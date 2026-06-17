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Portekiz'de kriz! Cristiano Ronaldo Diego Costa ile tartıştı

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ilk maçında Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Mücadelede Cristiano Ronaldo ile kaleci Diogo Costa arasında yaşanan gerginlik dikkat çekti.

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Portekiz'de kriz! Cristiano Ronaldo Diego Costa ile tartıştı
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  • Portekiz, maçın 6. dakikasında Joao Neves'in golüyle 1-0 öne geçti.
  • Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Wissa'nın golüyle ilk yarının sonunda skoru 1-1'e getirdi.
  • Cristiano Ronaldo, Kongo'nun beraberlik golü sonrası savunmaya ve kaleci Diogo Costa'ya tepki gösterdi.
  • Ronaldo ve Diogo Costa arasındaki tartışma kameralara yansıdı ve sosyal medyada gündem oldu.
  • İki oyuncu, hararetli bir diyalog sonrası soyunma odasına tartışarak gitti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Portekiz, henüz 6. dakikada Joao Neves'in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ilk yarının son anlarında Wissa'nın kaydettiği golle skora denge getirdi ve taraflar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaştıPortekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaştı

İLK YARI BİTİNCE TARTIŞMA BAŞLADI

Kongo'nun beraberlik golünün ardından Cristiano Ronaldo'nun büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı görüldü. Tecrübeli yıldızın, gol pozisyonunda savunmanın ve kaleci Diogo Costa'nın yerleşimine tepki gösterdiği, ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte takım arkadaşıyla kısa süreli bir tartışma yaşadığı kameralara yansıdı.

Cristiano Ronaldo, Diogo Costa ile tartıştıCristiano Ronaldo, Diogo Costa ile tartıştı

Ronaldo ile Diogo Costa'nın saha içerisindeki hararetli diyaloğu sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, iki futbolcu tartışarak soyunma odasının yolunu tuttu.

Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 2026 Dünya Kupası maçı CANLIPortekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI
Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI

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