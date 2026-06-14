Montella'dan Kerem Aktürkoğlu savunması: "Sahaya ruhunu koydu"

Teknik direktör, mağlubiyet sonrası eleştirileri doğal karşıladığını belirterek takım ruhunu sahaya yansıttıklarını ve kendi oyunlarını oynamaya devam edeceklerini vurguladı.

Montella, Can Uzun'un forvet arkası oynadığını ve Kenan Yıldız'ın sol kanatta görev yaptığını belirterek maç içinde istedikleri boşlukları bulamadıklarını aktardı.

İtalyan teknik adam, Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'nun uzun süredir 90 dakika oynamadığını hatırlatarak bazı oyuncuların maç ritminin olmamasının performansı etkilediğini söyledi.

Montella, 30 şut çektiklerini ancak golü bulamadıklarını belirterek şansın yanlarında olmadığını ve ilk golü atsalardı maçın farklı gidebileceğini ifade etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avustralya mağlubiyetinin ardından rakibin geride bekleyip kontrataklarla etkili olacağını önceden bildiklerini ancak iki gol yediklerini söyledi.

İtalyan çalıştırıcı, maçın taktiksel anlamda sürpriz olmadığını belirterek rakibin geride bekleyip kontrataklarla etkili olacağını önceden bildiklerini söyledi. Buna rağmen iki gol yediklerini ifade eden Montella, alınan sonuç nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.



TAKIM RUHUNA VURGU YAPTI

Montella, skorun istediği gibi olmadığını ancak oyuncularının mücadele gücünden memnun olduğunu söyledi. Takımın sahaya karakter koyduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Takım ruhunu sahaya yansıttık, yürekle oynadık. Bu anlayışı sürdürürsek istediğimiz sonuçları almaya başlayacağız. Bir sonraki maçta daha iyisini yapacağız" dedi.

Maç ritminin önemine de değinen Montella, bazı oyuncuların uzun süredir tam süre oynamamasının performansı etkilediğini ifade etti. Teknik direktör, "Devamlılık olmayınca tam performans veremezsiniz. Her şeyi denedik ama golü bulamadık. İlk golü atsaydık maçın hikâyesi çok farklı olabilirdi" değerlendirmesinde bulundu.