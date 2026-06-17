2026 Dünya Kupası: Avusturya - Ürdün | CANLI

Avusturya ikinci maçında 22 Haziran'da Arjantin ile, Ürdün ise aynı gün Cezayir ile karşılaşacak.

Son yıllarda Avrupa futbolunda istikrarlı bir yükseliş yakalayan Avusturya, turnuvaya galibiyetle başlamayı hedeflerken, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Ürdün ise organizasyondaki ilk puanlarını almak için sahaya çıkıyor.



AVUSTURYA HÜCUM GÜCÜNE GÜVENİYOR

Avusturya Milli Takımı'nın en önemli kozları arasında takım kaptanı David Alaba ile hücum hattının yıldızı Christoph Baumgartner bulunuyor. Orta sahada Konrad Laimer ve Marcel Sabitzer'in dinamizmine sahip olan Avrupa temsilcisi, tempolu oyunu ve baskılı futboluyla rakibine üstünlük kurmayı amaçlıyor. Savunmada ise Kevin Danso ve Gernot Trauner'in performansı teknik heyetin en fazla güvendiği unsurlar arasında yer alıyor.

Ürdün cephesinde ise gözler takımın hücum lideri Mousa Al-Tamari'de olacak. Son yıllarda Avrupa futbolunda da adından söz ettiren yıldız oyuncu, takımının en önemli gol umudu olarak gösteriliyor. Orta sahada Noor Al-Rawabdeh ve Nizar Al-Rashdan'ın mücadelesi dikkat çekerken, savunmada Yazan Al-Arab'ın liderliği ön plana çıkıyor. Teknik ekip, disiplinli savunma anlayışı ve hızlı geçiş hücumlarıyla güçlü rakibine karşı sürpriz yapmayı hedefliyor.