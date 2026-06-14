Avustralya'dan tarihi Türkiye galibiyeti! İlk kez başardılar

Alınan sonuç, yalnızca puan tablosu açısından değil, Avustralya futbol tarihi açısından da önemli bir dönüm noktası oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası , yeni istatistikler ve tarihi rekorlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Grup aşamasındaki ilk maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı ile karşılaşan Avustralya, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak turnuvaya üç puanla başladı.



AVRUPA TAKIMLARINA KARŞI BİR İLK

Türkiye karşısında elde edilen 2-0'lık galibiyet, Avustralya'nın Dünya Kupası tarihindeki özel başarılarından biri olarak kayıtlara geçti. Verilere göre Avustralya Milli Takımı, Dünya Kupası finallerinde ilk kez UEFA bölgesinden bir rakibini iki gol farkla mağlup etmeyi başardı.

Daha önce Avrupa ekiplerine karşı galibiyet alan takım, bu kez bunu farklı bir skorla gerçekleştirerek yeni bir ilke imza attı.