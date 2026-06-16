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Kuzey fırtınası kupada esti! Norveç'ten Irak'a 4 gollü tarife

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Norveç, Irak'ı 4-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Erling Haaland'ın iki golle yıldızlaştığı mücadelede İskandinav ekibi, gruptaki ilk sınavını farklı kazandı.

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Kuzey fırtınası kupada esti! Norveç'ten Irak'a 4 gollü tarife
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  • Norveç, Dünya Kupası grup aşamasında Irak'ı 4-1 mağlup etti.
  • Norveç'in gollerini Erling Haaland (2), Leo Østigård ve Kristian Thorstvedt kaydetti.
  • Irak'ın tek golü 39. dakikada Eymen Hüseyin'den geldi.
  • Norveç, bu galibiyetle grupta averaj avantajı sağladı.
  • Irak, bir sonraki maçında Fransa ile karşılaşacak.

Karşılaşmada Norveç'in gollerini 29 ve 43. dakikalarda Erling Haaland, 76. dakikada Leo Østigård ve 90+7. dakikada Kristian Thorstvedt kaydetti. Irak'ın tek sayısı ise 39. dakikada Eymen Hüseyin'den geldi.

Kuzey fırtınası kupada esti! Norveç'ten Irak'a 4 gollü tarife-2

HAALAND ŞOV YAPTI

Maça etkili başlayan Norveç, 29. dakikada Erling Haaland'ın golüyle öne geçti. Irak, 39. dakikada Eymen Hüseyin'in golüyle skoru eşitlese de Norveç'in baskısına direnemedi. İlk yarının son bölümünde bir kez daha sahneye çıkan Haaland, takımını yeniden üstünlüğe taşıdı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Norveç, 76. dakikada Leo Østigård'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Uzatma dakikalarında Kristian Thorstvedt'in ağları sarsmasıyla skor 4-1'e geldi ve mücadele Norveç'in üstünlüğüyle sona erdi.

Norveç, Dünya Kupası grup aşamasında Irak'ı 4-1 mağlup etti. (Fotoğraflar: AA)Norveç, Dünya Kupası grup aşamasında Irak'ı 4-1 mağlup etti. (Fotoğraflar: AA)

NORVEÇ'TEN GÜÇ GÖSTERİSİ

Fransa ve Senegal'in de bulunduğu grupta kritik bir galibiyet alan Norveç, averaj avantajını da hanesine yazdırdı. Dünya Kupası'na etkileyici bir başlangıç yapan İskandinav ekibi, son 32 turu yolunda önemli bir adım attı.

Irak ise zaman zaman etkili ataklar geliştirse de güçlü rakibi karşısında sahadan puansız ayrıldı.

Kuzey fırtınası kupada esti! Norveç'ten Irak'a 4 gollü tarife-4
SONRAKİ FİKSTÜR

Karşılaşmanın ardından Irak, grup aşamasındaki ikinci maçında 22 Haziran'da Fransa ile karşı karşıya gelecek. Norveç ise aynı tarihte Senegal ile mücadele edecek.

Grup etabının son haftasında Norveç-Fransa ve Senegal-Irak karşılaşmaları oynanacak ve son 32 turuna yükselecek ekipler netlik kazanacak.

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Kuzey fırtınası kupada esti! Norveç'ten Irak'a 4 gollü tarife-6 Kuzey fırtınası kupada esti! Norveç'ten Irak'a 4 gollü tarife-7 Kuzey fırtınası kupada esti! Norveç'ten Irak'a 4 gollü tarife-8
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