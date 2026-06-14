Montella'dan Kerem Aktürkoğlu savunması: "Sahaya ruhunu koydu"
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 kaybedilen maçın ardından takımını savundu. Deneyimli teknik adam, rakibin oyun planını beklediklerini söyledi ve "30 şutumuz var, şans yanınızda değilse kaybediyorsunuz" ifadelerini kullandı. Montella, basın toplantısında Kerem Aktürkoğlu ile ilgili gelen soruya da çarpıcı yanıt verdi. İşte detaylar...
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- A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avustralya mağlubiyetinin ardından rakibin geride bekleyip kontrataklarla etkili olacağını önceden bildiklerini ancak iki gol yediklerini söyledi.
- Montella, 30 şut çektiklerini ancak golü bulamadıklarını belirterek şansın yanlarında olmadığını ve ilk golü atsalardı maçın farklı gidebileceğini ifade etti.
- İtalyan teknik adam, Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'nun uzun süredir 90 dakika oynamadığını hatırlatarak bazı oyuncuların maç ritminin olmamasının performansı etkilediğini söyledi.
- Montella, Can Uzun'un forvet arkası oynadığını ve Kenan Yıldız'ın sol kanatta görev yaptığını belirterek maç içinde istedikleri boşlukları bulamadıklarını aktardı.
- Teknik direktör, mağlubiyet sonrası eleştirileri doğal karşıladığını belirterek takım ruhunu sahaya yansıttıklarını ve kendi oyunlarını oynamaya devam edeceklerini vurguladı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avustralya mağlubiyetinin ardından karşılaşmayı ve oyuncu tercihlerini değerlendirdi.
İtalyan çalıştırıcı, maçın taktiksel anlamda sürpriz olmadığını belirterek rakibin geride bekleyip kontrataklarla etkili olacağını önceden bildiklerini söyledi. Buna rağmen iki gol yediklerini ifade eden Montella, alınan sonuç nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.
TAKIM RUHUNA VURGU YAPTI
Montella, skorun istediği gibi olmadığını ancak oyuncularının mücadele gücünden memnun olduğunu söyledi. Takımın sahaya karakter koyduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Takım ruhunu sahaya yansıttık, yürekle oynadık. Bu anlayışı sürdürürsek istediğimiz sonuçları almaya başlayacağız. Bir sonraki maçta daha iyisini yapacağız" dedi.
Maç ritminin önemine de değinen Montella, bazı oyuncuların uzun süredir tam süre oynamamasının performansı etkilediğini ifade etti. Teknik direktör, "Devamlılık olmayınca tam performans veremezsiniz. Her şeyi denedik ama golü bulamadık. İlk golü atsaydık maçın hikâyesi çok farklı olabilirdi" değerlendirmesinde bulundu.
"30 ŞUT VAR, FUTBOL BAZEN BÖYLE"
Karşılaşmada çok sayıda fırsat yakaladıklarını vurgulayan Montella, "30 tane şut var. Şans yanınızda değilse kaybediyorsunuz. Gol atmaya çok yaklaştık ancak savunmalarını aşamadık. Çok uzun boylu oyunculara sahipler ve bu tip bir rakibe karşı mücadele etmek kolay değil. Avustralya'yı tebrik ediyorum, çok iyi oynadılar. Yolumuza devam ediyoruz ve hâlâ şansımız var" ifadelerini kullandı.
Eleştiriler hakkında da konuşan Montella, mağlubiyet sonrasında teknik heyetin ve takımın eleştirilmesini doğal karşıladığını belirterek, "Kaybedince bütün eleştirileri kabul etmeniz gerekiyor, eleştiriler adil olmasa bile" dedi.
OYUNCU TERCİHLERİNİ AÇIKLADI
Can Uzun'un neden farklı bir rolde değerlendirilmediği ve oyuncu değişiklikleriyle ilgili soruları da yanıtlayan Montella, Arda Güler'i mümkün olduğunca sahada tutmak istediğini söyledi.
Can Uzun'un daha çok forvet arkası oynadığını, Kenan Yıldız'ın ise sol kanatta görev yaptığını belirten teknik adam, maç içinde istedikleri boşlukları bulamadıklarını ifade etti.
Kerem Aktürkoğlu'nun performansına da değinen Montella, milli futbolcunun sahaya ruhunu koyduğunu ve son ana kadar mücadele ettiğini söyledi.
Karşılaşmada yapılan değişikliklerin kontratakları durdurma amacı taşıdığını aktaran Montella, Arda Güler ile Hakan Çalhanoğlu'nun uzun süredir 90 dakika oynamadığını hatırlatarak yanlarına enerji katacak isimleri oyuna aldıklarını belirtti.
"Kaleye çok şut attık, futbol bazen böyle. Girmeyince olmuyor. Daha zamanımız var ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diyen Montella, son olarak Avustralya maçının kolay geçeceğini hiçbir zaman düşünmediklerini vurguladı ve "Zihinsel dengeyi kaybetmemeliyiz. Beklentimiz dışında bir oyunla karşılaşmadık. Kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
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