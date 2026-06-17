2026 Dünya Kupası: Avusturya - Ürdün | CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası J grubunda Avusturya ile Ürdün karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan ile ayrılarak turnuvaya iyi bir giriş yapma hedefinde. Grubun diğer mücadelesinde Arjantin Lionel Messi'nin golleriyle Cezayir'i 3-0 yendi. Avusturya - Ürdün maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
Hızlı Özet Göster
- 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Avusturya ile Ürdün karşı karşıya geliyor.
- Ürdün, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.
- Avusturya'da David Alaba, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer ve Marcel Sabitzer öne çıkan isimler arasında yer alıyor.
- Ürdün'ün hücum lideri Mousa Al-Tamari takımın en önemli gol umudu olarak gösteriliyor.
- Avusturya ikinci maçında 22 Haziran'da Arjantin ile, Ürdün ise aynı gün Cezayir ile karşılaşacak.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı sürerken, J grubunun dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Avusturya ile Ürdün kozlarını paylaşıyor.
Son yıllarda Avrupa futbolunda istikrarlı bir yükseliş yakalayan Avusturya, turnuvaya galibiyetle başlamayı hedeflerken, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Ürdün ise organizasyondaki ilk puanlarını almak için sahaya çıkıyor.
AVUSTURYA HÜCUM GÜCÜNE GÜVENİYOR
Avusturya Milli Takımı'nın en önemli kozları arasında takım kaptanı David Alaba ile hücum hattının yıldızı Christoph Baumgartner bulunuyor. Orta sahada Konrad Laimer ve Marcel Sabitzer'in dinamizmine sahip olan Avrupa temsilcisi, tempolu oyunu ve baskılı futboluyla rakibine üstünlük kurmayı amaçlıyor. Savunmada ise Kevin Danso ve Gernot Trauner'in performansı teknik heyetin en fazla güvendiği unsurlar arasında yer alıyor.
Ürdün cephesinde ise gözler takımın hücum lideri Mousa Al-Tamari'de olacak. Son yıllarda Avrupa futbolunda da adından söz ettiren yıldız oyuncu, takımının en önemli gol umudu olarak gösteriliyor. Orta sahada Noor Al-Rawabdeh ve Nizar Al-Rashdan'ın mücadelesi dikkat çekerken, savunmada Yazan Al-Arab'ın liderliği ön plana çıkıyor. Teknik ekip, disiplinli savunma anlayışı ve hızlı geçiş hücumlarıyla güçlü rakibine karşı sürpriz yapmayı hedefliyor.
SONRAKİ FİKSTÜR
Avusturya, grup aşamasındaki ikinci maçında 22 Haziran'da Arjantin ile karşılaşacak. Ürdün ise aynı gün Cezayir karşısına çıkacak.
Grup etabının son haftasında Arjantin-Ürdün ve Cezayir-Avusturya maçları oynanacak ve son 32 turuna yükselecek ekipler netleşecek.