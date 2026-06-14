Süper Lig'in yıldızları sahnede! Fildişi Sahilleri Ekvador ile kozlarını paylaşacak
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda nefes kesen bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Ülkemizde oynayan birçok ismi kadrosunda bulunduran Fildişi Sahili, Ekvador ile karşı karşıya geliyor. İki takımın zorlu randevusu öncesindeki son durum haberimizde.
Hızlı Özet Göster
- Fildişi Sahili ve Ekvador, 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda mücadele edecek.
- Fildişi Sahili, 2006'dan bu yana dört Dünya Kupası'na katıldı ancak son 16 turuna çıkamadı.
- Ekvador, 2006'da Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselme başarısını gösterdi.
- Fildişi Sahili'nin kadrosunda Türkiye'de forma giyen Wilfried Singo ve Emmanuel Agbadou gibi oyuncular bulunuyor.
- Ekvador'un kadrosunda Chelsea'den Moisés Caicedo ve Paris Saint-Germain'den Willian Pacho gibi isimler öne çıkıyor.
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda mücadele eden Fildişi Sahili ve Ekvador, turnuvaya farklı kıtalardan gelseler de benzer hedeflerle katılıyor. Her iki ekip de Dünya Kupası tarihinde grup aşamasını aşmayı başarırken, 2026'da daha ileri gitmenin hesaplarını yapıyor.
FİLDİŞİ SAHİLİ'NİN DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU
Fidlişi Sahili, Afrika futbolunun son 20 yıldaki en güçlü ekiplerinden biri olarak öne çıkıyor.
Dünya Kupası Karnesi
- 4 Dünya Kupası katılımı (2006, 2010, 2014, 2026)
- Dünya Kupası'nda son 16 turu başarısı bulunmuyor
- Toplam 10 Dünya Kupası maçı
- 4 galibiyet
- Afrika Uluslar Kupası şampiyonluklarıyla kıtanın en başarılı ülkelerinden biri
Fildişi Sahili, 2006 Dünya Kupası'nda ilk kez finallerde yer aldı. Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré ve Salomon Kalou gibi yıldızlarla altın dönemini yaşayan ekip, üç turnuvada da oldukça zorlu gruplara düştüğü için son 16 turuna yükselemedi.
Afrika futbolunun güçlü temsilcilerinden biri olan Fildişi Sahili, 2024 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun ardından 2026 Dünya Kupası'na yüksek moralle geldi. Hedef, ülke tarihindeki ilk son 16 turu başarısını elde etmek.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Fildişi Sahili'nin güncel kadrosunda Türkiye'de forma giyen isimler de yer alıyor. Galatasaray'da oynayan Wilfried Singo, Beşiktaş forması giyen Emmanuel Agbadou, Trabzonsporlu Christ Inao Oulai ve Çaykur Rizespor'un file bekçisi Yahia Fofana, Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili'nin kadrosunda yer alıyor.
Bu futbolcular dışında Manchester United'ta oynayan Amad Diallo, Hoffenheim forması giyen Bazoumana Toure, Nottingham Forest'ın orta sahası Ibrahim Sangare, takımın öne çıkan diğer isimleri.
EKVADOR'UN DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU
Ekvador, Güney Amerika futbolunun istikrarlı Dünya Kupası ülkeleri arasında yer alıyor.
Dünya Kupası Karnesi
- 5 Dünya Kupası katılımı (2002, 2006, 2014, 2022, 2026)
- En büyük başarı: Son 16 turu (2006)
- Toplam 13 Dünya Kupası maçı
- 5 galibiyet
- 2006 Dünya Kupası'nda tarihinin en iyi derecesine ulaştı
Ekvador, Dünya Kupası sahnesine ilk kez 2002 yılında çıktı. Asıl başarısını ise Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası'nda yakaladı. Grup aşamasında Polonya ve Kosta Rika'yı mağlup ederek son 16 turuna yükselen ekip, burada İngiltere'ye elendi.
Son yıllarda genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çeken Ekvador; Moisés Caicedo, Piero Hincapié ve Kendry Páez gibi yıldızlarıyla 2026 Dünya Kupası'nda sürpriz yapabilecek ekipler arasında gösteriliyor.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Önceki turnuvalarda Antonio Valencia, Ivan Hurtado ve Ulises de la Cruz gibi isimlerin forma giydiği Ekvador'un 2026 FIFA Dünya Kupası'nda en önemli kozlarından biri Chelsea'li oyuncu Moises Caicedo olacak.
Bu futbolcunun yanı sıra savunmada forma giyen Paris Saint-Germain'li Willian Pacho, Arsenal'li oyuncu Piero Hincapie ve Club Brugge'da oynayan Joel Ordonez takımın etkili isimleri olarak görülüyor.
E GRUBU'NDA KRİTİK REKABET
Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili ve Ekvador'un yer aldığı E Grubu, turnuvanın en çekişmeli gruplarından biri olarak görülüyor. Almanya'nın favori gösterildiği grupta Fildişi Sahili ile Ekvador arasındaki mücadele, son 32 turuna yükselecek ikinci takımın belirlenmesinde kritik rol oynayabilir.
Bir tarafta Afrika futbolunun güçlü temsilcilerinden Fildişi Sahili, diğer tarafta Dünya Kupaları'nın tecrübeli Güney Amerika ekiplerinden Ekvador bulunuyor. Bu nedenle iki takım arasındaki karşılaşma, grup aşamasının en önemli mücadelelerinden biri olarak değerlendiriliyor.