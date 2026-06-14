Portakallar Samuray kılıcını bükmek için sahada! Hollanda'nın rakibi Japonya

Japonya, Asya'nın Dünya Kupası'ndaki en başarılı temsilcilerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Hollanda, Dünya Kupası'nda üç kez final oynayıp şampiyon olamayan en başarılı ülkelerden biri.

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda karşı karşıya gelecek Hollanda ve Japonya, turnuvaya önemli Dünya Kupası geçmişleriyle geliyor. Hollanda tarihindeki ilk şampiyonluğunu ararken, Japonya ise Asya futbolunun Dünya Kupası'ndaki en başarılı ülkelerinden biri olarak yeni bir başarı hikâyesi yazmayı hedefliyor.

HOLLANDA'NIN DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU

Hollanda Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinin en başarılı ancak hiç şampiyon olamamış ülkelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Dünya Kupası Karnesi