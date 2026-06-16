Milli takım Paraguay mesaisine başladı!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz antrenmanı tribünden izledi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki Paraguay maçı öncesi ABD'nin Arizona eyaletindeki Athletic Grounds tesislerinde antrenman yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sahaya çıkan ay-yıldızlı ekip, antrenmana koşu çalışmasıyla başladı. Futbolcular daha sonra top kapma organizasyonları üzerinde çalıştı. Takımın fiziksel ve teknik hazırlıklarını sürdürdüğü idmanda oyuncuların tempolu görüntüsü dikkat çekti.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı kritik karşılaşmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımı, maç öncesi çalışmalarına başladı. ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Athletic Grounds tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak yapıldı.

Milli Takım Paraguay maçına hazırlanıyor

PARAGUAY MAÇININ TAKTİĞİ ÜZERİNDE DURULDU

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Paraguay karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Teknik heyetin, rakibin oyun planına karşı uygulanacak stratejiler ve saha içi organizasyonlar üzerinde oyuncularla detaylı çalışma yaptığı öğrenildi.

Montella ve ekibinin özellikle takım savunması, geçiş oyunları ve hücum varyasyonları üzerinde durduğu belirtilirken, Dünya Kupası'ndaki ikinci grup mücadelesi öncesinde hazırlıkların yoğun tempoda devam ettiği aktarıldı.