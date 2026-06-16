2026 Dünya Kupası: Irak - Norveç | CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası I grubunda Irak ile Norveç karşı karşıya geliyor. Bir yanda Erling Haaland liderliğindeki Norveç, diğer yanda son yıllarda yükselişe geçen Irak Milli Takımı, turnuvaya galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. Irak - Norveç maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
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- 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Irak ile Norveç karşı karşıya geliyor.
- Norveç'in en büyük kozları golcü Erling Haaland ve takım kaptanı Martin Ödegaard olacak.
- Irak, Aymen Hussein ve Ali Jasim gibi isimlerin yer aldığı kadrosuyla disiplinli oyun anlayışıyla sürpriz peşinde.
- Karşılaşmanın ardından Irak 22 Haziran'da Fransa ile, Norveç ise Senegal ile mücadele edecek.
- Grupta Fransa ve Senegal de yer alıyor ve iki takım da ilk maçtan avantajlı ayrılmayı hedefliyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda I grubunun ikinci mücadelesinde Irak ile Norveç karşı karşıya geliyor. Fransa ve Senegal'in de yer aldığı grupta puan kaybı istemeyen iki ekip, ilk maçtan avantajlı ayrılarak üst tur yarışında önemli bir adım atmayı hedefliyor.
Özellikle uzun yıllar sonra Dünya Kupası sahnesine çıkan Norveç, yıldız futbolcularıyla dikkat çekerken, Irak ise disiplinli oyun anlayışıyla sürpriz peşinde.
İLK 11'LER
Irak: Fahad Talib, Ali, Tahseen, Sulaka, Doski, Amyn, Al-Ammari, Iqbal, Al-Hamadi, Hussein, Ali Jasim
Norveç: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Odegaard, Berge, Aursnes, Oscar Bobb, Nusa, Haaland
GÖZLER HAALAND VE ÖDEGAARD'DA OLACAK
Norveç'in en büyük kozu şüphesiz golcü yıldızı Erling Haaland. Avrupa futbolunun en etkili santrforlarından biri olarak gösterilen Haaland'a hücum organizasyonlarında takım kaptanı Martin Ödegaard destek verecek. Kanatlarda Antonio Nusa ve Oscar Bobb gibi genç yeteneklere sahip olan İskandinav ekibi, hücum gücüyle rakibine üstünlük kurmayı amaçlıyor. Savunmada ise Kristoffer Ajer ve Leo Østigård'ın performansı belirleyici olacak.
Irak cephesinde ise takım oyununa dayalı bir anlayış ön plana çıkıyor. Hücum hattında Aymen Hussein en önemli gol silahı olarak öne çıkarken, Ali Jasim ve Youssef Amyn gibi genç isimler hızlı hücumlarda etkili olmaya çalışacak. Orta sahada Zidane Iqbal'in oyun kurucu rolü ve deneyimli futbolcuların mücadelesi, Irak'ın maç planında kritik öneme sahip olacak.
İKİ TAKIM DA KADRO KALİTESİNE GÜVENİYOR
Norveç'in Dünya Kupası kadrosunda Erling Haaland, Martin Ödegaard, Alexander Sørloth, Antonio Nusa, Oscar Bobb, Sander Berge, Patrick Berg, Leo Østigård, Kristoffer Ajer, Julian Ryerson ve Orjan Nyland gibi Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen futbolcular bulunuyor. Uzun yıllar sonra Dünya Kupası heyecanı yaşayan Norveç, bireysel kalite bakımından grubun iddialı ekiplerinden biri olarak gösteriliyor.
Irak ise deneyimli isimlerle genç oyuncuları harmanlayan bir kadroya sahip. Kalede Jalal Hassan'ın görev alması beklenirken, savunmada Rebin Sulaka ve Frans Putros, orta sahada Zidane Iqbal ile Osama Rashid, hücum hattında ise Aymen Hussein ve Ali Jasim takımın en önemli kozları arasında yer alıyor. Teknik heyet, disiplinli savunma ve hızlı geçiş oyunuyla güçlü rakibi karşısında puan arayacak.
SONRAKİ FİKSTÜR
Karşılaşmanın ardından Irak, grup aşamasındaki ikinci maçında 22 Haziran'da Fransa ile karşı karşıya gelecek. Norveç ise aynı tarihte Senegal ile mücadele edecek.
Grup etabının son haftasında Norveç-Fransa ve Senegal-Irak karşılaşmaları oynanacak ve son 32 turuna yükselecek ekipler netlik kazanacak.
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