Kerem Aktürkoğlu: "Hatalı aramaya gerek yok"

Milli oyuncu, kalan karşılaşmalarda hedeflerine ulaşabilecek güçte olduklarını ve taraftarlara teşekkür etti.

Milli futbolcu, kaçan gol fırsatının ardından ilk golü yediklerini ve bunun takımda moral kaybına yol açtığını ifade etti.

Kerem Aktürkoğlu, Avustralya'nın savunmada kalıp kontratak yapacağını bildiklerini ancak bunu engelleyemediklerini belirtti.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası 'nda Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından Kerem Aktürkoğlu değerlendirmelerde bulundu. Mücadelede rakibin oyun planını bildiklerini belirten milli futbolcu, buna rağmen geçiş hücumlarını durdurmakta zorlandıklarını ifade etti.

Karşılaşma öncesinde Avustralya'nın savunmada kalıp kontratak fırsatları arayacağını öngördüklerini söyleyen Kerem Aktürkoğlu, buna takım olarak engel olamadıklarını dile getirdi. Kaçan gol fırsatının ardından ilk golü kalelerinde gördüklerini belirten milli oyuncu, topa sahip oldukları bölümlerde geriye düşmenin takım üzerinde moral kaybı yarattığını söyledi. Kerem, bu tür maçlarda kendi kalitelerini daha iyi sahaya yansıtmaları gerektiğini vurguladı.



"HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE"

Mağlubiyetin ardından sorumluluğun paylaşılması gerektiğini ifade eden Kerem Aktürkoğlu, hatalı kişi aramanın doğru olmayacağını belirtti. Takım olarak başlarını kaldıracaklarını ve yapılan hatalardan gerekli dersleri çıkaracaklarını söyleyen milli futbolcu, kalan karşılaşmalarda hedeflerine ulaşabilecek güçte olduklarını dile getirdi.

Açıklamalarının sonunda taraftarlara da seslenen Kerem Aktürkoğlu, erken saatte kendilerini destekleyen futbolseverlere galibiyet armağan etmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi. Milli oyuncu, turnuvadaki diğer maçları kazanabilmek için takım olarak gereken mücadeleyi ortaya koyacaklarını ifade etti.

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Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Spor