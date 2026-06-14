Süper Lig'in yıldızları sahnede! Fildişi Sahilleri Ekvador ile kozlarını paylaşacak

Ekvador'un kadrosunda Chelsea'den Moisés Caicedo ve Paris Saint-Germain'den Willian Pacho gibi isimler öne çıkıyor.

Fildişi Sahili'nin kadrosunda Türkiye'de forma giyen Wilfried Singo ve Emmanuel Agbadou gibi oyuncular bulunuyor.

Fildişi Sahili, 2006'dan bu yana dört Dünya Kupası'na katıldı ancak son 16 turuna çıkamadı.

Fildişi Sahili ve Ekvador, 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda mücadele edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda mücadele eden Fildişi Sahili ve Ekvador, turnuvaya farklı kıtalardan gelseler de benzer hedeflerle katılıyor. Her iki ekip de Dünya Kupası tarihinde grup aşamasını aşmayı başarırken, 2026'da daha ileri gitmenin hesaplarını yapıyor.

FİLDİŞİ SAHİLİ'NİN DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU

Fidlişi Sahili, Afrika futbolunun son 20 yıldaki en güçlü ekiplerinden biri olarak öne çıkıyor.

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