TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e yanıt!

TFF Başkanı, takımın moralinin yerinde olduğunu ve futbolcuların hayal kırıklığının üstesinden gelecek karaktere sahip olduğunu ifade etti.

Hacıosmanoğlu, Şenol Güneş ile görüştüğünü ancak Fatih Terim'i arama gereği hissetmediğini söyledi.

TFF Başkanı, mağlubiyet sonrası yapılan eleştirileri 'akbabalar ve sırtlanlar' benzetmesiyle değerlendirdi.

Sonucun büyük bir hayal kırıklığı yarattığını ifade eden Hacıosmanoğlu, hem kendi adına hem teknik ekip hem de takım adına Türk milletinden özür diledi. İlk maçın beklentilerin uzağında geçtiğini belirten TFF Başkanı, geçmiş turnuvalarda da benzer başlangıçların yaşandığını ancak bunun yenilgi için bir mazeret olmadığını vurguladı.

İbrahim Hacıosmanoğlu skordan ötürü özür diledi

TAKIMA GÜVENİMİZ TAM

Milli takımın ortaya koyduğu performansın skorla örtüşmediğini savunan Hacıosmanoğlu, karşılaşmanın istatistiklerinin bunu açık şekilde gösterdiğini söyledi. Oyuncu grubunun Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan, Türkiye'yi UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ne taşıyan ve 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na götüren aynı kadro olduğuna dikkat çekti. Bu jenerasyonun uzun yıllar Türk futboluna hizmet edeceğini ifade eden Hacıosmanoğlu, yapıcı eleştirilere açık olduklarını ancak sürece katkı sağlamayan yaklaşımların kimseye fayda getirmeyeceğini dile getirdi.

Önlerinde iki önemli maç bulunduğunu hatırlatan Hacıosmanoğlu, bu karşılaşmaların kazanılması halinde gruptan lider çıkma ihtimalinin sürdüğünü belirtti. Takımın moralini yüksek tutmaya çalıştıklarını söyleyen TFF Başkanı, oyuncuların yaşanan hayal kırıklığının farkında olduğunu ve bunun üstesinden gelecek karaktere sahip olduklarını ifade etti.