Avustralya'dan tarihi Türkiye galibiyeti! İlk kez başardılar
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'yi 2-0 mağlup eden Avustralya, turnuva tarihindeki beşinci galibiyetini elde etti. Bu sonuç aynı zamanda Avustralyalıların Dünya Kupaları tarihinde bir UEFA temsilcisine karşı aldığı ilk iki farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.
2026 FIFA Dünya Kupası, yeni istatistikler ve tarihi rekorlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Grup aşamasındaki ilk maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı ile karşılaşan Avustralya, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak turnuvaya üç puanla başladı.
Alınan sonuç, yalnızca puan tablosu açısından değil, Avustralya futbol tarihi açısından da önemli bir dönüm noktası oldu.
AVRUPA TAKIMLARINA KARŞI BİR İLK
Türkiye karşısında elde edilen 2-0'lık galibiyet, Avustralya'nın Dünya Kupası tarihindeki özel başarılarından biri olarak kayıtlara geçti. Verilere göre Avustralya Milli Takımı, Dünya Kupası finallerinde ilk kez UEFA bölgesinden bir rakibini iki gol farkla mağlup etmeyi başardı.
Daha önce Avrupa ekiplerine karşı galibiyet alan takım, bu kez bunu farklı bir skorla gerçekleştirerek yeni bir ilke imza attı.
DÜNYA KUPASI'NDA BEŞİNCİ GALİBİYET
Türkiye karşısında alınan sonuç, Avustralya'nın Dünya Kupası tarihindeki toplam beşinci galibiyeti oldu. Takım, daha önce 2006 Dünya Kupası'nda Japonya'yı 3-1 mağlup etmiş, 2010 Dünya Kupası'nda ise Sırbistan'ı 2-1 yenerek Avrupa temsilcilerine karşı ilk galibiyetini almıştı.
Avustralya, 2022 Dünya Kupası'nda da Tunus'u 1-0 ve Danimarka'yı 1-0 mağlup ederek iki galibiyet elde etmişti. Türkiye karşısındaki 2-0'lık sonuçla birlikte Dünya Kupası finallerindeki galibiyet sayısını beşe çıkaran Avustralya, aynı zamanda Avrupa ekiplerine karşı en farklı zaferini de elde etmiş oldu.
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