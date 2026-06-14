Portakallar Samuray kılıcını bükmek için sahada! Hollanda'nın rakibi Japonya
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan F Grubu ile devam ediyor. Kupanın en önemli takımlarından biri olan Hollanda, Japonya ile karşılaşıyor. Portakallar, rakibini yenerek 3 puanla başlamak, Samuraylar ise sürprize imza atmak hedefiyle sahaya çıkacak. İki güçlü ekibin zorlu randevusu öncesindeki son durum haberimizde...
Hızlı Özet Göster
- Hollanda ve Japonya, 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda karşılaşacak.
- Hollanda, Dünya Kupası'nda üç kez final oynayıp şampiyon olamayan en başarılı ülkelerden biri.
- Japonya, Asya'nın Dünya Kupası'ndaki en başarılı temsilcilerinden biri olarak dikkat çekiyor.
- Hollanda, 2026'da şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkarken, Japonya çeyrek finale yükselmeyi amaçlıyor.
- F Grubu'ndaki Hollanda-Japonya maçı, grup liderliği yarışında büyük önem taşıyor.
2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda karşı karşıya gelecek Hollanda ve Japonya, turnuvaya önemli Dünya Kupası geçmişleriyle geliyor. Hollanda tarihindeki ilk şampiyonluğunu ararken, Japonya ise Asya futbolunun Dünya Kupası'ndaki en başarılı ülkelerinden biri olarak yeni bir başarı hikâyesi yazmayı hedefliyor.
HOLLANDA'NIN DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU
Hollanda Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinin en başarılı ancak hiç şampiyon olamamış ülkelerinden biri olarak dikkat çekiyor.
Dünya Kupası Karnesi
- 12 Dünya Kupası katılımı
- 3 final (1974, 1978, 2010)
- 5 yarı final
- 2014 Dünya Kupası üçüncülüğü
- Toplam 30'dan fazla Dünya Kupası galibiyeti
"Total Futbol" anlayışıyla futbol tarihine yön veren Hollanda; Johan Cruyff, Marco van Basten, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp, Arjen Robben ve Wesley Sneijder gibi yıldızları dünya futboluna kazandırdı.
Portakallar, 1974 ve 1978 finallerinde Batı Almanya ile Arjantin'e, 2010 finalinde ise İspanya'ya kaybederek kupayı son anda kaçırdı. Buna rağmen Dünya Kupası tarihinin en saygın ve istikrarlı milli takımlarından biri olarak gösteriliyor.
2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Hollanda, 2026'da da şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkıyor.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Yıllar boyunca futbol dünyasına kazandırdığı Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Ruud Gullit, Marco van Basten ve teknik direktör Ronald Koeman gibi birçok isimle dikkati çeken Hollanda'nın kadrosunda önemli oyuncular yer alıyor.
"Portakallar"ın savunmasında kaptan Virgil van Dijk öne çıkarken, orta sahada Frenkie de Jong'un sorumluluk alması bekleniyor.
Memphis Depay, Cody Gakpo ve Jeremie Frimpong ise Hollanda'nın hücum hattında katkı sağlamasını beklediği isimler olarak öne çıkıyor.
Depay, elemelerde kaydettiği oynadığı 8 maçta attığı 8 golle "Portakallar"ın Amerika kıtasına gitmesinde önemli rol oynadı.
JAPONYA'NIN DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU
Japonya, Asya futbolunun son 30 yıldaki en büyük yükseliş hikâyelerinden birine imza attı.
Dünya Kupası Karnesi
- 8 Dünya Kupası katılımı
- 2002, 2010, 2018 ve 2022'de son 16 turu
- Asya'nın Dünya Kupası'ndaki en istikrarlı ekiplerinden biri
- Dünya Kupası tarihinde 7 galibiyet
Japonya, ilk kez 1998 Dünya Kupası'nda boy gösterdi. Ardından katıldığı her Dünya Kupası'nda rekabetçi bir performans ortaya koydu.
Mavi Samuraylar, özellikle 2022 Katar Dünya Kupası'nda Almanya ve İspanya'yı mağlup ederek tüm dünyanın dikkatini çekti. Son 16 turunda Hırvatistan'a penaltılarla elenen Japonya, buna rağmen turnuvanın en çok konuşulan ekiplerinden biri oldu.
Disiplinli oyun yapısı, yüksek tempo ve teknik kaliteyi bir araya getiren Japonya, 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Japonya'da Hiroki Ito, Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe gibi isimler Asya ekibinin savunmasında forma giyen kritik isimler olarak öne çıkıyor. Daichi Kamada, Kaishu Sano, Takefusa Kubo, Ao Tanaka, Daizen Maeda, Ritsu Doan'ın oynadığı Japon orta sahasının önünde Yuito Suzuki, Ayase Ueda, Kento Shiogai, Keisuke Gato da hücum silahı olarak görev yapıyor.
Japonya Milli Takımı'ndaki önemli sayıda futbolcu Avrupa kulüplerinde forma giyiyor.
F GRUBU'NDA DEV MÜCADELE
Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus'un yer aldığı F Grubu, turnuvanın en dengeli gruplarından biri olarak gösteriliyor. Dünya Kupası tarihinin güçlü ekiplerinden Hollanda ile son yılların yükselen futbol ülkelerinden Japonya arasındaki mücadele, grup liderliği yarışında büyük önem taşıyor.
Bir tarafta üç kez final oynayan ancak kupaya uzanamayan Hollanda, diğer tarafta Dünya Kupası'nda yeni bir sayfa açmak isteyen Japonya bulunuyor. Bu nedenle Hollanda-Japonya karşılaşması, grup aşamasının en dikkat çekici maçlarından biri olarak öne çıkıyor.
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