TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e yanıt!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilmesinin ardından kamuoyundan özür diledi. Takıma olan güvenini yineleyen Hacıosmanoğlu, eleştirilerin yapıcı olması gerektiğini belirterek kalan iki karşılaşmada hedeflerinin gruptan lider çıkmak olduğunu söyledi. Hacıosmanoğlu ayrıca Fatih Terim'in milli takım eleştirilerine de yanıt verdi. İşte detaylar...
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- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki mağlubiyeti sonrası Türk milletinden özür diledi.
- Hacıosmanoğlu, kalan iki maçın kazanılması halinde gruptan lider çıkma ihtimalinin sürdüğünü belirtti.
- TFF Başkanı, mağlubiyet sonrası yapılan eleştirileri 'akbabalar ve sırtlanlar' benzetmesiyle değerlendirdi.
- Hacıosmanoğlu, Şenol Güneş ile görüştüğünü ancak Fatih Terim'i arama gereği hissetmediğini söyledi.
- TFF Başkanı, takımın moralinin yerinde olduğunu ve futbolcuların hayal kırıklığının üstesinden gelecek karaktere sahip olduğunu ifade etti.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na mağlubiyetle başlamasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Arizona'daki kamp öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı.
Sonucun büyük bir hayal kırıklığı yarattığını ifade eden Hacıosmanoğlu, hem kendi adına hem teknik ekip hem de takım adına Türk milletinden özür diledi. İlk maçın beklentilerin uzağında geçtiğini belirten TFF Başkanı, geçmiş turnuvalarda da benzer başlangıçların yaşandığını ancak bunun yenilgi için bir mazeret olmadığını vurguladı.
TAKIMA GÜVENİMİZ TAM
Milli takımın ortaya koyduğu performansın skorla örtüşmediğini savunan Hacıosmanoğlu, karşılaşmanın istatistiklerinin bunu açık şekilde gösterdiğini söyledi. Oyuncu grubunun Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan, Türkiye'yi UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ne taşıyan ve 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na götüren aynı kadro olduğuna dikkat çekti. Bu jenerasyonun uzun yıllar Türk futboluna hizmet edeceğini ifade eden Hacıosmanoğlu, yapıcı eleştirilere açık olduklarını ancak sürece katkı sağlamayan yaklaşımların kimseye fayda getirmeyeceğini dile getirdi.
Önlerinde iki önemli maç bulunduğunu hatırlatan Hacıosmanoğlu, bu karşılaşmaların kazanılması halinde gruptan lider çıkma ihtimalinin sürdüğünü belirtti. Takımın moralini yüksek tutmaya çalıştıklarını söyleyen TFF Başkanı, oyuncuların yaşanan hayal kırıklığının farkında olduğunu ve bunun üstesinden gelecek karaktere sahip olduklarını ifade etti.
"AKBABALAR VE SIRTLANLAR" BENZETMESİYLE ELEŞTİRİLERE YANIT
Hacıosmanoğlu, mağlubiyet sonrası yapılan bazı yorumları sert sözlerle eleştirdi. İlk maçın ardından fırsat kollayan kişilerin ortaya çıktığını öne sürerek, bunları "çölde dolaşan akbabalar ve sırtlanlar" benzetmesiyle değerlendirdi.
Milli takımın arkasında duran taraftarların ve ailelerin desteğinin kendilerine güç verdiğini anlatan Hacıosmanoğlu, kamp yaptıkları otelin önüne kadar gelen vatandaşların futbolcuların moralini yükseltmek için ev yemeği hazırlamayı teklif ettiğini aktardı.
"FATİH TERİM'İ ARAMA GEREĞİ HİSSETMEDİM"
Deneyimli futbol adamları Şenol Güneş ve Fatih Terim'in açıklamalarına da değinen Hacıosmanoğlu, Şenol Güneş ile görüştüğünü ve destek mesajı nedeniyle teşekkür ettiğini söyledi.
Fatih Terim'in açıklamalarının başlangıcını olumlu bulduğunu ancak "hesap sorarız" yönündeki ifadelerinin kendisine yakışmadığını belirterek, milli takım ortamının hesaplaşma yeri olmadığını ifade etti. Hacıosmanoğlu, Fatih Terim'i arama gereği hissetmediğini söyledi.
Son olarak futbolcuların moralinin yerinde olduğunu kaydeden Hacıosmanoğlu, maçta ortaya çıkan istatistiklerin futbolun zaman zaman beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini gösterdiğini söyledi.
Dünya Kupası yolculuğunun henüz bitmediğini vurgulayan TFF Başkanı, kalan iki maçın kazanılması halinde liderlik şansının devam edeceğini ve takımın cevabını sahada vermesine inandığını dile getirdi.