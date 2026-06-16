2026 Dünya Kupası: Irak - Norveç | CANLI

Grupta Fransa ve Senegal de yer alıyor ve iki takım da ilk maçtan avantajlı ayrılmayı hedefliyor.

Karşılaşmanın ardından Irak 22 Haziran'da Fransa ile, Norveç ise Senegal ile mücadele edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda I grubunun ikinci mücadelesinde Irak ile Norveç karşı karşıya geliyor. Fransa ve Senegal'in de yer aldığı grupta puan kaybı istemeyen iki ekip, ilk maçtan avantajlı ayrılarak üst tur yarışında önemli bir adım atmayı hedefliyor.





İLK 11'LER

Irak: Fahad Talib, Ali, Tahseen, Sulaka, Doski, Amyn, Al-Ammari, Iqbal, Al-Hamadi, Hussein, Ali Jasim

Norveç: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Odegaard, Berge, Aursnes, Oscar Bobb, Nusa, Haaland

GÖZLER HAALAND VE ÖDEGAARD'DA OLACAK

Norveç'in en büyük kozu şüphesiz golcü yıldızı Erling Haaland. Avrupa futbolunun en etkili santrforlarından biri olarak gösterilen Haaland'a hücum organizasyonlarında takım kaptanı Martin Ödegaard destek verecek. Kanatlarda Antonio Nusa ve Oscar Bobb gibi genç yeteneklere sahip olan İskandinav ekibi, hücum gücüyle rakibine üstünlük kurmayı amaçlıyor. Savunmada ise Kristoffer Ajer ve Leo Østigård'ın performansı belirleyici olacak.

Irak cephesinde ise takım oyununa dayalı bir anlayış ön plana çıkıyor. Hücum hattında Aymen Hussein en önemli gol silahı olarak öne çıkarken, Ali Jasim ve Youssef Amyn gibi genç isimler hızlı hücumlarda etkili olmaya çalışacak. Orta sahada Zidane Iqbal'in oyun kurucu rolü ve deneyimli futbolcuların mücadelesi, Irak'ın maç planında kritik öneme sahip olacak.