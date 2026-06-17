A Milli Takım Paraguay maçı için San Francisco'da

A Milli Takım kafilesi, konaklayacağı San Jose'deki otelin önünde Türk taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Ellerinde Türk bayrakları bulunan futbolseverler, milli oyunculara yoğun ilgi gösterdi.

Dünya Kupası kampını Arizona eyaletinin Phoenix kentinde sürdüren ay-yıldızlı ekip, Paraguay maçı öncesinde özel uçakla San Francisco'ya hareket etti. Phoenix Sky Harbor Havalimanı'ndan kalkan kafile, yaklaşık iki saatlik yolculuğun ardından Kaliforniya'ya indi.

Kenan Yıldız imza dağıttı

KENAN YILDIZ'DAN JEST

Tedavi süreci devam eden genç yıldız Kenan Yıldız da taraftarların ilgisine kayıtsız kalmadı. Otel önüne gelen Kenan, kendisini bekleyen futbolseverlerle buluşarak imza dağıttı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

KRİTİK MAÇ CUMARTESİ GÜNÜ

Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye, 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Bay Area Stadyumu'nda Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk galibiyetini alarak üst tur yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

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Burak Zihni Takvim.com.tr Spor