında gazeteciler arasında geçen aşağılayıcı ifadeler içeren konuşmanın yayınlanmasının ardından medya faaliyetlerine katılmama kararı aldı.
- Güney Koreli bir yayın kuruluşunun iki muhabiri arasındaki özel konuşma teknik hata nedeniyle kayda alındı ve ham görüntüler ülkede yayınlandı.
- 33 yaşındaki Son Heung-min, Güney Kore'nin 2018 Asya Oyunları'nda altın madalya kazanmasının ardından zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmuştu.
- Güney Kore Futbol Federasyonu yazılı açıklama yayımlayarak medya kuruluşlarından milli takım ve futbolculara karşı daha sorumlu tutum sergilemelerini istedi.
- Son Heung-min, 12 Haziran'da Çekya karşısında alınan 2-1'lik galibiyet sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı reddetti.
2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden Güney Kore Milli Takımı'nda dikkat çeken bir kriz yaşandı. Takım kaptanı Son Heung-min'in zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmasıyla ilgili gazeteciler arasında geçen ve aşağılayıcı ifadeler içeren bir konuşmanın kamuoyuna yansımasının ardından milli oyuncular medya faaliyetlerine katılmama kararı aldı.
Olay, Dünya Kupası öncesinde gerçekleştirilen bir antrenman sırasında yaşandı. Güney Koreli bir yayın kuruluşunun iki muhabiri arasında geçen özel konuşma, teknik bir hata nedeniyle kayda alındı. Ham görüntülerin daha sonra ülkede yayınlanmasıyla birlikte, Son Heung-min hakkında kullanılan ifadeler kamuoyu tarafından açık şekilde duyuldu.
ASKERLİK MUAFİYETİ ÜZERİNDEN TARTIŞMA
Amerikan Futbol Ligi ekiplerinden Los Angeles FC forması giyen 33 yaşındaki Son Heung-min, Güney Kore'nin 2018 Asya Oyunları'nda altın madalya kazanmasının ardından ülkesindeki zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmuştu. Gazetecilerin bu konu üzerinden yaptığı yorumlar, milli takım içerisinde rahatsızlık yarattı.
Yaşananların ardından Son Heung-min, 12 Haziran'da Çekya karşısında alınan 2-1'lik galibiyet sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı reddetti. Takım arkadaşlarının da kaptanlarına destek vererek medya etkinliklerine katılmadığı belirtildi.
FEDERASYONDAN SERT MESAJ
Güney Kore Futbol Federasyonu da olayın ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, medyanın görevine ve habercilik faaliyetlerine saygı duyulduğu vurgulanırken, milli takım oyuncularına yönelik benzer yaklaşımların tekrarlanmaması gerektiği ifade edildi.
Federasyon açıklamasında, medya kuruluşları ve muhabirlerden milli takım ile futbolculara karşı daha sorumlu ve anlayışlı bir tutum sergilemelerinin beklendiği kaydedildi. Öte yandan federasyon, oyuncuların yerel basına yönelik boykot kararının sona erip ermediğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı. Bu nedenle Güney Koreli futbolcuların medya faaliyetlerine ne zaman yeniden katılacağı henüz netlik kazanmadı.