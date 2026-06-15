2026 Dünya Kupası'nda kritik maç! İran ve Yeni Zelanda'nın düellosu

Yeni Zelanda, Dünya Kupası tarihinde iki kez finallerde mücadele etti ve henüz galibiyet alamadı.

Yeni Zelanda Milli Takımı'nın en önemli oyuncusu, Nottingham Forest forması giyen Chris Wood olarak öne çıkıyor.

İran, Dünya Kupası tarihinde altı kez finallerde yer aldı ve toplamda 18 maç oynadı.

İran Milli Takımı'nın en önemli hücum oyuncuları arasında Mehdi Taremi ve Sardar Azmoun yer alıyor.

İran ile Yeni Zelanda, Dünya Kupası 'nda 3 puan savaşı verecek. İki ülke de organizasyona galibiyetle başlamak ve kalan iki maç için avantaj yakalamak amacında. Kritik randevu öncesindeki son bilgiler haberimizde yer alıyor.

İran'ın oyuncu grubu uzun süredir birlikte oynuyor

İRAN'IN YILDIZLARI

İran Milli Takımı'nın en önemli hücum silahı, Olympiakos forması giyen Mehdi Taremi olarak öne çıkıyor. Tecrübeli golcü, bitiriciliği ve ceza sahasındaki etkinliğiyle takımının en büyük skor umudu konumunda bulunuyor. Bu sezon kulüp kariyerinde çıktığı 37 karşılaşmada 16 gol kaydeden Taremi, Dünya Kupası'nda da İran'ın en önemli kozlarından biri olacak.

Hücum hattındaki bir diğer önemli isim ise Sardar Azmoun. Kariyerinde Bayer Leverkusen ve Roma formaları da giyen deneyimli forvet, milli takımın hücum gücüne önemli katkı sağlıyor.

Orta sahada Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi ve Alireza Jahanbakhsh gibi tecrübeli isimler dikkat çekerken, savunmada kaptan Ehsan Hajsafi ve Shoja Khalilzadeh takımın lider oyuncuları arasında yer alıyor.