Portekiz'de kriz! Cristiano Ronaldo Diego Costa ile tartıştı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Portekiz, maçın 6. dakikasında Joao Neves'in golüyle 1-0 öne geçti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Wissa'nın golüyle ilk yarının sonunda skoru 1-1'e getirdi.

Cristiano Ronaldo, Kongo'nun beraberlik golü sonrası savunmaya ve kaleci Diogo Costa'ya tepki gösterdi.

Ronaldo ve Diogo Costa arasındaki tartışma kameralara yansıdı ve sosyal medyada gündem oldu.

İki oyuncu, hararetli bir diyalog sonrası soyunma odasına tartışarak gitti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Portekiz, henüz 6. dakikada Joao Neves'in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ilk yarının son anlarında Wissa'nın kaydettiği golle skora denge getirdi ve taraflar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.