Milli takım Paraguay mesaisine başladı!
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına Arizona’da başladı. Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın basına açık bölümünde koşu ve top kapma çalışmaları yapılırken, kapalı bölümde taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.
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- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki Paraguay maçı öncesi ABD'nin Arizona eyaletindeki Athletic Grounds tesislerinde antrenman yaptı.
- Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın basına kapalı bölümünde Paraguay karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
- TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz antrenmanı tribünden izledi.
- A Milli Takım, Paraguay maçı öncesi hazırlıklarını 17 Haziran'da TSİ 05.15'teki antrenmanla sürdürecek.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı kritik karşılaşmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımı, maç öncesi çalışmalarına başladı. ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Athletic Grounds tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak yapıldı.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sahaya çıkan ay-yıldızlı ekip, antrenmana koşu çalışmasıyla başladı. Futbolcular daha sonra top kapma organizasyonları üzerinde çalıştı. Takımın fiziksel ve teknik hazırlıklarını sürdürdüğü idmanda oyuncuların tempolu görüntüsü dikkat çekti.
PARAGUAY MAÇININ TAKTİĞİ ÜZERİNDE DURULDU
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Paraguay karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Teknik heyetin, rakibin oyun planına karşı uygulanacak stratejiler ve saha içi organizasyonlar üzerinde oyuncularla detaylı çalışma yaptığı öğrenildi.
Montella ve ekibinin özellikle takım savunması, geçiş oyunları ve hücum varyasyonları üzerinde durduğu belirtilirken, Dünya Kupası'ndaki ikinci grup mücadelesi öncesinde hazırlıkların yoğun tempoda devam ettiği aktarıldı.
TFF YÖNETİMİ DE TAKİP ETTİ
Milli takımın Arizona'daki çalışmasını Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi de yakından takip etti. Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz tribünden izledi.
A Milli Futbol Takımı, Paraguay karşılaşması öncesindeki hazırlıklarını 17 Haziran'da TSİ 05.15'te gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. Teknik heyet, bu çalışmada maç planının son detayları üzerinde durarak oyuncuların hazırlık sürecini devam ettirecek.