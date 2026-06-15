2026 Dünya Kupası'nda kritik maç! İran ve Yeni Zelanda'nın düellosu
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan H Grubu'nda devam ediyor. Savaşın göbeğinde turnuvaya katılan Persler, adından söz ettirmek ve üst turlara yükselmek amacında. Yeni Zelanda ise sürpriz yapmayı hedefliyor. İşte zorlu randevu öncesindeki son durum...
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- İran Milli Takımı'nın en önemli hücum oyuncuları arasında Mehdi Taremi ve Sardar Azmoun yer alıyor.
- İran Futbol Federasyonu, milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edeceğini açıkladı.
- İran, Dünya Kupası tarihinde altı kez finallerde yer aldı ve toplamda 18 maç oynadı.
- Yeni Zelanda Milli Takımı'nın en önemli oyuncusu, Nottingham Forest forması giyen Chris Wood olarak öne çıkıyor.
- Yeni Zelanda, Dünya Kupası tarihinde iki kez finallerde mücadele etti ve henüz galibiyet alamadı.
İran ile Yeni Zelanda, Dünya Kupası'nda 3 puan savaşı verecek. İki ülke de organizasyona galibiyetle başlamak ve kalan iki maç için avantaj yakalamak amacında. Kritik randevu öncesindeki son bilgiler haberimizde yer alıyor.
İRAN'IN YILDIZLARI
İran Milli Takımı'nın en önemli hücum silahı, Olympiakos forması giyen Mehdi Taremi olarak öne çıkıyor. Tecrübeli golcü, bitiriciliği ve ceza sahasındaki etkinliğiyle takımının en büyük skor umudu konumunda bulunuyor. Bu sezon kulüp kariyerinde çıktığı 37 karşılaşmada 16 gol kaydeden Taremi, Dünya Kupası'nda da İran'ın en önemli kozlarından biri olacak.
Hücum hattındaki bir diğer önemli isim ise Sardar Azmoun. Kariyerinde Bayer Leverkusen ve Roma formaları da giyen deneyimli forvet, milli takımın hücum gücüne önemli katkı sağlıyor.
Orta sahada Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi ve Alireza Jahanbakhsh gibi tecrübeli isimler dikkat çekerken, savunmada kaptan Ehsan Hajsafi ve Shoja Khalilzadeh takımın lider oyuncuları arasında yer alıyor.
SAVAŞIN GÖLGESİNDE DÜNYA KUPASI KARARI
İran Milli Takımı, Dünya Kupası öncesinde yaşanan gelişmeler nedeniyle uzun süre gündemde kaldı.
Mart ayında Antalya'da kamp yapan İran'ın güvenlik gerekçeleriyle turnuvada yer alıp alamayacağı tartışılırken, yaşanan gelişmelerin ardından İran Futbol Federasyonu milli takımın Dünya Kupası'nda mücadele edeceğini açıkladı.
Böylece Asya temsilcisi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sahne alacak ekipler arasındaki yerini korudu.
İRAN'IN DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
İran Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinde altı kez finallerde mücadele etti.
Asya futbolunun en istikrarlı ülkelerinden biri olan İran, organizasyon tarihinde oynadığı 18 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.
Rakip fileleri 13 kez havalandıran İran, kalesinde ise 31 gol gördü.
İran'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1978 - İlk Tur
1998 - İlk Tur
2006 - İlk Tur
2014 - İlk Tur
2018 - İlk Tur
2022 - İlk Tur
KADRO
Kaleciler: Alireza Beyranvand (Tractor), Sayed Hosein Hoseini (Sepahan), Payam Niazmand (Persepolis)
Savunma: Shoja Khalilzadeh (Tractor), Hossein Kanaani (Persepolis), Ali Nemati (Foolad), Omid Noorafkan (Foolad), Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Milad Mohammadi (Persepolis), Ramin Rezaeian (Foolad)
Orta Sahalar: Saman Ghoddos (Kalba), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Mehdi Ghayedi (Al-Nasr), Aria Yousefi (Sepahan), Alireza Jahanbakhsh (Dender), Mohammad Mohebi (Rostov), Mehdi Torabi (Tractor)
Forvetler: Mehdi Taremi (Olympiakos), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Dennis Dargahi (Standard Liege), Ali Alipour (Persepolis), Shahriyar Moghanloo (Kalba)
MAÇ TAKVİMİ
21 Haziran (TSİ 22.00) Belçika - İran (Los Angeles Stadı)
27 Haziran (TSİ 06.00) Mısır - İran (Seattle Stadı)
YENİ ZELANDA'NIN YILDIZLARI
Yeni Zelanda Milli Takımı'nın en önemli yıldızı, Nottingham Forest forması giyen tecrübeli golcü Chris Wood olarak öne çıkıyor. Kariyerinde 88 kez milli formayı giyen 34 yaşındaki futbolcu, attığı 45 golle ülke tarihinin en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.
Orta sahada Norveç ekibi Viking'de forma giyen Joe Bell, oyun kurucu özellikleri ve mücadele gücüyle takımın en önemli isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.
Championship ekibi Swansea'de oynayan Marko Stamenic ile Danimarka temsilcisi Silkeborg'un orta saha oyuncusu Callum McCowatt da Yeni Zelanda'nın hücum ve geçiş oyunlarında önemli rol üstlenecek isimler arasında bulunuyor.
Tecrübeli kadrosuyla dikkat çeken Okyanusya temsilcisi, Dünya Kupası'nda sürpriz yapmayı hedefliyor.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Yeni Zelanda Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinde daha önce iki kez finallerde mücadele etti.
1982 ve 2010 yıllarında organizasyonda yer alan Yeni Zelanda, henüz Dünya Kupası sahnesinde galibiyet sevinci yaşayamadı.
Toplam altı Dünya Kupası maçına çıkan Okyanusya temsilcisi, bu karşılaşmalarda üç beraberlik ve üç mağlubiyet aldı.
Yeni Zelanda, Dünya Kupası tarihinde rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesinde ise 14 gol gördü.
Yeni Zelanda'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1982 - İlk Tur
2010 - İlk Tur
DÜNYA KUPASI KADROSU
Kaleciler: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk), Michael Woud (Auckland)
Savunma: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis De Vries (Auckland), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland), Tommy Smith (Braintree Town)
Orta Sahalar: Joe Bell (Viking), Marko Stamenic (Swansea), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ryan Thomas (Zwolle), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets)
Forvetler: Matt Garbett (Peterborough), Chris Wood (Nottingham Forest), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Eli Just (Motherwell), Kosta Barbarouses (Western Wanderers), Ben Waine (Port Vale), Ben Old (Saint-Etienne), Callum McCowatt (Silkeborg), Jesse Randall (Auckland)
MAÇ TAKVİMİ
Yeni Zelanda'nın 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:
22 Haziran (TSİ 04.00) Yeni Zelanda - Mısır (BC Place Stadı, Vancouver)
27 Haziran (TSİ 06.00) Yeni Zelanda - Belçika (BC Place Stadı, Vancouver)