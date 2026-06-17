A Milli Takım Paraguay maçı için San Francisco'da
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, mücadelenin oynanacağı San Francisco'ya ulaştı.
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- A Milli Takım, Dünya Kupası kampını sürdürdüğü Phoenix'ten San Francisco'ya özel uçakla hareket etti.
- Türk taraftarlar, San Jose'deki otelin önünde A Milli Takım kafilesini coşkuyla karşıladı.
- Genç yıldız Kenan Yıldız, taraftarlarla buluşarak imza dağıttı ve fotoğraf çektirdi.
- Türkiye, 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile Bay Area Stadyumu'nda karşılaşacak.
- Ay-yıldızlı ekip, Paraguay maçında gruptaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
Dünya Kupası kampını Arizona eyaletinin Phoenix kentinde sürdüren ay-yıldızlı ekip, Paraguay maçı öncesinde özel uçakla San Francisco'ya hareket etti. Phoenix Sky Harbor Havalimanı'ndan kalkan kafile, yaklaşık iki saatlik yolculuğun ardından Kaliforniya'ya indi.
TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA
A Milli Takım kafilesi, konaklayacağı San Jose'deki otelin önünde Türk taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Ellerinde Türk bayrakları bulunan futbolseverler, milli oyunculara yoğun ilgi gösterdi.
KENAN YILDIZ'DAN JEST
Tedavi süreci devam eden genç yıldız Kenan Yıldız da taraftarların ilgisine kayıtsız kalmadı. Otel önüne gelen Kenan, kendisini bekleyen futbolseverlerle buluşarak imza dağıttı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
KRİTİK MAÇ CUMARTESİ GÜNÜ
Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye, 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Bay Area Stadyumu'nda Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk galibiyetini alarak üst tur yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.